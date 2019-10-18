Frankfurt Kitap Fuarı'nda Göbeklitepe ilgisi

Almanya'nın Frankfurt kentinde devam eden 71. Uluslararası Kitap Fuarı'na, Göbeklitepe temasıyla katılıp, Göbeklitepe görsellerini ön plana çıkaran Kültür ve Turizm Bakanlığı standı, fuarın ilgi odağı oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcısı Ali Odabaş, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, dünya yayıncılık endüstrisinin en büyük kitap fuarında bu yıl Göbeklitepe'yi ön plana çıkardıklarını ve yoğun ilgiden memnun olduklarını söyledi.

Odabaş, "Ülkemizde bu yıl Göbeklitepe yılı olması nedeniyle, standımızı Göbeklitepe görselleriyle renklendirdik ve buna dönük çalışmaları ön plana çıkarmak istedik. Buna mukabil fuarda 'Arkeoloji ve Edebiyat Göbeklitepe' isimli bir söyleşi hazırladık. Göbeklitepe ülkemizin gerek tanıtımı gerekse turizm açısından ön planda tutulması gereken bir konu." dedi.

Türk edebiyatının dünyaya açılması açısından önemli



Frankfurt Kitap Fuarı'nın Türk edebiyatının dünyaya açılması açısından önemli bir kapı olduğunu ve bakanlık olarak böyle bir stantla fuara katılmaktan gururlu olduklarını belirten Odabaş, şöyle konuştu:

"Bakanlığımızın edebiyatımızın yurt dışına açılımı hem de tanıtımı noktasında 'Türk Edebiyatının Dışa Açılımı' (TEDA) diye marka olmuş çok önemli bir değeri var. Bu proje çerçevesinde başladığından bugüne kadar toplam 77 ülkeden, 61 dilden, 2 bin 918 kitaba bakanlık olarak destek verdik. Bu kitapları da başta Almancaları olmak üzere önemli bir kısmını bu fuara getirdik ve teşhir ediyoruz."

Fuarda Göbeklitepe'nin yanı sıra Türkiye'deki diğer arkeolojik eserleri de tanıttıklarına işaret eden Odabaş, "İstanbul Ticaret Odası ile birlikte bakanlığımız fuara yoğun bir katılım sağlayarak hem ülkemizin tanıtımını yapmak hem de edebiyat ve yayıncılığımızın geldiği noktayı dünya yayıncılarına gösterebilmeyi önemsiyoruz ve o yüzden buraya katıldık." ifadesini kullandı.

Türkçeden Almancaya çevrilmiş kitaplar ücretsiz dağıtılıyor



Bu yıl 200 binden fazla ziyaretçi beklenen fuarda Türk milli standına ve Göbeklitepe görsellerine ilginin yoğun olduğunu vurgulayan Odabaş, şöyle devam etti:

"Özellikle Türkçeden Almancaya çevrilmiş kitaplarımız var, onlardan önemli bir miktar da getirdik ve ücretsiz olarak dağıtıyoruz. Almanya'da olduğumuz için özellikle Türkçeden Almancaya çevrilmiş kitaplarımız yoğun ilgi görüyor. Safahat'ın kısaltılıp sadeleştirilmiş hali var, Almanca Mesnevi var, Nutuk var, Dede Korkut var, Ömer Seyfettin hikayelerinden seçmeler var, Nasrettin Hoca fıkraları var, Karagöz Hacivat var. Bunların yanı sıra yine bakanlığımızın yayını olan Sümela, Sagalassos gibi Türkiye'de turizm potansiyeli olan yerleri tanıtan yayınlarımız var. Buradaki eserlerimizin tamamı Almanca."

"İlgiden memnunuz, çok yoğun bir katılım var"



Çok önemli bir arkeolojik alan olan Göbeklitepe'nin dünyada da tanındığına işaret eden Odabaş, "Bu çerçevede belki de Türkiye'nin tanıtımında en önemli argümanlarımızdan biri. İlgiden memnunuz, çok yoğun bir katılım var. Yayıncılarımızın da, bakanlık personelimizin de başından her an olsun misafirlerimiz eksik olmuyor. Yayıncılar özellikle telif hakkı satın almak ya da kendi telif haklarını satma noktasında birbirleriyle görüşme yapıyorlar. Biz dolayısıyla hem katılmaktan hem burada gördüğümüz ilgiden çok memnunuz." dedi.

104 ülkeden 7 bin 450 yayınevinin katıldığı fuarda, Türkiye bu yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) himayesinde 28, münferit katılımlarla 40'dan fazla yayıneviyle temsil ediliyor.

Fuar, 20 Ekim'e kadar gezilebilecek.

(AA)