14 Ağustos 2019 Çarşamba 16:13:17 | Son Güncelleme: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 16:15:30
Anathema turne için Türkiye'de
Ünlü Anathema grubu eylül ayında turne için Türkiye'ye geliyor.
Yolculuğuna 29 yıl önce Liverpool’da başlayan Anathema Türkiye'de turne yapacak.
Anathema 6 Eylül Cuma Ankara Milyon Performance Hall'da, 7 Eylül Cumartesi günü %100 Music'in katkılarıyla Zorlu PSM’de ve 8 Eylül Pazar gecesi İzmir SoldOut Performance Hall'da sahne alacak.
ŞARKILARI SEYİRCİ BELİRLEYECEK
Konserde grubun hayranları en sevdiği 10 Anathema şarkısını işaretleyecek ve sahnede o şarkılar söylenecek.
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