Midenin dostu pelinoto

Nane mide rahatsızlıkları için en çok kullanılan doğal çözümlerden biri olsa da pelinotu da en az onun kadar etkili bir bitkidir. Hazımsızlığa ve bulantıya da iyi gelen pelinotunun spazm giderici özellikleri sindirim sistemini sakinleştiriyor. Acı bir tada sahip olan pelinotu Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde kendiliğinden yabani olarak yetişebilen bir bitki türüdür. Diğer bölgelerde de ekilirse yetişebilir.

SAKİNLEŞTİRİCİ ETKİ

Pelin otunun yaprakları, çiçekleri ve sürgünleri toplanır, kurutularak kullanılabilir. Pelin otu yabani kekiğe benzer, tadı acıdır. Bitkisel tedavi uzmanları pelinotunun faydalarını şu şekilde sıralıyor:

Karaciğer ve safra kesesi fonksiyonlarını destekler.

Kan dolaşımını düzenler.

İyi bir antioksidan kaynağıdır.

Ciltte oluşan yaraların kolay iyileşmesine yardım eder.

Mideye fayda sağlar ve sindirimi düzenler.

Bağırsak spazmlarına iyi gelir.

Ciltteki ağrıları azaltmak ve tahriş önleyici olarak kullanılabilir.

Ateş düşürücü özelliği vardır.

Kadınların menstürasyon döngüsü olacağı zamanlarda baş ağrısı, karın ağrıları, kramplar, bulantı, yorgunluk, iştahsızlık gibi durumlar görülür. Bu dönemlerde pelin otu fayda sağlar.

Stres, gerginlik ve sinir durumlarında yarar sağlar. Sakinleştirici etkisi vardır.

Bağırsaklardaki solucan ve parazitleri düşürür. Vücutta besin emilimini kolaylaştırır.

Bağışıklık sistemini güçlendirir, bu nedenle hastalıklara karşı koruma sağlar.

Uykusuzluğa karşı iyi gelir.

İştahsızlık, kansızlık, mide gazı, mide ağrıları ve hazımsızlık için kullanılır.

3 HAFTADAN FAZLA KULLANMAYIN

Kaynamış bir bardak suyun içine yarım çay kaşığı kurutulmuş pelinotu atılır ve 10 dakika demlenmeye bırakılır. Demlendikten sonra süzülerek içilir.Bu çayı, 3 hafta içtikten sonra 2-3 hafta ara vermek gerekir, yoksa birleşimindeki eterik yağ türevi zehirlenmelere neden olabilir.