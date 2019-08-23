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23 Ağustos 2019 Cuma 22:54:23 | Son Güncelleme: 23 Ağustos 2019 Cuma 22:58:56

'Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu' filminden yeni tanıtım

Fazıl Say'ın müziğini yaptığı videoda, Süleymanoğlu'nun zorlu özgürlük yolculuğunun yanında Trabzon'da şehit olan Eren Bülbül de anılıyor.

Naim Süleymanoğlu'nun yaşamını anlatan "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" filmine özel hazırlanan ikinci tanıtım videosu yayımlandı.

Yapım, genç yaşında Türkiye'ye iltica etmeye karar verdiğinde sadece kendisi için değil Bulgaristan'da yaşayan soydaşlar için de her şeyi göze alan, Avustralya'nın Melbourne şehrinde başlayan özgürlük yolculuğu Ankara'da sonlandığında, Bulgaristan Türklerinin de özgürlüğe doğru ilk adımlarının atılmasına sebep olan dünyanın en iyi sporcusu unvanına sahip, dünya ve olimpiyat şampiyonu Süleymanoğlu'nun yaşamını ele alıyor.

Süleymanoğlu'nun yaşamındaki bu nefes nefese yolculuğu konu edinen teaser ayrıca iki yıl önce Trabzon'da şehit olan Eren Bülbül için de bir saygı duruşu sergiliyor.

Teaserda, başarılı piyanist Fazıl Say’ın bestelediği "İnsan İnsan" adlı eseri de yer alıyor.

ÇEKİMLER TÜRKİYE VE BULGARİSTAN'DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Film, kırdığı dünya rekorları ve kazandığı büyük başarılarla yediden yetmişe Türk halkının büyük bölümünün sevgisini kazanan sporcu Naim Süleymanoğlu'nun yaşamını beyaz perdeye aktarıyor.

Dijital Sanatlar Yapımevi tarafından hayata geçirilen yapımın çekimleri, Türkiye'deki sahnelerin ardından Bulgaristan'da devam etti.

Senaryosunu Barış Pirhasan'ın kaleme aldığı filmin yönetmen koltuğunda Özer Feyzioğlu oturuyor.

Genç oyuncu Hayat Van Eck'in Naim Süleymanoğlu'nu canlandıracağı filmde, Yetkin Dikinciler, Gürkan Uygun, Selen Öztürk, Levent Ülgen, Renan Bilek, Barış Kıralioğlu, Bülent Alkış, Kemal Başar, Maria Rumenova Sotirova, Mehmet Esen, Evren Erler, Mustafa Kırantepe, Uğur Güneş ve İsmail Hacıoğlu rol alıyor.

(AA)

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