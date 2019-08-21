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21 Ağustos 2019 Çarşamba 12:05:59 | Son Güncelleme: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 12:08:39

'Arkeolojiye ilgisizlik, medeniyet tarihini tehdit ediyor'

Arkeologlar Derneği Genel Başkanı İlkay İvgin, "Arkeolojiye ilgisizlikle dip tarihimizi araştırmakta eksik kalırız. Bu durum medeniyet tarihini tehdit ediyor." dedi.

Arkeologlar Derneği Genel Başkanı İlkay İvgin, gençlerin iş bulamama korkusu nedeniyle üniversitelerdeki arkeoloji bölümlerine ilgilerinin azaldığını belirterek, "Geçen yıl 18 üniversitedeki arkeoloji bölümü, kontenjanın boş kalmasından dolayı kapandı. Bu yıl 10 civarında bölümün daha kapanacağını tahmin ediyoruz" dedi.

Arkeologlar Derneğinin verilerine göre, Türkiye'de gençlerin arkeoloji öğrenimine ilgisi azalıyor. 2017-2018 akademik yılında, 3 bin 958 kişilik kontenjanı bulunan 71 arkeoloji bölümüne, yalnızca bin 592 öğrenci yerleşirken, 2 bin 366 kontenjan boş kaldı.

Geçen yıl ise 18 arkeoloji bölümü, kontenjanın dolmaması nedeniyle kapandı. Toplam 2 bin 123 kontenjanın bin 820'si doldu, 303'ü ise boş kaldı. Arkeoloji bölümlerinin bu yılki kontenjan durumu ise Ek Yerleştirme sonrasında netleşecek.

Arkeologlar Derneği Genel Başkanı İlkay İvgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Anadolu'nun bereketli toprakları ve jeopolitik konumu dolayısıyla farklı medeniyetlere ev sahipliği yaptığını belirterek, bu coğrafya için arkeoloji biliminin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Anadolu'nun arkeolojik olarak ele alınmasının hem ülkeye hem de dünya tarihine büyük katkılar sunacağını vurgulayan İvgin, Cumhuriyetin ilk yıllarında bilim adamlarının arkeolog yetiştirmek üzere yurt dışına gönderildiğini, eğitimlerinin ardından Türkiye'ye dönen bilim insanlarının, kurulan arkeoloji bölümlerinde iyi arkeologlar yetiştirdiğini anlattı.

Son dönemlerde ise arkeoloji bölümlerine olan ilginin azaldığını belirten İvgin, şöyle konuştu:

"Nitelikli arkeoloji bölümlerine ihtiyacımız olduğu bir gerçek. Kontenjanların zirve yaptığı son yıllarda bölümler, öğrenci eksikliğinden kapanmaya yüz tuttu. İş bulma kaygısı nedeniyle üniversitelerdeki arkeoloji bölümlerine ilgi azalıyor. Geçen yıl 18 üniversitedeki arkeoloji bölümü kontenjanın boş kalmasından kapandı. Bu yıl 10 civarında bölümün daha kapanacağını tahmin ediyoruz. Anadolu bir çok medeniyeti barındırmış, bu nedenle arkeolojik olarak kıymetli bir coğrafya. Arkeolog yetiştiremezsek eski medeniyetleri gün yüzüne çıkaramayız. Toprak altında kalan tarihin kimseye faydası olmaz. Arkeolojiye ilgisizlikle dip tarihimizi araştırmakta eksik kalırız. Bu durum medeniyet tarihini tehdit ediyor."

İnşaat işlerine arkeolog refakati önerisi

İlkay İvgin, arkeolog istihdamının mezun sayısından az olduğunu, son dönemlerde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan istihdama yönelik çalışmaların da bu yarayı kapatamadığını söyledi.

Tarihi ve arkeolojik veri kaybının önlenmesi açısından, koruma alanları dışında kalan bölgelerde yapılacak her türlü inşaat işlerine bir arkeoloğun refakat etmesinin doğru olacağını savunan İvgin, "Bu önerimizin onlarca uygarlığa ev sahipliği yapmış, her karış toprağı tarihi ve kültürel miras barındıran coğrafyamız için çok da afaki olmadığını düşünüyoruz." dedi.

(AA)

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