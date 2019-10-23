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23 Ekim 2019 Çarşamba 11:27:23 | Son Güncelleme: 23 Ekim 2019 Çarşamba 11:28:11

Prof. Dr. Dilbaz: Günlük mutsuzluklar depresyon sanılıyor

Üsküdar Üniversitesi Bağımlılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Dilbaz, "Günlük mutsuzluklar depresyon sanılıyor." uyarısında bulundu.

Üsküdar Üniversitesi Bağımlılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Nesrin Dilbaz, günlük mutsuzlukların depresyon sanıldığını belirterek, "Depresyon olması için ilgi kaybı, umutsuzluk, karamsarlık, uykuda azalma, iştahta azalma veya artma, kendine güvenin azalması gibi belirtilerin iki hafta sürmesi gerekiyor." dedi.

Bir kongre için Antalya'ya gelen Dilbaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depresyonun 2025'te kalp hastalıklarıyla birlikte en fazla yeti kaybına sebep olan rahatsızlıklar arasında olacağını söyledi.

Depresyonun kişinin yaşam kalitesini etkilediğini vurgulayan Dilbaz, bu sorunla mücadelede uzman yardımı almak, sosyal hayattan kopmamak, egzersiz yapmak ve sıkıntıları başkalarıyla paylaşmak gerektiğini dile getirdi.

Depresyon tanısı konulan hastaların üçte birinin uzman hekim eşliğinde kısa zamanda normale dönebildiğini anlatan Dilbaz, üçte ikilik kesimin ise en az 3 veya 4 farklı tedaviye maruz kaldığını aktardı.

Dilbaz, zorlu yaşam dönemleri, yas, stres, medikal koşullar, hormon seviyesindeki değişimler ve kalıtımsal faktörlerin etkileşiminin depresyonun gelişimine neden olduğuna değinerek, şöyle konuştu:

"Günlük hayatta karşılaştığımız ufak bir sıkıntı veya kalıtımsal faktörler de depresyona sebep olabiliyor. Bu faktörlerin kombinasyonu beynin fizyolojisini değiştirip, içsel ve dışsal olaylara adapte olmayı zorlaştırarak depresyon semptomlarının ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Dünya geneline bakıldığında en sık görülen ruhsal hastalık depresyondur. Özellikle her 5 kadından biri yaşamının bir döneminde depresyonla karşılaşıyor."

"Moral bozukluğu başka, depresyon başka bir şey"

Depresyonun ciddi bir ruhsal hastalık olduğuna dikkati çeken Dilbaz, şunları kaydetti:

"Günlük mutsuzluklar depresyon sanılıyor. Depresyon olması için ilgi kaybı, umutsuzluk, karamsarlık, uykuda azalma, iştahta azalma veya artma, kendine güvenin azalması gibi belirtilerin iki hafta sürmesi gerekiyor. Moral bozukluğu başka, depresyon başka bir şeydir. Moral bozukluğunun tedavisinde ilaca gerek yoktur. Ama orta düzey ve üzerindeki depresyon tanısında kesinlikle uygun dozda ilaç tedavisi uygulanmalıdır. Bazı bilimsel gerçeklikten uzak yayınlarda 'ilaca gerek yok' tarzında ifadeler kullanılıyor. Moral bozukluğu durumları manevi destekle çözüme kavuşurken, depresif bozukluklar uzman eşliğinde ilaçla tedavi edilmelidir. Kulaktan dolma bilgilerle hareket edilmemelidir. Öbür türlü depresyonunuz geçiyormuş gibi görünür ama zamanla nükseder."

(AA)

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