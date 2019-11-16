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16 Kasım 2019 Cumartesi 22:52:13 | Son Güncelleme: 16 Kasım 2019 Cumartesi 22:53:40

'Kraliçe Lear' belgesel filmi Mersin'de izleyiciyle buluştu

Yönetmen Pelin Esmer'in, Arslanköylü tiyatrocu kadınların turnelerini anlattığı belgesel filmi "Kraliçe Lear"ın Mersin galası yapıldı.

Forum Mersin'deki bir sinemada yapılan gösterime Esmer ile film ekibi de katıldı.

Seyircilerden alkış alan 1 saat 24 dakikalık belgeselin ardından sahneye çıkan Esmer, eserde emeği geçenlere teşekkür etti.

Esmer, Arslanköylü kadınların turnelerini sürdürmesini dileyerek, "Bu güzel yolculuğun gerçekten devam etmesini çok istiyorum. Bunun filmini yaptık, artık bizden daha uzun ömürlü bir şey oldu; ölümsüz oldu. Onların tiyatrolarını sürdürmesi hepimiz için çok önemli. Bu konuda kimin daveti varsa, onları her yerde izlemeyi çok istiyorum." dedi.

Oyuncular ve yönetmen, seyircilerin sorularını da yanıtladı.

Shakespeare'in "Kral Lear"ı "Kraliçe Lear"a dönüştü

Mersin'in Arslanköy Mahallesi'nde yaşayan kadınların, Shakespeare'in "Kral Lear" oyunundan yola çıkılarak "Kraliçe Lear’e dönüştürülen tiyatro oyunu, köy köy dolaşarak sahnelemesini anlatan belgesel filmin çekimleri de Mersin'de yapıldı.

Vizyona 15 Kasım'da giren eser, 26. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivalinde 3 dalda ödül kazanmıştı.

(AA)

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