Şikayetlerini internet üzerinden sıralayarak doğru birime randevu alabiliyorlar

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ve Kardiyoloji Enstitüsü, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hastaneleri Otomasyon Projesi kapsamında hastaların şikayetlerini internet üzerinden sıralayarak doğru birime randevu almasını sağlayan sistemi 4 yıldır uyguluyor.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa bünyesindeki Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Enstitüsü ile Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesinin sağlık bilişimiyle ilgili ihtiyaçlarını gidermek amacıyla oluşturulan yazılım ekibi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hastaneleri Otomasyon Projesini gerçekleştiriyor. Yazılım ekibinin geliştirdiği uygulama, hastanelerin veri tabanını kullanarak, hastaların hangi branştan randevu alması gerektiği konusunda çözüm sunuyor.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hastaneler Genel Direktörü Dr. Yılmaz Keskindemirci, AA muhabirine sisteme ilişkin bilgi verirken, randevu süreçlerinde hastaların hangi branştan randevu almaları gerektiği konusunda tereddütler yaşadığını, alınan randevuların analizinde ise doğru branşa randevu alınamaması nedeniyle yinelenen randevular görüldüğünü anlattı.

Kurumların daha verimli çalışabilmesi ve hastaların ihtiyaçlarını yerinde çözebilmek adına yazılım ekibinin bir sistem oluşturduğunu anlatan Keskindemirci, şu bilgileri paylaştı:

"Uygulamamız, 4 yıldır hangi branştan randevu alması gerektiği konusunda kesin fikri olmayan hastalarımız için bir çözüm sunuyor. Bu, hastaların yaş, cinsiyet ve hissettikleri şikayetlerini seçebilecekleri bir internet uygulaması. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ve Kardiyoloji Enstitüsü online randevu sisteminin hemen öncesinde hastalarımız sistemi kullanabiliyor. Hastalarımız internet ortamında sistemde şikayetlerini seçtikleri zaman arka plandaki büyük veriyi, hastanemizde yıllardır var olan hastalarımızın çeşitli bilgilerini kullanarak, bu şikayetlerin hangi branşla ilgili olabileceğini analiz ediyoruz ve bir oran hesabı yaparak, alması gerektiği randevuyu ilgili branşla eşleştirerek öneriler sunuyoruz. Öneriyi sunarken, bunun kesinlik içermeyen bilgi olduğu paylaşılıyor. Çok acil, tıbbi durumu düşündüren şikayetler seçilmişse hemen hastanın bir acil sağlık kuruluşuna başvurması gerektiği uyarısı veriliyor."

Keskindemirci, teknolojinin gelişmesi ve sağlık okur yazarlığının yükselmesinin doğru branşa randevu alma konusunda hastalara bilinç kattığının farkında olduklarını belirterek, "Bugüne kadar yaptığımız incelemelerde online randevu sistemini kullanan hastalarımızın yaklaşık yüzde 20'sinin bu sistemi kullanarak, doğru branşa randevu alabildiğini, bunun da hasta memnuniyet oranlarını yükselttiğini görüyoruz. Öğretim üyelerimiz ve diğer sağlık profesyonellerimizin de memnuniyeti söz konusu çünkü yanlış branşa alınmış randevu hem hekimin zaman kaybına yol açıyor hem de orada hastanın yeniden randevu alması için emek sarf etmek gerekiyor." diye konuştu.

"Bakanlık ve diğer sağlık kuruluşlarına destek vermeye hazırız"



Yapay zeka olarak adlandırılabilecek uygulamada çıkan sonuçlara göre hastanın birden fazla branşa randevu alabildiğini dile getiren Keskindemirci, "Şu ana kadar yaklaşık 240 bin civarında hastamız bu sistemi kullandı. İlk başladığımız zamanlarda düşük sayılarda kullanım oranı vardı ama yıllar içerisinde uygulama daha pekiştikçe ve hastalarımızın memnuniyeti artıkça daha fazla kullanılır hale geldi." dedi.

Keskindemirci, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinin üçüncü basamak sağlık kuruluşu, üniversite hastanesi ve eğitim kurumu olması dolayısıyla sağlıkta hastaların son başvuru merkezi olduğuna değinirken, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Burası, en komplike hastalıklara, diğer hastanelerde çözüm bulunamamış hastalarımıza çözüm aradığımız bir yer. Başka hastanelerdeki hekimlerin yönlendirmesiyle veya takipli, kronik hastalığı olan hastalarımızın ziyaret ettiği bir ortamda yeni randevu diğer hastaneler kadar çok görülmüyor. Yeni randevuların bu kadar az olduğunu düşünürsek, sistemin kullanılabilirliğinin yüzde 20 olması daha büyük bir anlam taşıyor. Hastanemizin üçüncü basamak bir eğitim kurumu olmasının da etkisiyle hastanemize güven duyup başvuran, hangi branşa randevu alması gerektiği konusunda fikri olmayan ama ciddi şikayetleri bulunan hastaların önemli bölümünü doğru yönlendirerek, sistemi etkin bir şekilde kullanmış oluyoruz."

Yılmaz Keskindemirci, Sağlık Bakanlığının da bu tür bir çalışma hazırlığı olduğunu belirterek, bakanlık ve diğer sağlık kuruluşlarına ihtiyaç duyulması halinde destek vermeye hazır olduklarını bildirdi.

"Mobil uygulamadaki yol gösterme fonksiyonu sayesinde hastalar ilgili birime erişebiliyor"



Cerrahpaşa Hastaneler Genel Direktörü Dr. Yılmaz Keskindemirci, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi için yazılım ekibinin bir mobil uygulama da geliştirdiğini dile getirerek, şu bilgileri verdi:

"Hastalarımız bu uygulama üzerinden hem randevu alabiliyor hem alınmış randevularını sorgulayabiliyor hem de laboratuvar, radyoloji gibi sonuçlarını görebiliyor. Uygulamanın içerisine bir yol gösterme fonksiyonu ekledik. Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin yerinde, yeniden yapılanması projesi kapsamında bunun daha önem taşıyacağını düşünüyoruz çünkü sürekli bir yenilenme çalışması içerisindeyiz ve mevcut yerleşkemiz içerisinde birimlerimizin yer değişikliği söz konusu. Hastalarımızın ilgili birime erişmesini sağlamak için uygulama üzerinde gitmek istedikleri birimi seçmeleri ve oradaki harita uygulaması üzerinden yönlendirilmeleri söz konusu. Hastalarımıza bu uygulamayı kullanmalarını da öneriyoruz. Personele, hasta veya hasta yakınlarına sorarak zaman kaybedilmesini önleyecek ve iş gücü kaybını ortadan kaldıracak."

(AA)