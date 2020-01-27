İstanbul bu hafta birbirinden renkli etkinliklere sahne olacak

  • Bist 100
    120991
  • Dolar
    5,9497
  • Euro
    6,5590
  • Altın
    302,1070
İstanbul
6 / 9
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Hidayet Türkoğlu: Kobe, bana göre Michael Jordan'dan sonra basketbolda dünyaya gelmiş en önemli insandır Hidayet Türkoğlu: Kobe, bana göre Michael Jordan'dan sonra basketbolda dünyaya gelmiş en önemli insandır
Lukas Podolski, Antalyaspor için sağlık kontrolünden geçti Lukas Podolski, Antalyaspor için sağlık kontrolünden geçti
Afganistan'da Ariana Afgan havayollarına ait bir uçak düştü Afganistan'da Ariana Afgan havayollarına ait bir uçak düştü
TFF'den erteleme açıklaması: Sadece BtcTurk Yeni Malatyaspor - Trabzonspor değil tüm maçlar ertelendi TFF'den erteleme açıklaması: Sadece BtcTurk Yeni Malatyaspor - Trabzonspor değil tüm maçlar ertelendi
İnfluenzadan nasıl korunulur? Uzman, domuz gribine karşı uyardı İnfluenzadan nasıl korunulur? Uzman, domuz gribine karşı uyardı
Elazığ depremini fırsata çevirmeye çalışan 50 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı Elazığ depremini fırsata çevirmeye çalışan 50 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı
Elazığ’daki depremzedelere bir destek de evlat nöbetindeki annelerden Elazığ’daki depremzedelere bir destek de evlat nöbetindeki annelerden
İstanbul Şile açıklarında 3.1 şiddetinde deprem meydana geldi İstanbul Şile açıklarında 3.1 şiddetinde deprem meydana geldi
Depremin sembol isimlerinden Azize Çelik’in ailesi enkazdan böyle çıkarıldı Depremin sembol isimlerinden Azize Çelik’in ailesi enkazdan böyle çıkarıldı
LGS sınavı ne zaman? 2020 MEB LGS Ocak ayı örnek sorular yayında LGS sınavı ne zaman? 2020 MEB LGS Ocak ayı örnek sorular yayında
Ünlü isimler Elazığ için kenetlendiler! Destek yağdı Ünlü isimler Elazığ için kenetlendiler! Destek yağdı
Vergi ödemelerinde internet ve mobil bankacılık kolaylığı Vergi ödemelerinde internet ve mobil bankacılık kolaylığı
Türkiye'den, Rusya'ya domates ihracatı 2019'da yüzde 186 arttı Türkiye'den, Rusya'ya domates ihracatı 2019'da yüzde 186 arttı
Altın üretiminde yıl sonu hedefi 45 ton Altın üretiminde yıl sonu hedefi 45 ton
Reel Kesim Güven Endeksi ocakta yükseldi Reel Kesim Güven Endeksi ocakta yükseldi
Turizmcilerde 'erken rezervasyon' sevinci Turizmcilerde 'erken rezervasyon' sevinci
Asya borsaları 'koronavirüs' endişeleriyle geriledi Asya borsaları 'koronavirüs' endişeleriyle geriledi
Geçen yıl en çok süt üreten il Konya oldu Geçen yıl en çok süt üreten il Konya oldu
Su ürünleri ihracatının yeni yıldızı: Karadeniz somonu Su ürünleri ihracatının yeni yıldızı: Karadeniz somonu
Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı
Türkiye'nin kültürel zenginliği UNESCO listelerinde Türkiye'nin kültürel zenginliği UNESCO listelerinde
Billie Eilish 62. Grammy Ödülleri'ne damgasını vurdu Billie Eilish 62. Grammy Ödülleri'ne damgasını vurdu
Sözünü esirgemeyen şair: Nef'i Sözünü esirgemeyen şair: Nef'i
İstanbul bu hafta birbirinden renkli etkinliklere sahne olacak İstanbul bu hafta birbirinden renkli etkinliklere sahne olacak

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

27 Ocak 2020 Pazartesi 12:00:00 | Son Güncelleme: 27 Ocak 2020 Pazartesi 12:02:05

İstanbul bu hafta birbirinden renkli etkinliklere sahne olacak

İstanbul bu hafta, birbirinden farklı etkinliklerle yerli ve yabancı sanatçıların katıldığı konser, sergi, tiyatro ve performanslara ev sahipliği yapacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrolarında bu hafta birçok oyun tiyatroseverlerle buluşacak.

Program kapsamında, 29 Ocak-1 Şubat'ta Haldun Taner'in yazdığı "Ay Işığında Şamata" Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde, Nezihe Meriç'in yazdığı "Çın Sabahta" Fatih Reşat Nuri Sahnesi'nde, Noel Coward'ın yazıp Engin Gürmen'in yönettiği "Ben Çağırmadım" Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde izlenebilecek.

Aynı tarihlerde Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde mülteci bir annenin hayata tutunma çabalarını anlatan "Can Yeleği", Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde müziklerini Burhan Şeşen ile Gökhan Şeşen'in yaptığı, Carlo Goldoni'nin İtalyan komedi tiyatrosuna kazandırdığı en seçkin örneklerden biri olan "İki Efendinin Uşağı", Ümraniye Sahnesi'nde Osmanlı'nın Sherlock Holmes'u diye anılan Komiser Avni'nin başına gelenleri anlatan "Amanvermez Avni", Gaziosmanpaşa Sahnesi'nde ayrılık sonrası çocukları için sağlıklı bir düzen kurmaya çalışan ebeveynlerin psikolojik sürecini anlatan "Uzlaşma" ve Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde Jose Sanchis Sinisterra'nın yazdığı "Ay, Caramela!" sahnelenecek.

Klasik Fransız Tiyatrosu’nun kurucularından Moliere'in yazdığı son oyun olan "Hastalık Hastası" da 30, 31 Ocak ve 1 Şubat'ta Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi'nde tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.

Çocuk oyunlarında ise bu hafta 30 ve 31 Ocak'ta "Bir Gün Ayakkabımın Teki" Kağıthane Küçük Kemal Çocuk Tiyatro Sahnesi'nde, "Elma Kurdu Kırtık" Gaziosmanpaşa Ferih Egemen Çocuk Tiyatro Sahnesi'nde minik izleyicilerle buluşacak.

"Palyaço Prens" isimli oyunun Fatih Reşat Nuri Sahnesi'nde sergileneceği 2 Şubat'ta ayrıca "Pollyanna" Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde, "Bir Kümes Hikayesi" Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde, "Rüya" Gaziosmanpaşa Sahnesi'nde, "Harikalar Mutfağı" Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde, "Üzgün Ağaçlar Ülkesi" Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde, "Yaşayan Sayfalar" Ümraniye Sahnesi'nde, "Bisküvi Adam" Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi'nde, "Benim Güzel Pabuçlarım" da Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde oynanacak.

Devlet Tiyatroları

İstanbul Devlet Tiyatrosunda ise İkinci Dünya Savaşı'nda ölümüne tiyatro yapan bir grubu konu alan "Giydirici" Mecidiyeköy Büyük Sahne'de, Nazi işgali altındaki Fransa’da yaşayan ressam Pablo Picasso ile dönemin Almanya kültür bakanlığı sorumlusu olan Bayan Fischer arasında geçen "Bir Picasso" Mecidiyeköy Stüdyo Sahne'de, Birinci ve İkinci Dünya Savaşı arasında ABD'de orduya radyumlu saatler üreten bir fabrikadaki radyum boyama işçisi kadınların hak arama mücadelesini konu edinen "Bir Peri Masalı Radyum Kızları" ise Üsküdar Tekel Sahnesi'nde 28 Ocak-2 Şubat'ta sahnelenecek.

Alain Badiou'nun yazdığı "Filozof Ahmet" 28 Ocak-1 Şubat'ta Üsküdar Stüdyo Sahne'ye, Sait Faik Abasıyanık'ın yazdığı ve izleyiciyi onun gözünden İstanbul'u anlamaya davet eden "Meraklısı İçin Öyle Bir Hikaye" 30, 31 Ocak ve 1 Şubat'ta Garibaldi Salon 2'ye konuk olacak.

Tek perdelik çocuk oyunu "Turta Girmemiş Orman" ise 2 Şubat'ta Üsküdar Stüdyo Sahne'de minik izleyicileriyle buluşacak.

Sahne sanatları ve konserler

Şener Şen'i yıllar sonra tiyatro sahnesine geri döndüren "Zengin Mutfağı" 27 Ocak'ta, yeni müzikal "Ben Varım" 28, 30 ve 31 Ocak'ta DasDas'ta sanatseverlerle buluşacak.

Cihangir Atölye Sahnesi (CAS) genç oyuncuları tarafından hazırlanan ve önceki gösterimlerde büyük beğeni kazanan "Üç Kuruşluk Opera" adlı müzikli oyun 28 Ocak'ta sahnelenecek.

İsmail Yılmaz tarafından kurulan Şems-i Nüma Musiki Topluluğu 29 Ocak'ta Tasavvuf ve Türk müziğinin farklı dönemlerde bestelenmiş eserlerinden oluşan bir repertuar ile Fatih Kültür ve Sanat Merkezi'nde konser verecek.

"Harry Potter in Concert" serisi, Nicholas Hooper’ın unutulmaz müzikleri eşliğinde 5'inci film "Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı" ile 28-29 Ocak'ta Zorlu PSM'de devam edecek.

TRT Müzik ve Zorlu PSM iş birliğinde Türk sanat müziği ve Türk halk müziği sanatçılarının ağırlanacağı "Hoş Sada" serisi kapsamında ise 29 Ocak'ta Melihat Gülses, 2 Şubat'ta da Gülay, Turkcell Platinum Sahnesi'nde seyirci karşısına çıkacak.

Yine Zorlu PSM’'de 250'nci yıl dönümüne ithafen, Beethoven'dan ilhamla kurgulanmış çocuklar için anlatımlı konser "Ludwig ve Arkadaşları"yla, 2 Şubat ve 26 Nisan'da minik dinleyicileri ağırlayacak.

Sergi ve paneller

"Türkiye'de performans" konusunun tartışmaya açılacağı "Sanat Dünyamız Söyleşileri", 28 Ocak'ta Yapı Kredi Kültür Sanat Loca'da Fırat Arapoğlu'nun moderatörlüğünde düzenlenecek. Etkinlikte Ayşe Draz ve Zeynep Günsür ile küratör Selen Ansen, performans sanatının çıkış noktaları, etkisi, izleyiciyle ilişkisi ve Türkiye'deki hareket alanı üzerine konuşacak.

Payitaht Abdülhamid dizisi ile tanınan yazar ve oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu 29 Ocak'ta Zal Mahmutpaşa Külliyesi'nde olacak.

Kaligrafi sanatçısı Luca Barcellona, Küçükçekmece Belediyesi tarafından kaligrafiye ve yazı kültürüne katkı sağlanması amacıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında, 30-31 Ocak'ta "Brush Pen" ve 1-2 Şubat'ta "Blackletter" adlı atölye çalışmaları yapacak.

(aa9

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ