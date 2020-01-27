Teknoloji insan ilişkilerini yüzeyselleştirdi! Yalnızlık vebası

“Yalnızlık” konusunu derinlemesine araştırmak için Unilever, Bahçeşehir Üniversitesi ile araştırma yaptı. Türkiye de dahil olmak üzere 9 ülkede 18 yaş üzeri 18 bin bireyle gerçekleştirilen araştırma, insanların yüzde 42’sinin sosyal ilişkilerinin yüzeysel olduğunu, yüzde 50’sinin ise birbirleriyle kurdukları etkileşimin yüzeysel seviyede kaldığını gösteriyor. Araştırma ayrıca insanların yüzde 40’ının kendini diğer insanlarla bağlantısı kopmuş gibi hissettiğini ortaya koyuyor. Psikolog Dr. Guy Winch “Zihinlerimizden çok vücudumuzu takip ve kontrol ediyoruz” dedi.