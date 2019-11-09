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09 Kasım 2019 Cumartesi 13:50:05 | Son Güncelleme: 09 Kasım 2019 Cumartesi 13:51:53

Bu film festivalinde konserden tiyatroya her şey var

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da geçen yıl ilgiyle karşılanan Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali'nin ikincisi 11-15 Kasım'da sanatseverlerle buluşacak.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da geçen yıl ilgiyle karşılanan, bu yıl ikincisi düzenlenecek Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali'nde sanat şöleni yaşanacak.

Türkiye ve yurt dışından 435 kısa film arasından finale kalan 32'sinin derece için yarışacağı festival, 11 Kasım'da başlayacak, 15 Kasım'a kadar devam edecek.

Festivalin danışmanı AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Siirt halkının festivale büyük ilgi gösterdiğini, bundan güç alarak katkı sunmak için çalıştıklarını söyledi.

Aktay, sinemanın sektörel açıdan zor bir alan olduğu algısını değiştirerek, insanların kolay sinema üretimi yapabileceklerini göstermek istediklerini dile getirdi.

Yasin Aktay, "Sanatın çağdaş, teknolojik imkanlarla seyirciye ulaştığı bu dönemde nasıl toplumsallaştığıyla ilgileniyorum. Bir şeyin üretimi çok olduğunda değeri de azalabiliyor. Böyle bir tehlike de var ama kısa film üretiminde o aşamada değiliz. Bu festivale katılanlardan bazıları sinemayla direkt uğraşmıyorlar. Bizim amacımız mesleği sinema olmayan kişilere, sanatlarını ortaya koymaları noktasında fırsat yaratmak." ifadesini kullandı.

Fatoş Güney de katılacak
Bu festival ile doğuda yeni sinemacıların ortaya çıkmasını arzu ettiklerini vurgulayan Aktay, bölgede sinemayı besleyebilecek hikayelerin bir hayli fazla olduğunu söyledi.

"Festivalde Yılmaz Güney'in Sürü filmini çektiği yerleri gezeceğiz. Eşi Fatoş Güney de katılacak. 40 yıl olmuş film çekileli ve o yerlerdeki değişim nasıl olmuş göreceğiz." diyen Aktay, 5 gün boyunca sinema üzerine söyleşiler, tiyatro gösterileri, konserlerin olacağını belirtti.

15 Kasım'da dereceye girenlere ödüllerin verileceğini kaydeden Aktay, "Festivalimiz uluslararası boyutta yapılıyor. Toplam 435 film başvurdu. Filmler değerlendirildi ve 32 film finale kaldı. 5 günlük festivalde dereceye girenler belli olacak. 15 Kasım'da ödülleri takdim edilecek." dedi.

Aktay, çok sayıda ünlü oyuncu, senarist, yönetmen ve yapımcıyı Siirtlilerle bir araya getirecek festivalde ödüllerin Siirt'in mütefekkir ve ilim insanı İbrahim Hakkı Hazretleri'ne ithaf edileceğini aktardı.

İbrahim Hakkı Hazretleri'nin 250 yıl önce yaşayan astronomi, edebiyat, felsefe gibi çok derin alanlarda bir ilim şahsiyeti olduğunu belirten Aktay, böyle büyük bir şahsiyeti genç nesillere aktarmak istediklerini kaydetti.

Sinema, tiyatro, konser
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü ve Dicle Kalkınma Ajansının (DİKA) katkısı ve himayesinde, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay, Siirt Valisi Ali Fuat Atik, DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ ve Siirt Üniversitesi Rektörü Murat Erman'ın destekleriyle gerçekleştirilen festival, senaryo, yönetmenlik, oyunculuk ve kamera atölyelerini katılımcılarla buluşturacak.

Filmlerin, kurmaca, belgesel, animasyon ve deneysel olmak üzere farklı kategorilerde yarışacağı festivalde, sinema üzerine söyleşi ve paneller de düzenlenecek.

Festivalde 11 Kasım'da Burak Tamdoğan'ın "Bir Meddah Gösterisi: Kuka", 15 Kasım'da ise duayen tiyatro sanatçısı Salih Kalyon'un tek kişilik tiyatro gösterisi "Memleket Saat Ayarı" ile Manuş Baba konseri Siirtlilerle buluşacak.

Jüri başkanlığını yönetmen Ömer Uğur'un yaptığı festivalde, oyuncu ve müzisyen İlhan Şeşen, oyuncular Engin Öztürk, Bülent Bilgiç, Erkan Bektaş ve Sermin Hürmeriç, senarist Hakan Haksun, yönetmen Jale Atabey, yazar Vadullah Taş, reklamcı Çağlar Gözüaçık, gazeteci Canan Kaya jüri üyeleri arasında bulunuyor.

Festivalde, birinciye 10 bin, ikinciye 7 bin 500 ve üçüncüye 5 bin lira para ödülü verilecek.

(AA)

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