Frankfurt Kitap Fuarı'nda Göbeklitepe ilgisi

  • Bist 100
    98561.7
  • Dolar
    5,7990
  • Euro
    6,4550
  • Altın
    276,6370
İstanbul
16 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Pençe Harekatı kapsamında Hakurk'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi Pençe Harekatı kapsamında Hakurk'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
'DAG şimdiden cazibe merkezi haline geldi' 'DAG şimdiden cazibe merkezi haline geldi'
Muhtar maaşları 17 yılda yaklaşık 21 kat arttı Muhtar maaşları 17 yılda yaklaşık 21 kat arttı
MHP’li Yalçın’ın oğlu Ankara Kalesi’nin girişe yasak bölgesinde ölmüştü: Dosya cinayet bürosuna devredildi MHP’li Yalçın’ın oğlu Ankara Kalesi’nin girişe yasak bölgesinde ölmüştü: Dosya cinayet bürosuna devredildi
29 Ekim'de ulaşım ücretsiz mi? 29 Ekim'de metrobüs, metro, otobüs bedava mı? 29 Ekim'de ulaşım ücretsiz mi? 29 Ekim'de metrobüs, metro, otobüs bedava mı?
Jandarmanın nefes kesen uyuşturucu operasyonu havadan görüntülendi Jandarmanın nefes kesen uyuşturucu operasyonu havadan görüntülendi
Jandarmanın nefes kesen uyuşturucu operasyonu havadan görüntülendi Jandarmanın nefes kesen uyuşturucu operasyonu havadan görüntülendi
Sadece bir başvuru oldu: Atatürk Havalimanı'nda bırakılan 16 uçağın sahibi çıkmadı Sadece bir başvuru oldu: Atatürk Havalimanı'nda bırakılan 16 uçağın sahibi çıkmadı
Hercai'nin Reyyan'ı, estetiksiz haliyle sosyal medyada olay oldu! Hercai'nin Reyyan'ı, estetiksiz haliyle sosyal medyada olay oldu!
Teröristler ortağı ABD'nin verdiği milyonluk araçları bırakıp kaçıyor Teröristler ortağı ABD'nin verdiği milyonluk araçları bırakıp kaçıyor
Üniversiteli kızların akılalmaz kavgasında yeni gelişme... Cezaları belli oldu Üniversiteli kızların akılalmaz kavgasında yeni gelişme... Cezaları belli oldu
Prof. Dr. Ateşoğlu Barış Pınarı Harekatı'nı değerlendirdi Prof. Dr. Ateşoğlu Barış Pınarı Harekatı'nı değerlendirdi
Eski eşini kızgın yağ ile yakan kişiye 23 yıla kadar hapis istemi Eski eşini kızgın yağ ile yakan kişiye 23 yıla kadar hapis istemi
Basketbol Süper Ligi'ne yeni isim sponsoru Basketbol Süper Ligi'ne yeni isim sponsoru
Türkiye'den önemli görüşme Türkiye'den önemli görüşme
Ayşe'yi öldürmekle suçlanan doktora yeni suç duyurusu Ayşe'yi öldürmekle suçlanan doktora yeni suç duyurusu
İstanbul merkezli FETÖ operasyonu! 41 polis hakkında gözaltı İstanbul merkezli FETÖ operasyonu! 41 polis hakkında gözaltı
TürkAkım'da deniz geçiş hatlarından ilki doğal gazla dolduruluyor TürkAkım'da deniz geçiş hatlarından ilki doğal gazla dolduruluyor
Beşiktaş'a Ankara deplasmanında 5 kritik eksik Beşiktaş'a Ankara deplasmanında 5 kritik eksik
'booking.com'un' davasında haksız rekabet tespiti 'booking.com'un' davasında haksız rekabet tespiti
'Stabil kripto parada riskler giderilmeli' 'Stabil kripto parada riskler giderilmeli'
İslami finansın 'Keynes'i' Adnan Büyükdeniz vefatının 10. yılında anılıyor İslami finansın 'Keynes'i' Adnan Büyükdeniz vefatının 10. yılında anılıyor
Tarımsal desteklerde yüzde 37 artış Tarımsal desteklerde yüzde 37 artış
Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

18 Ekim 2019 Cuma 11:40:48 | Son Güncelleme: 18 Ekim 2019 Cuma 11:42:55

Frankfurt Kitap Fuarı'nda Göbeklitepe ilgisi

Frankfurt'ta devam eden 71. Uluslararası Kitap Fuarı'na, Göbeklitepe temasıyla katılıp, Göbeklitepe görsellerini ön plana çıkaran Kültür ve Turizm Bakanlığı standı, fuarın ilgi odağı oldu.

Almanya'nın Frankfurt kentinde devam eden 71. Uluslararası Kitap Fuarı'na, Göbeklitepe temasıyla katılıp, Göbeklitepe görsellerini ön plana çıkaran Kültür ve Turizm Bakanlığı standı, fuarın ilgi odağı oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcısı Ali Odabaş, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, dünya yayıncılık endüstrisinin en büyük kitap fuarında bu yıl Göbeklitepe'yi ön plana çıkardıklarını ve yoğun ilgiden memnun olduklarını söyledi.

Odabaş, "Ülkemizde bu yıl Göbeklitepe yılı olması nedeniyle, standımızı Göbeklitepe görselleriyle renklendirdik ve buna dönük çalışmaları ön plana çıkarmak istedik. Buna mukabil fuarda 'Arkeoloji ve Edebiyat Göbeklitepe' isimli bir söyleşi hazırladık. Göbeklitepe ülkemizin gerek tanıtımı gerekse turizm açısından ön planda tutulması gereken bir konu." dedi.

Türk edebiyatının dünyaya açılması açısından önemli

Frankfurt Kitap Fuarı'nın Türk edebiyatının dünyaya açılması açısından önemli bir kapı olduğunu ve bakanlık olarak böyle bir stantla fuara katılmaktan gururlu olduklarını belirten Odabaş, şöyle konuştu:

"Bakanlığımızın edebiyatımızın yurt dışına açılımı hem de tanıtımı noktasında 'Türk Edebiyatının Dışa Açılımı' (TEDA) diye marka olmuş çok önemli bir değeri var. Bu proje çerçevesinde başladığından bugüne kadar toplam 77 ülkeden, 61 dilden, 2 bin 918 kitaba bakanlık olarak destek verdik. Bu kitapları da başta Almancaları olmak üzere önemli bir kısmını bu fuara getirdik ve teşhir ediyoruz."

Fuarda Göbeklitepe'nin yanı sıra Türkiye'deki diğer arkeolojik eserleri de tanıttıklarına işaret eden Odabaş, "İstanbul Ticaret Odası ile birlikte bakanlığımız fuara yoğun bir katılım sağlayarak hem ülkemizin tanıtımını yapmak hem de edebiyat ve yayıncılığımızın geldiği noktayı dünya yayıncılarına gösterebilmeyi önemsiyoruz ve o yüzden buraya katıldık." ifadesini kullandı.

Türkçeden Almancaya çevrilmiş kitaplar ücretsiz dağıtılıyor

Bu yıl 200 binden fazla ziyaretçi beklenen fuarda Türk milli standına ve Göbeklitepe görsellerine ilginin yoğun olduğunu vurgulayan Odabaş, şöyle devam etti:

"Özellikle Türkçeden Almancaya çevrilmiş kitaplarımız var, onlardan önemli bir miktar da getirdik ve ücretsiz olarak dağıtıyoruz. Almanya'da olduğumuz için özellikle Türkçeden Almancaya çevrilmiş kitaplarımız yoğun ilgi görüyor. Safahat'ın kısaltılıp sadeleştirilmiş hali var, Almanca Mesnevi var, Nutuk var, Dede Korkut var, Ömer Seyfettin hikayelerinden seçmeler var, Nasrettin Hoca fıkraları var, Karagöz Hacivat var. Bunların yanı sıra yine bakanlığımızın yayını olan Sümela, Sagalassos gibi Türkiye'de turizm potansiyeli olan yerleri tanıtan yayınlarımız var. Buradaki eserlerimizin tamamı Almanca."

"İlgiden memnunuz, çok yoğun bir katılım var"

Çok önemli bir arkeolojik alan olan Göbeklitepe'nin dünyada da tanındığına işaret eden Odabaş, "Bu çerçevede belki de Türkiye'nin tanıtımında en önemli argümanlarımızdan biri. İlgiden memnunuz, çok yoğun bir katılım var. Yayıncılarımızın da, bakanlık personelimizin de başından her an olsun misafirlerimiz eksik olmuyor. Yayıncılar özellikle telif hakkı satın almak ya da kendi telif haklarını satma noktasında birbirleriyle görüşme yapıyorlar. Biz dolayısıyla hem katılmaktan hem burada gördüğümüz ilgiden çok memnunuz." dedi.

104 ülkeden 7 bin 450 yayınevinin katıldığı fuarda, Türkiye bu yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) himayesinde 28, münferit katılımlarla 40'dan fazla yayıneviyle temsil ediliyor.

Fuar, 20 Ekim'e kadar gezilebilecek.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ