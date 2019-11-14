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14 Kasım 2019 Perşembe 11:20:00 | Son Güncelleme: 14 Kasım 2019 Perşembe 11:27:12

Bu hafta 7 film vizyona girecek

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 7 film vizyona girecek.

James Mangold'un yönettiği Christian Bale ve Matt Damon'ın başrollerini paylaştığı "Asfaltın Kralları" izleyici ile buluşacak.

Aksiyon ağırlıklı biyografik film; 1966 yılında, gerek araç gerek sürücü için büyük bir dayanıklılık gerektiren meşhur Le Mans yarışında Ferrari'yi alt edecek bir araç tasarımı için Ford tarafından bir araya getirilen otomotiv tasarımcısı Carroll Shelby ile sürücü Ken Miles'ın bu süreçte yaşadıklarını anlatıyor.

Başroldeki Christian Bale ve Matt Damon ikilisinin nefes kesen performansına yan rollerde Caitriona Balfe, Tracy Letts, Jon Bernthal, Josh Lucas, Noah Jupe ve Ray McKinnon eşlik ediyor.

"Söz Vermiştin"

Başrollerini Emre Karayel ve Aslı Tandoğan'ın paylaştığı "Söz Vermiştin"; açtığı sosyal medya hesabı vesilesiyle okul döneminden arkadaşı Lilyan ile hayatı yeniden kesişen müzik yapımcısı Nesim'in aşk hikayesini anlatıyor.

Baran Seyhan'ın senaryosuna imza atıp yönetmenliğini üstlendiği filmde Şenay Gürler, İlyas Özçakır, Gözde Seda Altuner, Mazlum Çimen, Levent İnanır, Nur Sürer ve sinema yazarı Sadi Çilingir de rol aldı.

"Bir Kadın Zaferi"

Maria Peters'ın yazıp yönetmenliğini yaptığı "Bir Kadın Zaferi", uluslararası müzik camiasında ilk kadın orkestra şefi olan Antonia Louisa Brico'nun hikayesini konu ediniyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nde 1926 yılında geçen dram türündeki biyografinin başrollerinde Christanne de Bruijn, Benjamin Wainwright, Scott Turner Schofield, Seumas F. Sargent ve Richard Sammel oynuyor.

"Ve Sonra Dans Ettik"

Levan Akin'in senaryosunu yazıp yönettiği İsveç yapımı "Ve Sonra Dans Ettik" adlı filmde Levan Gelbakhiani, Bachi Valishvili, Ana Javakishvili, Giorgi Tsereteli ve Tamar Bukhnikashvili gibi isimler rol aldı.

İsveç'in bu yılki Oscar aday adayı olan film; geleneksel Gürcü folkloruna uygun bir dans eğitimi alan Merab'ın, dans ekibine dahil olan Irakli ile rekabete dönüşen ilişkisini konu alıyor.

"Gece Gelenler"

Fuat Yılmaz'ın yönettiği, oyuncu kadrosunda Murat Seviş, Müge Taştan, Tahsin Dursun ve Halil Topal gibi isimlerin yer aldığı "Gece Gelenler", şamanik ögelerin yer aldığı bir korku filmi olarak beyaz perdede yer alacak.

"Kraliçe Lear"

Belgesel film "Kraliçe Lear"; Pelin Esmer'in hikayelerini anlattığı Mersin Arslanköylü tiyatrocu kadınların, Toroslardaki köylere yaptıkları 30 günlük turnede Shakespeare'in Kral Lear oyununun dağ yollarında Kraliçe Lear'e dönüşmesini konu ediniyor.

"Ayı Kardeşler: Zamanda Yolculuk"

Leon Ding'in yönetmenliğini üstlendiği "Ayı Kardeşler: Zamanda Yolculuk" serisinin yeni filminde, tesadüfen tarih öncesi dönemlere zamanda yolculuk yapan Ayı Kardeşlerin maceraları anlatılıyor.

AA

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