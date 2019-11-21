  • Bist 100
    107062
  • Dolar
    5,7065
  • Euro
    6,3237
  • Altın
    270,2920
İstanbul
13 / 19
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Beyoğlu'nda iğrenç iddia! Vatandaş duyunca öldüresiye dövdü Beyoğlu'nda iğrenç iddia! Vatandaş duyunca öldüresiye dövdü
IKBY Dışilişkiler Başkanı Dizeyi: YPG güvenlik şirketi gibi kullanıldı IKBY Dışilişkiler Başkanı Dizeyi: YPG güvenlik şirketi gibi kullanıldı
Metrobüsteki bozuk asansöre vatandaş isyan etti Metrobüsteki bozuk asansöre vatandaş isyan etti
Hakkari'ye 41,5 milyon liralık spor yatırımı Hakkari'ye 41,5 milyon liralık spor yatırımı
Yeni vergi düzenlemesine ilişkin teklifin birinci bölümü kabul edildi Yeni vergi düzenlemesine ilişkin teklifin birinci bölümü kabul edildi
Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu izleyiciyle buluşuyor Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu izleyiciyle buluşuyor
'Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu' filminin galası yapıldı 'Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu' filminin galası yapıldı
Demokratlar canlı yayında kapıştı: Putin benim başkan olmamı istemiyor Demokratlar canlı yayında kapıştı: Putin benim başkan olmamı istemiyor
Hasan Aycın'ın 'Çizginin Ötesinde' sergisi açıldı Hasan Aycın'ın 'Çizginin Ötesinde' sergisi açıldı
Tüketici güven endeksi verileri açıklandı Tüketici güven endeksi verileri açıklandı
DSİ kura sonuçları açıklandı! DSİ işçi alımı kura sonuçları 2019 sayfası.. DSİ kura sonuçları açıklandı! DSİ işçi alımı kura sonuçları 2019 sayfası..
İkiyüzlülüğe isyan: Yüzündeki hazzı gördüm! İkiyüzlülüğe isyan: Yüzündeki hazzı gördüm!
Türkiye'den Yunanistan'a sert çıkış Türkiye'den Yunanistan'a sert çıkış
Sahte profesör Oktar bağlantılı çıktı! Sahte profesör Oktar bağlantılı çıktı!
21 Kasım Dünya Merhaba Günü nedir? 21 Kasım Dünya Merhaba Günü mesajları, resimleri 21 Kasım Dünya Merhaba Günü nedir? 21 Kasım Dünya Merhaba Günü mesajları, resimleri
Asgari ücrete enflasyon ayarı Asgari ücrete enflasyon ayarı
Gri kategoride olmak üzere 4 PKK’lı terörist Güvenlik Güçleri’ne teslim oldu Gri kategoride olmak üzere 4 PKK’lı terörist Güvenlik Güçleri’ne teslim oldu
Beşiktaş'ta Karius'un bonservisinin alınması için düğmeye basıldı! Beşiktaş'ta Karius'un bonservisinin alınması için düğmeye basıldı!
Britanyalı bilim insanı: Ölmüyorum, dönüşüyorum Britanyalı bilim insanı: Ölmüyorum, dönüşüyorum
ABD’de ismi açıklanmayan bir iş insanı Sovyet denizaltısı satın aldı ABD’de ismi açıklanmayan bir iş insanı Sovyet denizaltısı satın aldı
Jeremain Lens resti çekti: Gitmiyorum Jeremain Lens resti çekti: Gitmiyorum
'Beni tanırlar' diyerek arılara meydan okudu... Peteklerin arasına daldı 'Beni tanırlar' diyerek arılara meydan okudu... Peteklerin arasına daldı
Galatasaray yönetiminden Mariano'ya: Bonservisini de al git! Galatasaray yönetiminden Mariano'ya: Bonservisini de al git!
Çirkin olay Adana'daki konsoloslukta yaşanmıştı! ABD'den açıklama Çirkin olay Adana'daki konsoloslukta yaşanmıştı! ABD'den açıklama

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

21 Kasım 2019 Perşembe 10:17:01 | Son Güncelleme: 21 Kasım 2019 Perşembe 10:17:39

Hasan Aycın'ın 'Çizginin Ötesinde' sergisi açıldı

Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi, sanat hayatının 41. yılında çizgi dünyasının usta isimlerinden Hasan Aycın'ın sanatsal birikimi ve sanatına yön veren yaşam tecrübelerini sanatseverlerle buluşturdu.

Etkinlik kapsamında sanatçının eserlerinden oluşan karikatür sergisi "Çizginin Ötesinde", ZKSM'de açıldı.

Açılışta, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, serginin küratörü Lütfi Şen, ZKSM Genel Sanat Yönetmeni Aykut Ertuğrul, tiyatro oyuncusu Ulvi Alacakaptan, yazar Ömer Lekesiz, Mete Çamdereli ve Sibel Eraslan'ın yanı sıra pek çok sanatsever yer aldı.

Serginin açılışında konuşan Arısoy, serginin hazırlanmasında emeği geçenleri kutladı. Hasan Aycın'a uzun ömür dileyen Arısoy, "Emeklerine sağlık. Hayırlı uğurlu olsun, daha nice sergilere. Güzel vakit geçirmenizi umuyorum." dedi.

Küratör Şen, "nevi şahsına münhasır" olarak tanımladığı Aycın'ın, hangi sanat dalıyla meşgul olursa olsun Türkiye'de kendi tarzıyla bilineceğini söyledi.

Sergide, Aycın'ın 41 yıllık sanat hayatı, 16 kitabı ve 1600 eseri arasından 19 çizgilik bir seçki oluşturduğunu ifade eden Şen, "Bu minik bir sergi ama zaten Aycın'ın işlerinin ötesinde büyük sergilerin olmasından yana değilim. Sergide göreceğiniz çizgiler her birinizin içerisinde bir ayna tutacaktır. Çünkü o dertler sizde varsa tercüman olacak. Her bir eserin karşısında gerçekten vakit geçirmenizi tavsiye ederim. Vakit geçirdikçe içinize işleyen bir yol göreceksiniz ve o yolda bu çizgiyle buluşacaksınız. Belki de hiç karşılaşmadığınız bir deneyimi Hasan Aycın'ın kılavuzluğunda yaşayacaksınız." diye konuştu.

Sergi, 27 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.

Açılışın ardından moderatörlüğünü Cemal Şakar'ın üstlendiği, Ali Emre, Murat Pay ve Güray Süngü'nün Hasan Aycın'ın sanatı ve eserlerini irdelediği "Sanatının 41. Yılında Hasan Aycın" paneli gerçekleştirildi.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ