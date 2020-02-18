  • Bist 100
    120164
  • Dolar
    6,0685
  • Euro
    6,5689
  • Altın
    309,6810
İstanbul
5 / 8
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Sinema sektörüne 3 milyon 384 bin lira destek Sinema sektörüne 3 milyon 384 bin lira destek
MüzeKart fiyatında indirim yapıldı MüzeKart fiyatında indirim yapıldı
2020 ABD Seçimleri: Cumhuriyetçi konsolidasyon, Demokratik parçalanma 2020 ABD Seçimleri: Cumhuriyetçi konsolidasyon, Demokratik parçalanma
Türkiye'de mutluluk düzeyi en yüksek olan iller açıklandı Türkiye'de mutluluk düzeyi en yüksek olan iller açıklandı
Gezi Davası'nda karar: Kızıl Soros lakaplı Osman Kavala tahliye edildi Gezi Davası'nda karar: Kızıl Soros lakaplı Osman Kavala tahliye edildi
Ak Parti Sözcüsü: Darbe söylentileriyle enerjimizi başka yerlere çekmek istiyorlar Ak Parti Sözcüsü: Darbe söylentileriyle enerjimizi başka yerlere çekmek istiyorlar
3600 ek gösterge için flaş açıklama! 3600 ek gösterge çıkacak mı? 3600 ek gösterge son durum nedir? 3600 ek gösterge için flaş açıklama! 3600 ek gösterge çıkacak mı? 3600 ek gösterge son durum nedir?
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: Türkiye sağlık hizmetleri alanında üst düzey seviyeye ulaşmıştır AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: Türkiye sağlık hizmetleri alanında üst düzey seviyeye ulaşmıştır
Türk ve Rus heyetlerin İdlib toplantısı bitti Türk ve Rus heyetlerin İdlib toplantısı bitti
İnternetten tanıştığı kişilerin cep telefonlarını çalan kadın yakalandı İnternetten tanıştığı kişilerin cep telefonlarını çalan kadın yakalandı
Dünyada nadir görülüyordu! Türkiye koruma altına aldı Dünyada nadir görülüyordu! Türkiye koruma altına aldı
Giysi kumbarasını çocuğuyla böyle boşalttı Giysi kumbarasını çocuğuyla böyle boşalttı
Beyoğlu Belediyesi'nden İBB Başkanı İmamoğlu'nun "İBB'den usulsüz arsa tahsisi" iddiasına açıklama Beyoğlu Belediyesi'nden İBB Başkanı İmamoğlu'nun "İBB'den usulsüz arsa tahsisi" iddiasına açıklama
Elazığlı depremzede kadın, yardımlara ilişkin sözlerinin çarpıtıldığını söyledi Elazığlı depremzede kadın, yardımlara ilişkin sözlerinin çarpıtıldığını söyledi
100 bin sosyal konut projesi ile ilgili son dakika haberi! 2020 TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? 100 bin sosyal konut projesi ile ilgili son dakika haberi! 2020 TOKİ kuraları ne zaman çekilecek?
Üsküdar’dan ilginç haber! Kadın giysi kumbarasına çocuğunu sokup ne var ne yok götürdü Üsküdar’dan ilginç haber! Kadın giysi kumbarasına çocuğunu sokup ne var ne yok götürdü
Üsküdar'dan ilginç haber! Kadın giysi kumbarasına çocuğunu sokup ne var ne yok götürdü Üsküdar'dan ilginç haber! Kadın giysi kumbarasına çocuğunu sokup ne var ne yok götürdü
Rusya'nın Donbas'ı vurduğu iddia edildi Rusya'nın Donbas'ı vurduğu iddia edildi
İşsize ayda 2354 TL maaş! İŞKUR işsizlik maaşı nasıl alınır? İstifa eden işsizlik maaşı alabilir mi? İşsize ayda 2354 TL maaş! İŞKUR işsizlik maaşı nasıl alınır? İstifa eden işsizlik maaşı alabilir mi?
Kaçak Memet Ali Alabora, "Kızıl Soros" Osman Kavala'yı savundu Kaçak Memet Ali Alabora, "Kızıl Soros" Osman Kavala'yı savundu
Araç farlarını 1 dakikada söken hırsızlık zanlıları yakalandı Araç farlarını 1 dakikada söken hırsızlık zanlıları yakalandı
Müge Anlı son dakika gelişmesi olarak Dursiye Sağlam'ın katilini açıkladı! Müge Anlı son dakika gelişmesi olarak Dursiye Sağlam'ın katilini açıkladı!
İsrail, koronavirüs nedeniyle Doğu Asya'yı ziyaret eden yabancılara ülkeye giriş yasağı getiriyor İsrail, koronavirüs nedeniyle Doğu Asya'yı ziyaret eden yabancılara ülkeye giriş yasağı getiriyor
İzmit Körfezi’ni kirleten gemiye 635 bin TL ceza İzmit Körfezi’ni kirleten gemiye 635 bin TL ceza

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

18 Şubat 2020 Salı 15:03:38 | Son Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 15:04:01

MüzeKart fiyatında indirim yapıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 300'den fazla müze ve ören yerine bir yıl boyunca sınırsız giriş hakkı sağlayan MüzeKart'ın fiyatı, 70 liradan 60 liraya indirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 300'den fazla müze ve ören yerine bir yıl boyunca sınırsız giriş hakkı sağlayan MüzeKart, 1 Mart'tan itibaren 60 liradan satışa sunulacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Milli Saraylara bağlı bazı tarihi mekanlara giriş imkanı da sağlayan MüzeKart satış fiyatında indirim yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve ören yerleri gişelerinin yanı sıra "www.muze.gov.tr" adresinden satın alınabilen MüzeKart, 1 Mart 2020 itibarıyla 70 lira yerine 60 liradan satılacak.

Kapsamı genişletilen, fiyatı ise düşürülen MüzeKart'ın alındığı tarihten başlayarak bir yıl geçerlilik süresi bulunuyor.

Bakanlığa bağlı müze ve ören yerlerini 18 yaş ve altı, 65 yaş ve üstü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, gaziler ve refakatindeki anne, baba, eş ve çocukları ile şehit yakını kimlik kartı sahipleri, engelliler ile bir refakatçisi ücretsiz ziyaret edebiliyor.

Ayrıca zorunlu hizmete tabi er ve erbaşlar, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel ilk ve orta öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler, üniversitelerin sanat tarihi ve arkeoloji bölümlerinde öğrenim gören öğrenciler, yerli ve yabancı basın kartı sahipleri de müze ve ören yerlerine ücretsiz giriş yapabiliyor.

Öte yandan, "MüzeKart Akademi" ismiyle 30 liraya satışa sunulan kartla Yükseköğretim Kurumuna bağlı üniversitelerde öğrenim gören öğrenciler ile bu kurumların bünyesinde görevli öğretim elemanı ve öğretim üyesi statüsündeki personele, Bakanlığa bağlı tüm müze ve ören yerlerini bir yıl boyunca ikişer defa ücretsiz ziyaret edebilme olanağı veriliyor.

(AA)

EN ÇOK OKUNAN HABERLER