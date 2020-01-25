'Stresin saç beyazlattığına artık eminiz'

Yapılan bir deneyde, acı yaşayan farelerin salgıladıkları adrenalin ve kortizol'ün sinir sistemlerini etkilediği ve tüylerinin beyazlamasına neden olduğu görüldü. Harward Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ya-Cieh Hsu "Saçtaki değişimin en büyük sorumlusunun stres olduğundan artık eminiz" dedi.