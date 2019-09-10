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10 Eylül 2019 Salı 14:44:19 | Son Güncelleme: 10 Eylül 2019 Salı 14:50:51

Bakan Ersoy'dan müjde: Arkeolojik ve sanat tarihi öğrencilerimizin müze ziyaretleri ücretsiz olacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, "Arkeolojik ve sanat tarihi eğitimi gören öğrencilerimize müze kart yazılımımızda bir değişikliğe giderek, onların müze ve ören yeri ziyaretlerini ücretsiz hale getireceğiz" dedi.

Ankara'da Yükseköğretim Kurulu'nun(YÖK) girişimleri neticesinde üniversitelerin bilimin yanı sıra kültür ve sanatında merkezi haline getirilmesi, öğrencilerin müze ve ören yeri ziyaretlerinin desteklenmesi amacıyla YÖK ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imza töreni düzenlendi. Tarihi Opera Binası'nda gerçekleştirilen imza törenine, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ile bürokratlar katıldı. 

YÖK Başkanı Yekta Saraç, protokolün Türkiye'de daha önce yapılmayan husustaki bir girişim olduğunu belirterek, "Bu protokolde, üniversitelerin bünyelerinde bulunan konservatuvarlarda veya konferans salonlarındaki mekanların Kültür ve Turizm Bakanlığı ile müştereken halka hizmet bağlamında ve üniversitelerin aynı zamanda toplumun birer mükemmeliyet merkezi olması doğrultusunda bir eylem planını barındırdığını göreceğiz. Bu protokol aynı zamanda 'Müze Kart Akademi' isminde müzelere, akademisyenlerin ve öğrencilerin girişlerine ve bunların buraları ziyaret etmelerine ve dolayısıyla kültürel ruhla birleşmelerine imkân sağlayacak" dedi.

'20 KAZI BAŞKANLIĞI SAYISINI 60'A ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ'

Bakan Mehmet Ersoy da, protokolün bakanlık ve üniversiteler açısından faydalı olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

"Özellikle arkeolojik ve sanat tarihi eğitimi gören öğrencilerimize müze kart yazılımımızda bir değişikliğe giderek, onların müze ve ören yeri ziyaretlerini ücretsiz hale getireceğiz. Müze ve ören yerlerinin kazı başkanlıklarının kazı sürelerini 12 aya çıkarılmasıyla ilgili bir çalışma başlattık. Bu bağlamda ilk çalışma geçen sene yapıldı ve ilk etapta 20 tane kazı başkanlığının 60-45 ile 60 gün olan süreleri 12 aya uzatıldı. Onlara bir destek verildi. Buradaki amacımız vaktin çok iyi sürede değerlendirilip, kazı sürelerinin uzatılıp en iyi şekilde bu kazı ve ören yerlerinden sonuç almak ve hem kültürümüze hem de turizme bu yerleri açabilmek. Üniversitelerden çok sayıda arkeoloji ve sanat tarihi mezunu oluyor ve 12 aylık program dâhilinde alınan kazı başkanlıklarına ilave minimum 5 tane arkeolog ve 2 tane sanat tarihçisi şartı getiriyoruz. Bu da ortalama 600-700 civarında arkeoloğun ve 200-300 civarında sanat tarihçisinin tamamı bu programa alındığı zaman istihdam edilmesi anlamına geliyor. Bu bağlamda 1 Ocak'a kadar 20 olan kazı başkanlığını minimum 60'a çıkarmayı planlıyoruz ama daha fazla dosya gelirse 60'la sınırlı kalmayıp onları da gündeme alacağız."

'RESMİ PROGRAMLAR, ÜNİVERSİTELERDE YAPILABİLECEK'

Yapılan konuşmanın ardından Bakan Ersoy ile YÖK Başkanı Yekta Saraç protokolü imzaladı. İmzalanan bu protokolle; YÖK ile Kültür ve Turizm Kültür Bakanlığı arasında oluşturulan iş birliği çerçevesinde Devlet Tiyatroları ve güzel sanatlar genel müdürlüklerince düzenlenen tiyatro, konser gibi etkinliklerin bir bölümü üniversitelerde gerçekleştirilecek. Bu kapsamda devlet tiyatroları ve güzel sanatlar genel müdürlükleri tarafından düzenlenen resmi programlar, uygun salın ve altyapısı bulunan üniversitelerde yapılabilecek. Ayrıca üniversite öğrencileri ve öğretim üyelerine müze ve ören yerleri ziyaretlerinde çeşitli indirim ve avantajlar sağlayan 'Müze Kart Akademi' adlı kart çıkarılacak. Diğer taraftan şehir ve medeniyet dersleri bünyesinde yapılacak gezi, müze ve ören yeri ziyaretleri desteklenecek.

(DHA)
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