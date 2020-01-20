Şiddetli baş ağrısı anevrizma habercisi

Kanamaya yol açmış anevrizmanın ilk belirtisini ise aniden ortaya çıkan şiddetli baş ağrısı oluşturuyor. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ziya Akar, “Baş ağrısı genellikle anevrizmanın neden olduğu beyin kanaması sonucu ortaya çıkıyor. Hastalar bu tür baş ağrısını ‘kafamın içinde sanki bir bomba patladı’ şeklinde tanımlıyor. Dolayısıyla daha önce hiç yaşamadığı bir şiddette ve karakterde bir baş ağrısı çeken kişilerin zaman kaybetmeden bir doktora başvurmaları gerekiyor, çünkü erken müdahale hayat kurtarabiliyor” uyarısında bulunuyor.

GÖZ KAPAĞINDAKİ DÜŞÜKLÜK RİSK BELİRTİSİ

Şiddetli baş ağrısı genellikle kanamaya yol açmış anevrizmanın belirtisi olarak ortaya çıkıyor. Kanamamış anevrizmalarda ise belirtiler baloncuğun bulunduğu noktaya göre değişiklik gösteriyor. Örneğin baloncuk göz küresi ve göz kapağını hareket ettiren sinirlere yakınsa ‘göz kapağında düşüklük’ ile ortaya çıkabiliyor.