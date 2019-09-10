Kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Süleyman Turan yarın son yolculuğuna uğurlanacak

Sinema Oyuncuları Derneği'nden (SO-DER) yapılan açıklamaya göre, kızının haber vermesi üzerine polis ekipleriyle girilen evinde ölü bulunan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen sanatçının cenaze işlemleri tamamlandı.

Cenazesi Adli Tıp Kurumu morgundan alınan usta oyuncu için yarın öğle vakti Üsküdar Şakirin Camisi'nde tören düzenlenecek.

Onlarca sinema filminde ve dizide rol alan Süleyman Turan'ın cenazesi, namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.

(AA)