Bakan Ersoy: Yıldız Kenter'in bıraktığı iz Türk tiyatrosunun ufkunda daima duracak

  • Bist 100
    106814
  • Dolar
    5,7331
  • Euro
    6,3454
  • Altın
    269,5740
İstanbul
13 / 18
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Irak'ın başkenti Bağdat'ta göstericiler Ahrar Köprüsü'ne yerleşti Irak'ın başkenti Bağdat'ta göstericiler Ahrar Köprüsü'ne yerleşti
Bahçelievler’de akıllara durgunluk veren görüntü Bahçelievler’de akıllara durgunluk veren görüntü
Devlet Tiyatrosu sanatçılarından Jale Birsel hayatını kaybetti Devlet Tiyatrosu sanatçılarından Jale Birsel hayatını kaybetti
Bahçelievler’de akıllara durgunluk veren görüntü! Tırnakçılık yaparken fark edildi, cadde üzerinde soyunarak gözden kayboldu Bahçelievler’de akıllara durgunluk veren görüntü! Tırnakçılık yaparken fark edildi, cadde üzerinde soyunarak gözden kayboldu
Azad Keşmir'in kalbi Türk camisi çevresinde atıyor Azad Keşmir'in kalbi Türk camisi çevresinde atıyor
Bağdat'taki Türk Lokantası binası göstericilerin buluşma noktası oldu Bağdat'taki Türk Lokantası binası göstericilerin buluşma noktası oldu
İstanbul değnekçilerin işgali altında İstanbul değnekçilerin işgali altında
Galatasaray'a bir kötü haber de Ryan Babel'den geldi Galatasaray'a bir kötü haber de Ryan Babel'den geldi
Balon balığı tehdit değil kansere ilaç olacak Balon balığı tehdit değil kansere ilaç olacak
Ekrem İmamoğlu, İstanbul'u değnekçilere teslim etti Ekrem İmamoğlu, İstanbul'u değnekçilere teslim etti
Loris Karius, Beşiktaş'ta kalmak istiyor Loris Karius, Beşiktaş'ta kalmak istiyor
Garry Rodrigues'ten şampiyonluk sözleri Garry Rodrigues'ten şampiyonluk sözleri
Siemens'in ürettiği YHT setlerinin ilki 22 Kasım'da yola çıkacak Siemens'in ürettiği YHT setlerinin ilki 22 Kasım'da yola çıkacak
Dört büyüklerde kâr eden tek kulüp Galatasaray Dört büyüklerde kâr eden tek kulüp Galatasaray
Devlet üniversitesinde okuyan öğrenciler daha 'mutlu' Devlet üniversitesinde okuyan öğrenciler daha 'mutlu'
Ombudsmanlık nedir? Ombudsmanın görevleri neler, ombudsman kimdir? Ombudsmanlık nedir? Ombudsmanın görevleri neler, ombudsman kimdir?
'Gönüllüler ordusu' Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yaraları sarıyor 'Gönüllüler ordusu' Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yaraları sarıyor
Ünal Karaman'dan Galatasaray maçı öncesi Sosa talimatı Ünal Karaman'dan Galatasaray maçı öncesi Sosa talimatı
2020 KPSS lise sınav tarihi belli oldu: 2020 KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman? 2020 KPSS lise sınav tarihi belli oldu: 2020 KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman?
Başkan Erdoğan: Birileri petrol paylaşımının içinde. Bizim önümüze de bunu getirdiler Başkan Erdoğan: Birileri petrol paylaşımının içinde. Bizim önümüze de bunu getirdiler
Abdullah Avcı'dan Konya maçı öncesi Ljajic kararı Abdullah Avcı'dan Konya maçı öncesi Ljajic kararı
Kuzey Kore'den kritik dönemde askeri tatbikat Kuzey Kore'den kritik dönemde askeri tatbikat
Tahran'da devlete ait binalar ve iş yerleri ateşe verildi Tahran'da devlete ait binalar ve iş yerleri ateşe verildi
Yemen'de süreç savaştan siyasi çözüme mi evriliyor? Riyad'dan Husilerle gizli görüşme Yemen'de süreç savaştan siyasi çözüme mi evriliyor? Riyad'dan Husilerle gizli görüşme

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

18 Kasım 2019 Pazartesi 10:16:00 | Son Güncelleme: 18 Kasım 2019 Pazartesi 11:50:38

Bakan Ersoy: Yıldız Kenter'in bıraktığı iz Türk tiyatrosunun ufkunda daima duracak

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "İnanıyorum ki Yıldız Kenter'in bıraktığı iz Türk tiyatrosunun ufkunda daima duracak" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk tiyatrosunun emsalsiz değeri, büyük usta Yıldız Kenter'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

Bakan Ersoy, açıklamasında şunları kaydetti:

"Henüz dün hastanede ziyaret ettiğim sanatçımızın sağlığına dair beslediğimiz umutlar, maalesef yerini kaybından doğan acıya bırakmıştır. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum.

Tiyatro perdesi, onun seviyesinde bir sanatçıyı çok ender barındırmıştır ardında. O sahneler çok nadir şahit olmuştur, canlandırmadan öte karakterin kendisinin sayfalardan çıkıp bir ses, bir beden, bir gerçek oluşuna... İnanıyorum ki Yıldız Kenter'in bıraktığı iz Türk tiyatrosunun ufkunda daima duracak ve yeni yetişen sanatçılarımız ona doğru ilerledikçe sanatlarında daha da büyüyüp olgunlaşacaktır. Hepimizin başı sağ olsun."

Öte yandan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kenter'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diledi.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ