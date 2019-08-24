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24 Ağustos 2019 Cumartesi 12:31:30 | Son Güncelleme: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 12:34:54

Bünyan halısı ilmek ilmek geleceğe aktarılıyor

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde kaliteli ipliği ve zarif desenleriyle yüzyıllardır evleri süsleyen yöreye özgü halının yaşatılması için belediyenin açtığı kurs, hem istihdam sağlıyor hem de geleneğin gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sunuyor.

Kaliteli ipliği ve zarif desenleriyle yüzyıllardır evleri süsleyen Bünyan halısı, belediyenin açtığı kurslarla gençlere öğretilerek gelecek nesillere aktarılıyor.

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde, belediyenin unutulmaya yüz tutan yöreye özgü halı dokumacılığını yaşatmak amacıyla açtığı kurs, hem istihdam sağlıyor hem de geleneğin gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sunuyor.

Bünyan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve İŞKUR Kayseri İl Müdürlüğünce açılan kursa 22 kadın katılıyor. Kursiyerler günlük aldıkları 40 lira harçlıkla hem ev ekonomisine katkı sağlıyor hem de Bünyan halısının yaşatılmasına vesile oluyor.

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 40 yıl öncesine kadar ilçede neredeyse her evde halı dokunduğunu belirterek "O dönemlerde birçok evin geçim kaynağı halıcılıktı ama 1980'den sonra halıda makineleşmeyle teknolojiye yenik düştük ama biz bunun unutulmasını istemiyoruz çünkü Bünyan halısı sadece Türkiye'de değil, dünyada da isim yapmış bir halı." dedi.

Bünyan halısını bir kültür mirası olarak gördüklerini ve unutulmasına izin vermeyeceklerini vurgulayan Altun, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda İŞKUR Kayseri İl Müdürlüğümüzle halı dokuma kursu açtık. Bu kursun amacı halının unutulmaması ve bu kültürün yaşamasını sağlamak. Kursa talep çok fazla. Hem halı dokumayı özleyenler hem de öğrenmek isteyen gençler burada buluşuyor. Onlar için de harika bir sohbet ortamı oluyor. Sonunda da ortaya bir sanat eseri çıkıyor. Burada çalışan hanımefendiler hem bir kültürün yaşatılmasına vesile oluyor hem de harçlıklarını çıkarıp ev ekonomisine katkı sağlıyor."

Altun, kursta dokunan halıların önce sergilendiğini, daha sonra da satışa sunulduğunu söyledi.

Kurs sorumlusu Hanife Aydın ise halı dokumacılığını yeniden canlandırmak istediklerini, tecrübeli kursiyerler ve gençlerin 9 tezgahta dokuma yaptıklarını anlattı.

Kursiyer Beyza Nur Gülcan da dedesinin eski halıcı olduğunu, kurs sayesinde ev ekonomisine katkı sağladığını dile getirerek "Halıcı torunu olarak annemden gördükçe ben de bu sanatı öğrenmek istedim. Kursa geliyorum, arkadaşımla öğrendik ve şu an tek başıma halı dokuyorum. Aile geleneğimizi de devam ettirmek istiyorum." diye konuştu.

(AA)

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