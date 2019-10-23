'Leyla ile Mecnun' izleyiciden tam not aldı

  • Bist 100
    99134.5
  • Dolar
    5,7651
  • Euro
    6,4077
  • Altın
    276,7780
İstanbul
13 / 21
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Suudi Prens Mohamed Bin Salman'ın Manchester United'ı satın alacağı iddia edildi Suudi Prens Mohamed Bin Salman'ın Manchester United'ı satın alacağı iddia edildi
ABD Dışişleri Bakanı Yardımcısı Rayburn YPG/PKK'nın çevirmeninin yüzüne kalem fırlatmış ABD Dışişleri Bakanı Yardımcısı Rayburn YPG/PKK'nın çevirmeninin yüzüne kalem fırlatmış
Van'da ele geçirildi! Asker tek tek çıkardı Van'da ele geçirildi! Asker tek tek çıkardı
İletişim Başkanı Altun: Uygulama kilit öneme sahiptir İletişim Başkanı Altun: Uygulama kilit öneme sahiptir
Oturma eylemi yapan annesiyle birlikte ablasının dönmesini bekliyor Oturma eylemi yapan annesiyle birlikte ablasının dönmesini bekliyor
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin biletleri 25 Ekim'de satışa sunulacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinin biletleri 25 Ekim'de satışa sunulacak
Hasta kedi dışkı nakliyle hayata tutundu Hasta kedi dışkı nakliyle hayata tutundu
Mete Kalkavan kariyerinde 5. kez Beşiktaş-Galatasaray derbisi yönetecek Mete Kalkavan kariyerinde 5. kez Beşiktaş-Galatasaray derbisi yönetecek
Başkan Erdoğan: Rusya ve Rejim'le karşı karşıya gelmemiz arzu edilmedi Başkan Erdoğan: Rusya ve Rejim'le karşı karşıya gelmemiz arzu edilmedi
Van'da PKK sığınağında çok sayıda mühimmat ele geçirildi Van'da PKK sığınağında çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Direğe tırmanan 'Örümcek Adam' yere böyle çakıldı Direğe tırmanan 'Örümcek Adam' yere böyle çakıldı
Direğe tırmanan 'Örümcek Adam' yere böyle çakıldı Direğe tırmanan 'Örümcek Adam' yere böyle çakıldı
Terör örgütü YPG/PKK Azez’e saldırdı: SMO'dan 4 şehit, 7 yaralı Terör örgütü YPG/PKK Azez’e saldırdı: SMO'dan 4 şehit, 7 yaralı
İsrail'de Netanyahu'yu zora sokacak yasa tasarısı İsrail'de Netanyahu'yu zora sokacak yasa tasarısı
Yunan Sahil Güvenlik teknesi düzensiz göçmen taşıyan bota çarptı Yunan Sahil Güvenlik teknesi düzensiz göçmen taşıyan bota çarptı
ABD-Taliban barış görüşmelerinin yeniden başlaması için çabalar sürüyor ABD-Taliban barış görüşmelerinin yeniden başlaması için çabalar sürüyor
Tansiyon ilaçlarını uykudan önce almak en iyi sonucu veriyor Tansiyon ilaçlarını uykudan önce almak en iyi sonucu veriyor
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: Mehmetçiğin sahadaki başarısı masada taçlandırıldı AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: Mehmetçiğin sahadaki başarısı masada taçlandırıldı
İçişleri Bakanı Soylu: Örgüte katılım sayısı 2018'de 136 kisi, bu yıl da şu ana kadar 89 kisidir İçişleri Bakanı Soylu: Örgüte katılım sayısı 2018'de 136 kisi, bu yıl da şu ana kadar 89 kisidir
İngiltere'de bir kamyonda 39 ceset bulundu - VİDEO İngiltere'de bir kamyonda 39 ceset bulundu - VİDEO
ABD Dışişleri Bakanı Yardımcısı Rayburn, terör örgütü PKK/YPG'nin çevirmeninin yüzüne kalem fırlatmış ABD Dışişleri Bakanı Yardımcısı Rayburn, terör örgütü PKK/YPG'nin çevirmeninin yüzüne kalem fırlatmış
Mucize Doktor yeni bölüm ne zaman? Mucize Doktor 7. bölüm fragmanı yayında Mucize Doktor yeni bölüm ne zaman? Mucize Doktor 7. bölüm fragmanı yayında
Türkiye Organ Nakli Vakfı Başkanı Kahveci: Her 100 aileden 27'si organları bağışlıyor Türkiye Organ Nakli Vakfı Başkanı Kahveci: Her 100 aileden 27'si organları bağışlıyor
Fotoğraf karesinde 'canlanan' resimler Fotoğraf karesinde 'canlanan' resimler

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

23 Ekim 2019 Çarşamba 11:18:10 | Son Güncelleme: 23 Ekim 2019 Çarşamba 11:19:55

'Leyla ile Mecnun' izleyiciden tam not aldı

Ankara Devlet Tiyatrosunca, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt yönetmenliğinde sahneye konulan "Leyla ile Mecnun" oyunu prömiyer yaptı.

Ankara Devlet Tiyatrosunca, Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürü Mustafa Kurt yönetmenliğinde sahneye konulan "Leyla ile Mecnun" oyunu tiyatroseverlerle buluştu.

İskender Pala'nın yazdığı oyun, sade dans düzeni, dekor, ilgi çekici ışık tasarımı ve dönemi yansıtan kostümleriyle büyük bir aşkı anlatıyor.

Eserin yazarı İskender Pala, bu akşam Küçük Tiyatro'da yapılan prömiyer sonrasındaki konuşmasında, "Fuzuli'nin ruhu şad olsun. Bize böyle bir eser bırakmış. Onun yaptığının sadece işçiliğini yapabildim. Eserler ona aittir, bizimki sadece sahneye uyarlaması." dedi.

Pala, eseri beğendiğini belirterek, "Oyuncular son derece başarılıydı. Çok güzel bir oyun olmuş. İnşallah izleyici de beğenir ve sürer. Yönetmenin yorumu şüphesiz her oyunda vardır. O yorum esere değer katacak şekildedir. Bir yazar, hayal ettiğinin bazen sahnede daha güzelini görür. Bazen değişiğini görür. Bunlar yorumcunun, yani yönetmenin takdiridir. Bu bakımdan oyunu güzel ve iyi buldum." diye konuştu.

Leyla ile Mecnun'un, Türkiye medeniyetini yüzyıllar boyu harmanladığını, nesilleri birbirine bağladığını dile getiren Pala, sıradan bir hikaye ve masal olmadığını, sahnelerde bu eserin oynanmasının izleyiciye değer katacağını ifade etti.

"Tüm sanatçılara yürekten teşekkür ediyorum"

Sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit de "Duygulu, romantik, insan sevgisini, aşkı hatırlatan, 'sevda için aşk için can verilir.' dedirten şahane bir oyun. Eseri yazan İskender Pala'ya, emek veren tüm sanatçılara yürekten teşekkür ediyorum." dedi.

Leyla ile Mecnun ekibinin izleyenlere çok güzel bir akşam yaşattığını belirten Koçyiğit, sevginin, aşkın bir kez daha ne kadar değerli olduğunu hatırladıklarını söyledi.

Konservatuvarda eğitim görürken kendisini hep Küçük Tiyatro Sahnesi'nde hayal ettiğini, alkış almayı, selama çıkmayı istediğini ama bunun gerçekleşmediğini ifade eden Koçyiğit, "İyi bir tiyatro izleyicisi oldum. Sinema aşkı, her şeyin önüne geçti ama tiyatronun yeri bambaşka. Hiç belli olmaz belki bir gün sahnede olurum." diye konuştu.

"İsteğimiz, izleyenlerin beğenmesi"

DT Genel Müdürü, rejisör Mustafa Kurt da oyuna yoğun ve titiz bir çalışmayla hazırlandıklarını dile getirdi. Kurt, "Bugün protokolümüz ve ağır misafirlerimiz de vardı. Misafirlerimiz oyunu beğendiklerini söylediler. İnşallah tiyatroseverler de beğenir ve oyunumuz birkaç sezon sürer. İsteğimiz, izleyenlerin beğenmesi." ifadelerini kullandı.

Leyla ile Mecnun'un prömiyerine Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeleri Bülent Arınç, Mehmet Ali Şahin, Cemil Çiçek, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan, Genel Müdür Yardımcısı Volkan Ersoy ve çok sayıda tiyatrosever katıldı.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ