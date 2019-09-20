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20 Eylül 2019 Cuma 15:58:59 | Son Güncelleme: 20 Eylül 2019 Cuma 16:17:31

Ozan Ruhi Su, kabri başında anıldı

Türk Halk Müziği ve Devlet Operası'nın önemli sanatçılarından ozan Ruhi Su, ölümünün 34. yılında anıldı.

Zincirlikuyu Mezarlığı'nda gerçekleştirilen anma etkinliğine, Ruhi Su Kültür ve Sanat Derneği, Ruhi Su Korosu, Uluslararası İşçi Dayanışması Derneği ile sanatçının dostları ve öğrencileri katıldı.

Saygı duruşunun ardından, dostları ve öğrencilerinin sanatçının mezarına karanfil bıraktığı etkinlikte, Ruhi Su'nun türküleri ve şiirleri seslendirildi.

AA muhabirine açıklama yapan Aras Akanaras, "Yaşamı boyunca halkın belleğini tutmaya çalıştı. Derin vicdanı ile onların türkülerini söyledi. Bir arada olmayı savundu. Hiçbir karşılık beklemedi. Toprağın suya duyduğu özlemle özlüyoruz öğretmenimizi." ifadelerini kullandı.

Ruhi Su Korosu üyesi Ayşegül Sağlam ise Ruhi Su'nun Türkiye tarihinin önemli aydınlarından biri olduğunu anlatarak, "Ruhi Su, bu kültürün acısını, talanını, yokluğunu, düğününü, bayramını kısacası insanını o kadar güzel taşıdı ki günümüze, hem de dokusunu bozmadan, zenginleştirerek, çok sesle yaptı bunu. Onun emaneti türkülere acizane ses olabilmek ise benim gibi bir koro üyesi için en büyük gurur kaynağıdır." dedi.

Anma etkinliği, katılımcıların hep birlikte sanatçının mezarı başında fotoğraf çektirmesiyle sona erdi.

AA

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