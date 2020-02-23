Kayseri yeni müzelerle tarihe ışık tutacak

Kent merkezindeki tarihi eserleri ve 6 bin yıllık geçmişe sahip Kültepe Ören Yeri ile açık hava müzesini andıran Kayseri'ye, Büyükşehir Belediyesince kil tablet, doğa, havacılık ve oyuncak müzeleri kazandırılacak.

Büyükşehir Belediyesi, Kültepe'den çıkarılan tabletlerle pek çok eseri bünyesinde barından Arkeoloji Müzesi, ilk tıp fakültesi olarak bilinen Gevher Nesibe Darüşşifası (Selçuklu Müzesi), tarihi Kayseri Lisesi'nde yer alan Milli Mücadele Müzesi ve Güpgüpoğlu Etnografya Müzesi'nin yer aldığı kente yeni müzeler kazandırmak için çalışma başlattı.

Roma döneminden kalma kalesi, Selçuklu dönemi kümbetleri, Gevher Nesibe Darüşşifası ve Kültepe ören yeriyle açık hava müzesini andıran Kayseri, kil tablet, doğa, havacılık ve oyuncak müzeleri ile tarihe ışık tutacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kültepe'de 70 yıldır süren kazılarda bugüne kadar 23 bin tabletin gün yüzüne çıkarıldığını söyledi.

Tabletlerin farklı yerlerde sergilendiğini anlatan Büyükkılıç, "6 bin yıl öncesinin ticaret hayatına ışık tutan kil tabletlerin bir kısmı Londra'da, bir kısmı İstanbul'da ve Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde, bir kısmı ise Kayseri Arkeoloji Müzesi'nde ve depolarda. Bu tabletlerin Kültepe'ye yapılacak bir müzede toplanmasını amaçlıyoruz. Kil tablet müzesini en kısa sürede hayata geçireceğiz." diye konuştu.

7,5 milyon yıllık fosiller müzede sergilenecek



Büyükkılıç, kentte bir çobanın bulmasıyla gün yüzüne çıkan ve 7,5 milyon yıl önce yaşamış gergedan, fil, mamut ve zürafalara ait fosillerin Kayseri Bilim Merkezi'nde incelenip temizlendiğini anımsattı.

Bu fosillerin sergilenmesi için müze kurulacağını da belirten Büyükkılıç, "Fosillerin bu kadar büyük ve tek parça halinde olması yurt dışındaki bilim insanlarının da dikkatini çekti. Fosilleri, kuracağımız doğa müzesinde sergileyeceğiz." dedi.

Büyükkılıç, 1926 yılında Kayseri'de Türkiye'nin ilk uçak fabrikasının açıldığını ve uçak üretimi yapıldığını hatırlatarak, havacılıkla ilgili bir geçmişi bulunan kente havacılık müzesi kurulacağını aktardı.

Havacılık müzesinin Hava İkmal Millet Bahçesinin içine inşa edileceğini anlatan Büyükkılıç, "Kayseri yapılacak müzelerle adeta bir müze kenti haline gelecek." ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, ayrıca bir oyuncak müzesi projesi hazırladıklarını, vatandaşlardan toplayacakları eski, unutulmaya yüz tutmuş oyuncakları burada sergileyeceklerini kaydetti.

Kentin adıyla özdeşleşmiş pastırma ve sucuğu tanıtmak adına Kayseri Ticaret Borsası ve Kayseri Ticaret Odası ile iş birliği yaparak bir müze çalışması hazırladıklarını da anlatan Büyükkılıç, "Açık hava müzesi gibi olan Mimar Sinan'ın şehrini, Gevher Nesibe Sultan'ın şehrini, Hunat Hatun'un şehrini tarihi dokularıyla gün yüzüne çıkarmak ve tanıtmak için gayret ediyoruz." diye konuştu.

(AA)