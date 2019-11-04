Prof. Dr. Onur Yaprak: Karaciğer nakli 79 yaşına kadar yapılabiliyor

  • Bist 100
    100225
  • Dolar
    5,6921
  • Euro
    6,3535
  • Altın
    276,5510
İstanbul
13 / 24
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Musluktan yılan çıktı! 'Sürahiye su koyunca...' Musluktan yılan çıktı! 'Sürahiye su koyunca...'
ABD Suriye'de fena yakalandı! ABD Suriye'de fena yakalandı!
Hollanda, Irak'ta 70 sivili katlettiğini kabul etti Hollanda, Irak'ta 70 sivili katlettiğini kabul etti
ABD Suriye'de fena yakalandı! YPG/PKK'nın silah deposunda mühimmat sevk ederken görüntülendi ABD Suriye'de fena yakalandı! YPG/PKK'nın silah deposunda mühimmat sevk ederken görüntülendi
Akbaşoğlu'ndan AK Parti iktidarının 17. yılı mesajı Akbaşoğlu'ndan AK Parti iktidarının 17. yılı mesajı
Azize dizisi tarihi belli oldu: Azize ne zaman başlıyor? Azize oyuncuları kimler? Azize dizisi tarihi belli oldu: Azize ne zaman başlıyor? Azize oyuncuları kimler?
TBMM başkanı Şentop’tan, G 20 Parlamento Başkanları Zirvesi'nde BM ve G 20 eleştirisi TBMM başkanı Şentop’tan, G 20 Parlamento Başkanları Zirvesi'nde BM ve G 20 eleştirisi
MSB: Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde bir silah arkadaşımız şehit olmuştur MSB: Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde bir silah arkadaşımız şehit olmuştur
Van'da roketatar mühimmatı ve patlayıcı ele geçirildi Van'da roketatar mühimmatı ve patlayıcı ele geçirildi
ABD Suriye'nin kuzeydoğusuna mühimmat sevkiyatı yaptı ABD Suriye'nin kuzeydoğusuna mühimmat sevkiyatı yaptı
Suriye Anayasa Komitesi Üyesi Ferhan: Esed rejimi Suriye Anayasa Komitesini oyalıyor Suriye Anayasa Komitesi Üyesi Ferhan: Esed rejimi Suriye Anayasa Komitesini oyalıyor
Başkan Erdoğan, hastanedeki eski Adalet Bakanı Kazan'ı ziyaret etti Başkan Erdoğan, hastanedeki eski Adalet Bakanı Kazan'ı ziyaret etti
Kudüs'ün mescitleri kitap oldu Kudüs'ün mescitleri kitap oldu
Halis Özkahya İngiliz devinin maçında düdük çalacak Halis Özkahya İngiliz devinin maçında düdük çalacak
Galatasaray'da Şener Özbayraklı en az 6 hafta forma giyemeyecek Galatasaray'da Şener Özbayraklı en az 6 hafta forma giyemeyecek
Doğal gaz ve petrolde 5 deniz sondajı yapılacak Doğal gaz ve petrolde 5 deniz sondajı yapılacak
Prof. Dr. Onur Yaprak: Karaciğer nakli 79 yaşına kadar yapılabiliyor Prof. Dr. Onur Yaprak: Karaciğer nakli 79 yaşına kadar yapılabiliyor
Villadaki fuhuş parolası çözüldü: Tekstil firmamıza yeni kumaşlarımız gelmiştir Villadaki fuhuş parolası çözüldü: Tekstil firmamıza yeni kumaşlarımız gelmiştir
Bogdan Bogdanovic'ten Fenerbahçe Beko'ya destek Bogdan Bogdanovic'ten Fenerbahçe Beko'ya destek
AB'den İsrail'e yerleşim birimleri faaliyetlerini durdurma çağrısı AB'den İsrail'e yerleşim birimleri faaliyetlerini durdurma çağrısı
Sakatlıklar Trabzonspor'un belini büküyor Sakatlıklar Trabzonspor'un belini büküyor
Başakşehir'de örümcek adam'a özenen hırsızlar kamerada Başakşehir'de örümcek adam'a özenen hırsızlar kamerada
Masterchef Türkiye kaptanlık oyununu kim kazandı? Masterchef Türkiye çiğ köfte tarifi nasıl? Masterchef Türkiye kaptanlık oyununu kim kazandı? Masterchef Türkiye çiğ köfte tarifi nasıl?
Başakşehir'de örümcek adam'a özenen hırsızlar kamerada Başakşehir'de örümcek adam'a özenen hırsızlar kamerada

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

04 Kasım 2019 Pazartesi 15:31:07 | Son Güncelleme: 04 Kasım 2019 Pazartesi 15:32:40

Prof. Dr. Onur Yaprak: Karaciğer nakli 79 yaşına kadar yapılabiliyor

Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Onur Yaprak, karaciğer naklinin yaşlılıkta yapılmayacağı yönünde toplumda yanlış bir inanış olduğuna dikkat çekti. Yaprak, Karaciğer nakli bebeklik çağından 70 yaş üstüne kadar yapılabiliyor. Dünyada nakil yapılmış en yaşlı hasta 79 yaşında dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Organ Nakli Bölümü’nden Prof. Dr. Onur Yaprak, 3-9 Kasım Organ Nakli Haftası’na özel açıklamalarda bulundu. Organ bağışının artırılması için kamuoyunda bilgi eksikliğinin giderilmesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Onur Yaprak, 10 maddede karaciğer naklini anlattı. Toplumda naklin yaşlılıkta yapılmayacağı yönündeki yanlış inanışa dikkat çeken Prof. Dr. Yaprak, “Karaciğer nakli bebeklik çağından 70 yaş üstüne kadar yapılabilen bir ameliyat. Yalnızca 70 yaş üzerinde hastanın fizyolojik yaşı ve fiziksel kondisyon durumuna göre karar veriliyor. Dünyada nakil yapılmış en yaşlı hasta ise 79 yaşında” diye konuştu.

KARACİĞER NAKLİ KİMLERE YAPILIR?

Karaciğerin ağızdan alınan besinleri vücudun kullanabileceği karbonhidrat ve proteinlere dönüştürdüğünü belirten Prof. Dr. Onur Yaprak, karaciğerin görevlerini şu sözlerle anlattı:

“Karaciğer, kolesterol sentezi yapar, yağların sindirimi için safra üretir, kan pıhtılaştırıcı faktörleri, enzimleri ve diğer proteinleri üretir, vücuda zararlı olabilecek ilaç ve alkol gibi toksik maddeleri temizler, bağışıklık sistemini destekler. Akut karaciğer yetersizliği olanlara, sirozlarda belirli bir evreden sonra, karaciğerde doğuştan enzim eksikliklerine bağlı karaciğer dışı ağır hastalığa neden olan ve karaciğer nakliyle düzeltilebilen metabolik rahatsızlıklarda, bazı karaciğer kanserleri hastalarına karaciğer nakli yapılabilir.”

“CANLI VERİCİDEN NAKİL ORANI DAHA YÜKSEK”

Karaciğer nakli hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Onur Yaprak, “Basitçe hastalıklı veya işlev görmeyen karaciğerin ameliyatta tümünün çıkarılarak yerine sağlıklı bir karaciğerin monte edilmesi işlemidir. Nakil için gerekli karaciğer kadavra dediğimiz beyin ölümü gerçekleşmiş bir bağışçıdan ya da canlı vericinin karaciğerinin belirli bölümü alınarak temin edilebilir. Kadavradan nakil için yoğun bakımda yatan ve beyin ölümü olmuş olan bir donörün organlarının ailesi tarafından bağışlanmış olması gerekir. Ancak ülkemizde maalesef yeterli organ bağışı olmadığı için canlı vericiden nakiller yaygınlaşmıştır” dedi.

“60 YAŞ ÜZERİNDEKİ KİŞİLER VERİCİ OLAMAZ”

Alıcı ve verici arasında 4’üncü dereceye kadar kan ve hısım akrabalığı olması gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Yaprak, “Akrabalığın olmadığı ancak uzun süreli tanışıklık ve dostluk hallerinde durumun değerlendirilebilmesi için sağlık müdürlükleri bünyesinde yapılandırılan etik kurulların onayının alınması zorunlu. Vericinin yaşı 18 ve üzeri olmalıdır. Yaş ile birlikte karaciğerin yenilenme becerisi azaldığı için 60 yaş üzerinde verici adayı çok uygun değildir. Karaciğer vericisi adayı tamamen sağlıklı olmalıdır. Hiçbir ek ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamalıdır. Karaciğerin yüzde 10’dan fazla yağlı olmaması gerekir. Alıcı AB grubu ise tüm gruplardan organ alabilir. Değilse verici ya alıcıyla aynı kan grubundan ya da verici 0 grubu olmalıdır. RH pozitif veya negatif olmanın önemi yoktur. Verici adayının uygunluğuna nakil merkezlerinde yapılan kapsamlı tetkikler sonucu karar verilir” diye konuştu.

“SAĞLIKLI KARACİĞERİN YÜZDE 70’İ ALINABİLİR”

Karaciğerin sağ ve sol lob olarak ikiye ayrıldığına dikkat çeken Prof. Dr. Onur Yaprak, “Karaciğerin anatomik olarak ikiye ayrılmış olması, fonksiyon olarak birbirinden özgür çalışabilen iki ayrı karaciğer parçası elde etmemizi sağlar. Sağ lob karaciğerin ortalama yüzde 60-70’ını sol lob ise yüzde 30-40’ını oluşturur. Alıcının kilosuna göre karaciğerin sağı veya solu alınır. Sağlıklı bir karaciğer en fazla yüzde 70’ine kadar alınabilir. Kalan karaciğer kendisini 3 ay içinde eski hacmine büyütür. Verici ameliyatı ortalama 5 saat süren büyük bir ameliyattır ve verici ameliyatlarında ölüm riski yüzde 0,2-0,5’tir.  Ortalama hastanede yatış süresi 7 gündür. Vericiler ortalama 1 ayda eski hayatlarına ve işlerine dönebilirler” ifadelerini kullandı.

BAŞARI ORANI YÜZDE 90’LARDA

Karaciğer naklinin Türkiye’de dünya standartlarının üzerinde bir başarı ile yapıldığını anlatan Prof. Dr. Onur Yaprak, “Nakil olan hastaların bir yıllık hayatta kalma oranı yüzde 90, 5-10 yıl ve üzeri hayatta kalma oranı yüzde 75’tir. Karaciğer nakli sadece bir ameliyattan ibaret olmayıp sonrasında ömür boyu bazı ilaçları kullanmak ve birkaç ayda bir doktor kontrolü gerektirir. Nakil sonrası herhangi bir komplikasyon gelişmediyse hastalar eski hayatlarına kısa süre içinde dönebilir. Türkiye’de SGK’lı ve yeşil kartlı hastaların organ nakli ameliyatları devletimiz tarafından karşılanır” değerlendirmesinde bulundu.

(DHA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ