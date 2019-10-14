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14 Ekim 2019 Pazartesi 11:04:53 | Son Güncelleme: 14 Ekim 2019 Pazartesi 11:06:01

Pittsburgh Üniversitesi Meme Cerrahisi Anabilim Dalı Direktörü Prof. Dr. Soran: Kanseri ancak kanser uzmanları tedavi edebilir

Pittsburgh Üniversitesi Meme Cerrahisi Anabilim Dalı Direktörü Prof. Dr. Soran, "Kanseri ancak kanser uzmanları tedavi edebilir. Kanser uzmanı olan kişilere, cerrahlara, medikal onkolog veya radyasyon onkologlarına gidin." dedi.

Pittsburgh Üniversitesi Meme Cerrahisi Anabilim Dalı Direktörü Prof. Dr. Atilla Soran, kanserle ilgili televizyona çıkan bazı kişilerin yanlış bilgi verdiğini, bunlara inanılmaması gerektiğini belirterek, "Kanseri ancak kanser uzmanları tedavi edebilir. Kanser uzmanı olan kişilere, cerrahlara, medikal onkolog veya radyasyon onkologlarına gidin." dedi.

MEMEDER'den yapılan açıklamaya göre, 23 yıldır meme kanseriyle mücadele kampanyasını sürdüren AVON'un, erken teşhisin önemine dikkati çekmek için "Işığım Pembe" sloganıyla Beşiktaş Barbaros Meydanı'nda düzenlediği etkinlikte, MEMEDER Kurucusu ve Onursal Başkanı Prof. Dr. Vahit Özmen ve Amerika'nın meme kanserinde kabul ettiği 12 bilim insanından biri olan Türk doktor Prof. Dr. Atilla Soran, kadınları meme kanserine karşı duyarlı olmaları konusunda uyardı.

Özmen, meme kanserinin kadınlar için çok büyük sorun olduğunu ifade ederek, "Geçen yıl yayınladığımız 20 bin hasta çalışmasında Türkiye'de meme kanseri tanısı alan kadınların sadece yüzde 5'inin sıfır evrede, yüzde 27'sinin birinci evrede olduğunu gördük. Amerika'da bu oranlar yüzde 20 ve 80 civarında." dedi.

MEMEDER tarafından 2008-2018 yılları arasında Bahçesehir'de 10 bin kadına ücretsiz mamografik tarama yaptırıldığını, 130 kadında erken tanı sağlandığını belirten Özmen, "Bu çalışma sonucunda Sağlık Bakanlığı Türkiye'de meme kanseri tarama yaşını 50'den 40'a indirerek 20 milyon civarındaki kadınımıza, 40 yaşında başlayan ücretsiz mamografik taramayı başlattı." ifadelerini kullandı.

"Prostat kanseri ile meme kanseri aynı geni kullanıyor"

15. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi için Türkiye'ye gelen, Pittsburgh Üniversitesi Meme Cerrahisi Anabilim Dalı Direktörü Prof. Dr. Atilla Soran da, ailede kanser öyküsünün olup olmadığına çok dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak, şu uyarılarda bulundu:

"Ailenizde meme kanseri varsa, erkek bir ferdinizde meme kanseri varsa veya ailenizde birden fazla kanser varsa, yumurtalık, pankreas, bağırsak, cilt kanseri, hele hele genç yaşta oluşmuşsa meme cerrahlarına veya genetikle uğraşan meme cerrahlarına başvurun. Yaptığımız araştırmalarda çalıştığımız 84 genin içinde meme kanseri yapan 8-9 gen var. Ailenizde kanser varsa mamografi çektirin, kendi kendinize muayene yapın, özellikle de akraba evliliği yaptıysanız ve kuzenlerde, halalarda, dayılarda kanser varsa ihmal etmeyin. Prostat kanseri ile meme kanseri aynı geni kullanıyor. Lütfen duyarlı olun, gerekli yerlere başvurun."

Soran, birinci ağızdan doğru bilgi almanın çok önemli olduğunu ancak Türkiye'ye her geldiğinde maalesef mamografi veya beslenmeyle ilgili yanlış bilgilerin çoğunlukta olduğunu gözlemlediğini kaydetti.

Televizyona çıkan bazı kişilerin yanlış bilgi verdiğini, bunlara inanılmaması gerektiğini dile getiren Soran, "Kanseri ancak kanser uzmanları tedavi edebilir. Kanser uzmanı olan kişilere, cerrahlara, medikal onkolog veya radyasyon onkologlarına gidin. Biz ABD'de her yıl sırf meme kanserini yok etmek için 6-7 milyar dolar harcıyoruz. Erken yakalanıldığında yaşam şansı yüzde 95-100, geç yakalanıldığında bile 5-10 yıl yaşama şansı var. Tümörün kemiğe, akciğere veya karaciğere sıçraması durumunda bile yaşam şansını 5-10 yıl üzerine çıkardık. Eskiden bu hastalar 1-2 yıl yaşardı. Bu işleri ancak bilimin arkasından ve yola bilim insanlarımızla devam ederek çözebileceğimize inanıyorum."

(AA)

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