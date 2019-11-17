  • Bist 100
    105380
  • Dolar
    5,7449
  • Euro
    6,3531
  • Altın
    271,8860
İstanbul
12 / 19
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Güney Kıbrıs Rum kesiminde her haneye bir silah düşüyor Güney Kıbrıs Rum kesiminde her haneye bir silah düşüyor
MSB: El Bab'da 18 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırıyı gerçekleştiren PKK/YPG'li terörist yakalandı MSB: El Bab'da 18 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırıyı gerçekleştiren PKK/YPG'li terörist yakalandı
HDP'li vekil Ayşe Sürücü kendini kaybedip polis kalkanına kafa attı HDP'li vekil Ayşe Sürücü kendini kaybedip polis kalkanına kafa attı
KOAH kamuoyu tarafından yeterince bilinmiyor KOAH kamuoyu tarafından yeterince bilinmiyor
Polise önce jilet attı sonra silahını almaya çalıştı: Vuruldu Polise önce jilet attı sonra silahını almaya çalıştı: Vuruldu
Karaköy'de başörtülü kadınlara saldıran ismin dini değerlere de doğrudan saldırıda bulunduğu ortaya çıktı Karaköy'de başörtülü kadınlara saldıran ismin dini değerlere de doğrudan saldırıda bulunduğu ortaya çıktı
Antalya'da 66 yaşındaki kadına önce motosiklet çarptı sonra üzerinden otomobil geçti Antalya'da 66 yaşındaki kadına önce motosiklet çarptı sonra üzerinden otomobil geçti
Oğuz Çetin'in babası Nihat Çetin Sakarya'da toprağa verildi Oğuz Çetin'in babası Nihat Çetin Sakarya'da toprağa verildi
12 bin yıllık Dipsiz Göl'ün eski haline dönmesi için kar yağması bekleniyor 12 bin yıllık Dipsiz Göl'ün eski haline dönmesi için kar yağması bekleniyor
Ordu'daki şenlikte 1,5 ton hamsi tüketildi Ordu'daki şenlikte 1,5 ton hamsi tüketildi
İran dini lideri Hamaney: Bu yapılanlar fitnecilerin işi İran dini lideri Hamaney: Bu yapılanlar fitnecilerin işi
Polise hem jiletle saldırıp hem de silahını almaya çalışırken vuruldu Polise hem jiletle saldırıp hem de silahını almaya çalışırken vuruldu
Isparta'da uzman çavuş ve eşi çocuklarının gözü önünde kayınbiraderi tarafından öldürüldü Isparta'da uzman çavuş ve eşi çocuklarının gözü önünde kayınbiraderi tarafından öldürüldü
Kayseri'de trafik kazası: 5 yaralı Kayseri'de trafik kazası: 5 yaralı
Aynı mağduru ikinci kez dolandırmaya kalkınca yakalandı! Aynı mağduru ikinci kez dolandırmaya kalkınca yakalandı!
TBMM Başkanı Şentop: Türkiye yeni dünya düzeninin kurucu aktörlerinden biri olacak TBMM Başkanı Şentop: Türkiye yeni dünya düzeninin kurucu aktörlerinden biri olacak
15 Temmuz darbecisi Erhan Caha'nın davayı uzatma planı ortaya çıktı 15 Temmuz darbecisi Erhan Caha'nın davayı uzatma planı ortaya çıktı
Kış geliyor Antalya'da sahiller hala dolu Kış geliyor Antalya'da sahiller hala dolu
Amatör olarak başladılar 20 yıldır birlikte şarkı söylüyorlar Amatör olarak başladılar 20 yıldır birlikte şarkı söylüyorlar
CHP'li başkandan Tunç Soyer'e tepki: Kasayı boşalttı CHP'li başkandan Tunç Soyer'e tepki: Kasayı boşalttı
Avcıların vurduğu, köpeklerin parçaladığı geyiğin muhteşem dönüşü Avcıların vurduğu, köpeklerin parçaladığı geyiğin muhteşem dönüşü
ABD ve Güney Kore Tayland'da yapacakları ortak hava tatbikatını erteledi ABD ve Güney Kore Tayland'da yapacakları ortak hava tatbikatını erteledi
Necibe Çiftçi: Türk bayrağı altında doğduk Türk bayrağı altında da öleceğiz Necibe Çiftçi: Türk bayrağı altında doğduk Türk bayrağı altında da öleceğiz
195 bin liralık vurgun yaptı, yakayı böyle ele verdi 195 bin liralık vurgun yaptı, yakayı böyle ele verdi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

17 Kasım 2019 Pazar 16:36:08 | Son Güncelleme: 17 Kasım 2019 Pazar 16:36:52

KOAH kamuoyu tarafından yeterince bilinmiyor

Türkiye'de solunum sistemi hastalıklarının en sık görülen üçüncü ölüm nedeni olduğu bildirildi.

Kronik Havayolu Hastalıkları Önleme ve Kontrol Programı (GARD) Türkiye Koordinatorü Prof. Dr. Bilun Gemicioğlu, Dünya KOAH Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı ve Türk Toraks Derneğinin dünyada KOAH bilincini artırmak üzere kurulan Obstrüktif Akciğer Hastalıkları Küresel Girişimi (Global Initiative of Obstructive Lung Diseases-GOLD) ve Dünya Sağlık Örgütü önderliğinde GARD Türkiye Projesi kapsamında her yıl Dünya KOAH Günü etkinlikleriyle toplumda KOAH farkındalığını ve bilincini artırmayı hedeflediğini anlattı.

Dünya Sağlık Örgütünün KOAH'ın önemli nedeni olan "iklim değişikliği ve hava kirliliğini" ilk sırada, KOAH'ın içinde yer aldığı kronik hava yolu hastalıklarıyla mücadeleyi ikinci sırada düzeltilmesi gereken değerler olarak bildirdiğini aktaran Gemicioğlu, KOAH'ın dünyada önemli bir halk sağlığı sorunu olmasına karşın kamuoyu tarafından yeterince bilinmediğine işaret etti.

Gemicioğlu, şu bilgileri paylaştı:

"KOAH'ın görülme sıklığı 40 yaş üstü yetişkinlerde yüzde 15-20'dir. Toplumumuzda 40 yaş üstü her 5 kişiden birinde KOAH vardır. Oysa 10 KOAH hastasının sadece biri doktora başvurmuş ve doğru tanı alabilmiştir. Bu durumda ülkemizde bulunan 3-5 milyona yakın KOAH'lı hastanın sadece 300-500 bini kendisinde hastalık olduğunu bilmektedir. Küresel Hastalık Yükü Çalışması verilerine göre, KOAH yılda 2,9 milyon ölüme neden olmaktadır. Günümüzde tüm dünyada üçüncü ölüm nedeni haline gelen KOAH, tüm ölümlerin de yüzde 5,5'inden sorumludur. Türkiye'de solunum sistemi hastalıkları en sık görülen üçüncü ölüm nedenidir ve bu ölümlerin yüzde 61,5'i KOAH nedeniyledir. Toplumun KOAH konusunda yeterli bilgiye sahip olmaması, hastalığın erken tanısını ve etkin tedavisini güçleştirmektedir."

"Fiziksel aktivitede azalma ve hareketsizlik risk faktörü olarak kabul ediliyor"

Prof. Dr. Bilun Gemicioğlu, KOAH gelişimi için dünyada en yaygın görülen risk faktörünün tütün kullanımı olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Sigara içenler, içmeyenlere göre daha fazla solunumsal şikayetlere, daha fazla solunum fonksiyon kaybına ve daha yüksek KOAH ölüm oranlarına sahiptirler. Diğer tip tütün kullanımı (pipo, puro, nargile vb.) ve çevresel tütün dumanı da KOAH gelişimine neden olur. KOAH gelişiminde genetik risk faktörlerinin rolü henüz çok iyi aydınlatılamamıştır. Araştırmalarda gebelik ve çocukluk dönemindeki akciğer kapasitesi gelişimi üzerine özellikle yoksulluğun olumsuz etkisinin yetişkin dönemde KOAH gelişimine yol açan önemli bir faktör olduğu gösterilmiştir. Bu nedenle toplum genelindeki eşitsizliğin azaltılması o toplumda yaşayan kişilerde KOAH gelişimini önleyen bir politikadır. Öte yandan özellikle biyomas yani odun, tezek, kök benzeri yakıtların yanmasına bağlı olarak gelişen iç ortam hava kirliliği ve tozlu-dumanlı iş yerlerinde çalışmanın en önemli çevresel risk faktörleri olduğu bilinmektedir. Benzer biçimde dış ortam hava kirliliğinin de KOAH gelişiminde ve KOAH hastalığının alevlenmesinde önemli rol oynadığı bilinmektedir. Araştırmalar hava kirliliğinin arttığı dönemlerde KOAH’a bağlı ölümlerin de artığına işaret etmektedir. Fiziksel aktivitede azalma ve hareketsizlik de artık bir risk faktörü olarak kabul edilmektedir."

KOAH'ta en sık görülen yakınmaları "nefes darlığı", "öksürük" ve "balgam çıkarma" şeklinde sıralayan Gemicioğlu, 20 yıl boyunca izlenen KOAH'lı olgularda haftada 2 saat ve daha fazla yürüyüş yapan hastalarda KOAH nedeniyle hastane başvurularında ve hastalık nedeniyle ortaya çıkan ölüm oranlarında yüzde 30-40 azalma saptandığını kaydetti.

Gemicioğlu, hastalığın tanısının, "nefes ölçüm testi" ile konulabildiğini belirterek, tedavi konusunda şunları paylaştı:

"KOAH ilerleyici bir hastalık olmasına karşı önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır. KOAH'lı bir hastanın yapması gereken ilk iş sigarayı bırakmak amacıyla hekime başvurmasıdır. Bunun dışında diğer zararlı toz ve dumandan uzak durulması, grip ve zatürre aşılarının yapılması ve nefes yoluyla alınan ilaç tedavisinin yanı sıra fiziksel aktivitenin önerilmesi ve uygulanmasının sağlanması, hem hastalık gelişimi hem hastalığın ilerlemesi ve kötü sonuçlarının önlenmesinde önemli bir adımdır. Yeterli bir fiziksel aktivite için ağır egzersizlere gerek yoktur, haftanın çoğu günleri yapılan orta yoğunluktaki fiziksel aktivite yeterlidir. Herkesin yapabileceği bir aktivite olan yürüyüş, düzenli fiziksel aktivitenin sağladığı hemen tüm yararları sağlayabilmektedir."

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ