Bakan Ersoy, Haluk Bilginer ile bir araya geldi

  • Bist 100
    107058
  • Dolar
    5,7504
  • Euro
    6,3726
  • Altın
    272,4660
İstanbul
7 / 12
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Şırnak Gabar Dağı bölgesinde operasyon: 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi Şırnak Gabar Dağı bölgesinde operasyon: 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi
Şule Çet davasında bugün karar çıkması bekleniyor Şule Çet davasında bugün karar çıkması bekleniyor
Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması
ASO'da kadın girişimciliği ele alındı ASO'da kadın girişimciliği ele alındı
Yeni sigara paketi nasıl olacak? Yeni tip sigara paketleri hangi renk olacak? Yeni sigara paketi nasıl olacak? Yeni tip sigara paketleri hangi renk olacak?
Sigara içenler dikkat! 5 Aralık’tan itibaren artık eski paketlerle tütün mamulleri üretilmeyecek Sigara içenler dikkat! 5 Aralık’tan itibaren artık eski paketlerle tütün mamulleri üretilmeyecek
İstanbul'da 75 bin liraya ev! Bu daireler tam yatırımlık... İstanbul'da 75 bin liraya ev! Bu daireler tam yatırımlık...
Kaymakamlık sınav sonuçları ve cevap kağıtları açıklandı! Kaymakamlık sınav sonuçları sorgulama ekranı Kaymakamlık sınav sonuçları ve cevap kağıtları açıklandı! Kaymakamlık sınav sonuçları sorgulama ekranı
İran'dan dikkat çeken açıklama: Taahhütlere uymaya hazırız İran'dan dikkat çeken açıklama: Taahhütlere uymaya hazırız
Kara yollarında yeni gelişmeler Kara yollarında yeni gelişmeler
Sahte banka vurgunu! İstanbul'da büyük şirketleri ve işadamlarını dolandırmak için kuruldu Sahte banka vurgunu! İstanbul'da büyük şirketleri ve işadamlarını dolandırmak için kuruldu
Tütün mamullerinde 'düz ve standart paket' uygulamasına 5 Aralık'ta geçiliyor Tütün mamullerinde 'düz ve standart paket' uygulamasına 5 Aralık'ta geçiliyor
AÖL sınav giriş belgesi nereden alınır? AÖL sınav yerleri açıklandı! AÖL sınav giriş belgesi nereden alınır? AÖL sınav yerleri açıklandı!
İçişleri Bakanlığı: Kasım'da 8 bin 409 kırsal operasyon, şehirlerde 1480 operasyon yapıldı İçişleri Bakanlığı: Kasım'da 8 bin 409 kırsal operasyon, şehirlerde 1480 operasyon yapıldı
Brent petrolün varili 61,23 dolar Brent petrolün varili 61,23 dolar
Kahvaltıyı beğenmediği için annesini rehin alan eski boksöre biber gazlı müdahale Kahvaltıyı beğenmediği için annesini rehin alan eski boksöre biber gazlı müdahale
Antalya otomobil sürerken tüfekle vurularak, öldürüldü Antalya otomobil sürerken tüfekle vurularak, öldürüldü
İzmir’de ByLock’çulara operasyon: 25 gözaltı kararı İzmir’de ByLock’çulara operasyon: 25 gözaltı kararı
Yerli otomobilde o isim belli oldu Yerli otomobilde o isim belli oldu
Kan donduran olay! Boşanmak üzere olduğu eşini otomobil sürerken tüfekle vurularak, öldürüldü Kan donduran olay! Boşanmak üzere olduğu eşini otomobil sürerken tüfekle vurularak, öldürüldü
Engelli atamaları ne zaman yapılacak? Engelli atama tarihi ne zaman? Engelli atamaları ne zaman yapılacak? Engelli atama tarihi ne zaman?
Sudanlılar Trump'a mektup yazdılar: Bizi terör listesinden çıkarın Sudanlılar Trump'a mektup yazdılar: Bizi terör listesinden çıkarın
Emekli yeni yılda ne kadar maaş alacak? İşte beklenen zam oranları... Emekli yeni yılda ne kadar maaş alacak? İşte beklenen zam oranları...
Diyanet 'uçak kiralandı' iddialarını 'bilet'le yalanladı Diyanet 'uçak kiralandı' iddialarını 'bilet'le yalanladı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

04 Aralık 2019 Çarşamba 09:25:43 | Son Güncelleme: 04 Aralık 2019 Çarşamba 09:26:47

Bakan Ersoy, Haluk Bilginer ile bir araya geldi

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, sanatçı Haluk Bilginer ile bir araya geldi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Haluk Bilginer'in "Şahsiyet" dizisindeki performansıyla "47. Uluslararası Emmy Ödülleri" töreninde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülü almasına ilişkin "Türkiye için güzel bir sürpriz oldu. İnşallah hep böyle sürprizlerle karşılaşırız." dedi.

Bilginer'in yanı sıra yazar ve senarist Hakan Günday ve yapımcı Kerem Çatay ile Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda bir araya gelen Ersoy, başarılı oyuncuyu tebrik etti.

Ersoy, "Hem sanat camiası hem de sinema camiası için her şeyden önce de Türkiye açısından çok önemli bir hediyeyi, ödülü ülkemize getirmede başrol oynadınız. Bu ödül bir ekip işi. Sizlerin de büyük payı var. Açıkçası siz de konuşmanızda 'Sürpriz oldu.' diyorsunuz ama Türkiye için güzel bir sürpriz oldu. İnşallah hep böyle sürprizlerle karşılaşırız." diye konuştu.

Artık Türkiye'de dizilerin ve sinemaların çok güzel yer tuttuğunu dile getiren Bakan Ersoy, şöyle devam etti:

"Dünyaya da çok ihraç ettiğimiz bir ürünümüz bu. İnsanlar da gençler de hem oyuncu olmak hem de bu sektörde yer edinmek için bir ışık, bir gelecek görüyorlar. Onlara çok parlak bir ışık hediye ettiniz aslında bu ödülle. Güzelce önlerini açtınız. Teşekkür etmek istiyorum."

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, sinema konusunda yapılan yasal değişikliklere de dikkati çekerek, "Geçen seneden itibaren öncelikli olarak sinema sektöründe yasal değişikliklerle ihtiyaçları karşılamaya başladık. Devamlı da sektörle toplantı yapıyoruz. Yapımcılar ve yayımcılarla da toplantı yapıyoruz. Birkaç tane daha yeni düzenleme getireceğiz, hem finansal açıdan sektörü rahatlatacak hem de bazı engelleri ortadan kaldıracak, işlerini kolaylaştıracak. Biz de elimizden geleni yapıyoruz devlet olarak." değerlendirmesini yaptı.

Bilginer'in yaptığı işin turizm açısından da önemine işaret eden Ersoy, "En iyi tanıtım aracı filmler oldu. O yüzden hem kültür hem tanıtım açısından da çok önemli bir yeri var. Biz çok coşkuyla karşıladık. Tekrar tebrik ediyoruz." ifadesini kullandı.

 

"Devlet desteği çok önemli"
Haluk Bilginer de ülkelerin kendisini sanatıyla tanıtması için her anlamda devlet desteğinin çok önemli olduğunu dile getirerek, "Sadece maddi destek de değil. O sanatın yapılması için özel yerler açarak, kendi adıma tiyatro için konuşayım, tiyatro salonları açarak, sinemayı destekleyerek, sinemanın yurt dışına çıkmasını sağlayarak destek olması çok önemli." dedi.

Ödül dolayısıyla çok mutlu olduğunun altını çizen başarılı oyuncu, şöyle devam etti:

"Ama bu ödülün Türkiye'ye gelmesine daha çok mutlu oldum. Aday olmuş olmak yeterince bir onurdu zaten fakat Türkiye'ye gelmesi beni çok memnun etti. Çünkü Türkiye'den bir sorumluluk hissettim omuzlarımda. Almazsam insanları hayal kırıklığına uğratacağım gibi bir şey oldu. İyi ki de Türkiye'ye gelmiş. Gerçekten tüm ülkede benim çok beklemediğim, beklediğimden de öte sevinç ve gurur kaynağı olduğunu gördüm. Bu da beni çok mutlu etti. Böyle bir şeye ihtiyacımız varmış demek ki. Ben onu anladım."

Bilginer, ödülün kendisi için tamamen sürpriz olduğuna dikkati çekerek, "Masada çığlık koptu zaten. Bayağı heyecanlıydım. Açık söylemek gerekirse bu ödülü beklemiyordum. Hatta aday olmayı beklemiyordum. Yüzlerce proje içerisinden aday olmak, böyle bir ödülü almak..." diye konuştu.

Ödül konuşmasına Türkçe başladığının hatırlatılması üzerine de sanatçı, "Evet. Merhabamızı tüm dünyaya duyurduk." dedi.

Görüşmenin ardından Bakan Ersoy, misafirlerine "Türk Sinemasının 100 Yılı" seti ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) prestij eserlerinden, 300 binden fazla kelime içeren 10 ciltlik Büyük Türkçe Sözlük ve plaket takdim etti.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ