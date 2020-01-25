25 Ocak 2020 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 24 Ocak 2020 Cuma 22:51:12
'Stresin saç beyazlattığına artık eminiz'
Yoğun stresin saçların beyazlamasına neden olduğu tahmin ediliyor ancak bu nasıl olduğu bilinmiyordu.
Yapılan bir deneyde, acı yaşayan farelerin salgıladıkları adrenalin ve kortizol'ün sinir sistemlerini etkilediği ve tüylerinin beyazlamasına neden olduğu görüldü. Harward Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ya-Cieh Hsu "Saçtaki değişimin en büyük sorumlusunun stres olduğundan artık eminiz" dedi.
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