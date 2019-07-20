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20 Temmuz 2019 Cumartesi 12:25:49 | Son Güncelleme: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 12:28:31

Afrodisyas'ın 'İstiklal Caddesi' gün yüzüne çıkarılıyor

Roma döneminin en iyi heykeltıraşlık merkezleri arasında yer alan Afrodisyas Antik Kenti'nde birçok noktayı birbirine bağlayan Tetrapylon Caddesi'ndeki kazı çalışmalarında sona gelindi.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde yer alan ve Roma döneminin en iyi heykeltıraşlık merkezleri arasında yer alan Afrodisyas Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarında İstanbul'daki İstiklal Caddesi'ni anımsatan Tetrapylon Caddesi gün yüzüne çıkartılıyor.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan, Anadolu topraklarında en iyi korunan antik kentlerden Afrodisyas Antik Kenti'nde kazı ve restorasyon çalışmaları son 29 yıldır Oxford Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Roland R.R. Smith başkanlığında yürütülüyor.

Antik kentin yakınlarındaki mermer ocakları ve heykeltıraş okulu dolayısıyla Roma döneminin en iyi heykeltıraşlık merkezleri arasına giren Afrodisyas, bugüne kadar ulaşan kent yapısıyla her yıl binlerce ziyaretçisini ağırlıyor.

Özellikle stadyum, Sebasteion tapınağı, hamam, antik tiyatro, Roma kentlerinin ihtişamını yansıtan dev şehir havuzu, Tetrapylon kapısı gibi yapılarıyla dikkati çeken kent, kazılarda çıkan yüzlerce heykel ve diğer buluntuların sergilendiği müzesiyle de ilgi görüyor.

Halen bazı bölgelerinde restorasyon ve kazı çalışmalarının devam ettiği kentte, birçok noktayı birbirine bağlayacak Tetrapylon Caddesi de gün yüzüne çıkarılıyor.

Kazı başkanı Prof. Dr. Roland R.R. Smith, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl çok heyecanlı bir kazı sezonunun kendilerini beklediğini söyledi.

Bu sezon 2008 yılından beri devam eden Tetrapylon Caddesi'ndeki kazı çalışmalarına yoğunlaştıklarını aktaran Smith, caddenin, ilk kullanıldığı Roma döneminden Osmanlı dönemine kadar süren tarihçesini anlamaya çalıştıklarını ifade etti.

"Burada yaşam hiçbir zaman bitmedi"

Bunun çok ilginç bir çalışma olduğuna dikkati çeken Smith, "Her bir seviyeyi ayrı ayrı incelemekteyiz. Milattan sonra 400 yılından başlayarak bugünlere kadar gelen şeyleri inceleyebiliyoruz. Bu noktada şunu gördük. Bu şehirde hayat ne kadar yavaşlamış olursa olsun, ne yıkılışlar yaşamış olursa olsun bir şekilde burada yaşam devam etti. Burada yaşam hiçbir zaman bitmedi. Büyüyerek ya da küçülerek devam etmişti." dedi.

Ana hedeflerinin caddeyi ziyaretçiye açmak olduğunu vurgulayan Smith, şöyle devam etti:

"Böylelikle ziyaretçiler şehrin etrafından dolaşmak yerine şehrin tam kalbinden yani merkezinden geçecekler. Bu çalışmalar aynı zamanda bize şunu gösterdi. Bu yer Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi gibi bir yer. Dükkanlarla ve pahalı apartmanlarla dolu çok şık bir caddeydi. Aslında bu çalışma bu zamana kadar yaptığımız birçok çalışmayı bağlayacak olan son çalışma oluyor. Daha önce Sebasteion'da, Güney Agora'da ve hamamlarda yaptığımız çalışmalar burada bir zirve halinde son buluyorlar. Böylece ziyaretçi hepsini birden görmüş olacak."

Smith, kazı çalışmalarını bu yıl tamamladıktan sonra caddeyi en kısa sürede ziyarete açmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

(AA)

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