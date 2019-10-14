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14 Ekim 2019 Pazartesi 14:27:16 | Son Güncelleme: 14 Ekim 2019 Pazartesi 14:28:45

Bu müze ziyaretçilerini 13. yüzyıla götürüyor

Geleneksel Türk İslam sanatına uygun inşa edilen Konyanüma Külliyesi, Konya'nın 13. yüzyıldaki günlük yaşamından ve Mevlevi geleneğinden kesitler sunuyor.

Türkiye'nin 3 büyük panoramik müzesi arasında yer alan Konyanüma Külliyesi, yerli ve yabancı ziyaretçilerine asırlarca önemli medeniyetlere ev sahipliği yapmış Konya'nın 13. yüzyıldaki günlük yaşamından ve Mevlevi geleneğinden kesitler sunuyor.

Mevlana Müzesi'ne yürüme mesafesinde, İrfan Medeniyeti Araştırma Merkezi (İRFA) içinde bulunan, geleneksel Türk İslam sanatına uygun inşa edilmiş Konyanüma Külliyesi, üç boyutlu panoramik müzesi, Mevlana Celaleddin Rumi'nin hayatını anlatan yağlı boya tablolarından oluşan bölümün yanı sıra dünyadaki Mevlevihanelerden örneklerin maketlerle sergilendiği açık hava müzesiyle ziyaretçilerini 13. yüzyıla götürüyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 2018'de açılan, "Konya'yı gösteren" anlamını taşıyan Konyanüma'daki panoramik müze, balmumu heykelleri ve incelikle işlenmiş detaylarıyla dönemin insanlarının hangi işlerle uğraştığını, 8 asır önce bu topraklarda bir günün nasıl geçtiğini anlatıyor.

Panoramik müzede, Alaaddin Keykubad Camisi ve Külliyesi, Eflatun Manastırı, Bedesten Çarşısı, görkemli camiler ve hanlarıyla bir medeniyet gözler önüne seriliyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Konyanüma'yı Mevlana Müzesi'nin yanı başına inşa ederek, şehri ziyaret edenler için önemli bir uğrak noktası hazırlamayı hedeflediklerini söyledi.

"Birleştirici misyonunu da göstermek istedik"

Konyanüma'nın ziyaretçiler tarafından çok beğenildiğini anlatan Altay, "13. yüzyıl Konyasında, birçok ırktan, dinden insan vardı. Bu insanlar, Hazreti Mevlana’nın 'gel ne olursan ol gel' söylemine uygun olarak Konya'da ortak şekilde, hoşgörü ve kardeşlik içinde yaşıyordu. Şehrin mimari yapısını sergilerken aynı zamanda bu birleştirici misyonunu da göstermek istedik." diye konuştu.

Altay, şehri ziyaret edenler için yeni bir bakış açısı ve pencere oluşturduklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Hazreti Mevlana'nın Belh'ten başlayan yolculuğunun yağlı boya tablolarla anlatıldığı bölümümüz var. Türkiye'de 84, dünyada 116, toplam 200 Mevlevihanenin de bahçemizde 20 örneğini gösteriyoruz. Aslında burası, 13 yüzyıla ait bir şehir kültürünün nasıl olduğunu anlayabileceğiniz, tüm dünyadaki Mevlevihanelerin örneklerini görebileceğiniz ve Hazreti Mevlana'nın yaşamından kesitlere şahit olacağınız bir külliye."

Mevlana Müzesi'nin Türkiye'nin en çok ziyaret edilen müzelerinden biri olduğunu hatırlatan Altay, "Misafirlerimizin Mevlana Müzesi'nin ardından ziyaret edebilecekleri önemli bir mekan ortaya çıkardık. Bu bölgede ziyaret edilebilecek çok sayıda mekan var. İstiklal Harbi Şehitliği, İrfan Medeniyeti Kültür Merkezi ve özellikle Konya Panaroma artık ziyaretçilerimizin ajandalarına not etmeleri gereken önemli yerler." ifadelerini kullandı.

13. yüzyıldaki Konya şehrinden kesit sunuluyor

Müzede 13. yüzyıldaki Konya şehrinden bir kesit sunduklarına işaret eden Altay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O gün insanlar ne işlerle uğraşıyorlardı, hangi meslekleri icra ediyorlardı, günlük yaşamlarını nasıl idame ettiriyorlardı ve o günün Konyasında etrafınızda görebileceğiniz mimari eserler nelerdi, bütüncül bir yaklaşımla ziyaretçilerimize gösteriyoruz. Hazreti Mevlana'nın Belh'ten başlayan yolculuğunu, Karaman'a ve Sultan Aleaddin'in davetinin ardından babasıyla Konya'ya gelişini, Şems'le karşılaşmasını, vefatına kadar bir çizgiyle burada gösteriyoruz. O günün Konyası, Mevlevi geleneğinin doğal olarak yaşandığı mekan. Konya'yı gördüğünüzde Mevleviliği, Mevleviliği anladığınızda o günün Konyasını da anlamış oluyorsunuz."

Altay, Konyanüma'nın Türkiye'deki en büyük üç panoramik müzeden biri olduğuna dikkati çekti.

"Turistler için yeni destinasyonlar oluşturuyoruz"

Konya'nın 3 milyona yakın ziyaretçi alan bir şehir olarak turizmde her gün kendini geliştirdiğinin altını çizen Altay, şunları kaydetti:

"Yerli ve yabancı turistler için yeni destinasyonlar oluşturuyoruz. Konyanüma bu manada hem Konyalıların, şehrin 13. yüzyılını görmeleri hem de Konya’yı ziyarete gelenlerin Mevlevi kültürünü anlamaları için önemli bir fırsat. Hemşehrilerimizi, bütün Türkiye’yi ve dünyayı Konyanüma ve içerisindeki Konya Panaroma'yı görmeye davet ediyoruz."

(AA)

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