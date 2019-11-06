Baraj altında kalan köy su seviyesi düşünce yeniden ortaya çıktı

Çoruh Nehri'nde yapımına 1988 yılında başlanan ve 249 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise altıncı yüksek gövdeli barajı olan Deriner Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde (HES), Şubat 2012'de su tutulmaya başlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde, 12 Aralık 2012'de hizmete açtığı barajda su tutulmasıyla Yusufeli ilçesine bağlı Narlık köyünün de aralarında bulunduğu bazı yerleşim yerleri sular altında kaldı.

Maksimum işletme kotu 392, minimum ise 348 metre olan Deriner Barajı'nda son günlerde su seviyesi yaklaşık 358 metreye düştü.

Barajda su seviyesinin son günlerde düşmesi üzerine Artvin-Yusufeli kara yolu üzerindeki Narlık köyünün sular altında kalan bazı yapıları ve cami minaresi ortaya çıktı.

Baraj gölü ortasındaki minare, yöre halkının da ilgi odağı oldu. Yöre sakinleri, eski yaşam alanlarını görmek için bölgeye gelerek özlem giderdi, fotoğraf ve görüntü çekti.

Yusufeli ilçesinde yaşayan Yüksel Dağlaroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Narlık köyüyle birlikte anılarının da ortaya çıktığını söyledi.

Baraj gölünde mevsimsel ve teknik açıdan su seviyesinin düşürüldüğünü belirten Dağlaroğlu, şunları kaydetti:

"Deriner Barajı'nda su seviyesi azalınca yılda en az 2 kez Narlık köyü yeniden gün yüzüne çıkıyor. Köyün cami minaresi, terk edilen dükkanlar, evler hatta mezarlıklar bile ortaya çıktı. Köyün bu halini görünce eski günlerimizi ve hatıralarımızı yeniden yaşıyoruz. Çok duygusal bir an yaşıyorum. Bu anı hem fotoğraf hem de görüntüleyerek ölümsüzleştirdim."

(AA)