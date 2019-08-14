Anathema turne için Türkiye'de

Yolculuğuna 29 yıl önce Liverpool’da başlayan Anathema Türkiye'de turne yapacak.

Anathema 6 Eylül Cuma Ankara Milyon Performance Hall'da, 7 Eylül Cumartesi günü %100 Music'in katkılarıyla Zorlu PSM’de ve 8 Eylül Pazar gecesi İzmir SoldOut Performance Hall'da sahne alacak.

ŞARKILARI SEYİRCİ BELİRLEYECEK

Konserde grubun hayranları en sevdiği 10 Anathema şarkısını işaretleyecek ve sahnede o şarkılar söylenecek.