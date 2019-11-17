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17 Kasım 2019 Pazar 09:33:51 | Son Güncelleme: 17 Kasım 2019 Pazar 09:34:36

KETEM ekipleri erken teşhisle hayat kurtarmak için köy köy geziyor

Bingöl'de İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde faaliyet yürüten Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi ekipleri, kanserde erken teşhisle hayat kurtarmak için köy köy dolaşıyor.

Bingöl'de İl Sağlık Müdürlüğü Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) ekipleri, kanserde erken teşhisle hayat kurtarmak için köy köy geziyor.

"Kansersiz yaşam" için yılın her günü çalışma yürüten ekipler, "erken teşhis hayat kurtarır" sloganıyla risk grubunda yer alanları belirleyerek kanser taramasına yönlendirmek için yola koyuluyor.

İl, ilçe ve köylerde vatandaşlara ulaşan ekipler, köylerde hemşireler tarafından kendi kendilerine muayene yöntemiyle ilgili bilgilendirilen risk grubundaki kişileri, tahsis edilen minibüsle merkeze getirip, kontrollerini gerçekleştiriyor.

122 kişi üst merkeze sevk edildi

Ekipler son 9 ayda risk grubunda bulunan 40-69 yaş arasındaki 1192 kadına meme, 35-65 grubundaki bin 630 kadına rahim ağzı, 50-70 yaş aralığındaki 919 erkek ve kadına bağırsak kanseri konusunda bilgilendirmede bulundu, meme ve rahim ağzı kanserinin erken tanısına yönelik tetkikler yaptı.

Taramaları yapılan ve durumlarından şüphelenilen 122 kişi bir üst merkeze sevk edildi.

Ekiplerin bir durakları da merkeze bağlı Erdemli köyü oldu.

Burada çalışma yürüten ekipler, risk grubundaki 40 kadının merkezde taramalarını gerçekleştirdi.

"Amacımız erken evrede olanları tespit etmek"

İl Sağlık Müdürü Mehmet Emin Gündoğdu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada ölüm nedenleri arasında ikinci sırada yer alan kanserin önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu belirterek, kanser riskini ortadan kaldırmak ve vatandaşları bu konuda bilgilendirmek için KETEM çalışanlarının büyük gayret gösterdiğini söyledi.

Dünyada her 6 ölümden, Türkiye'de ise her 5 ölümden birinin nedeninin kanser olduğuna işaret eden Gündoğdu, geçen yıl Bingöl'de 12 bin 713 kişiye meme, rahim ağzı ve kalın bağırsak kanseri taraması yapıldığını aktardı.

Evde muayene için proje

Sağlık Bakanlığınca ülkede en sık görülen 3 kanser türü ile ilgili ulusal tarama programı yürütüldüğüne dikkati çeken Gündoğdu, bu kapsamda muayene için vatandaşların araçla evlerinden alınıp, ücretsiz merkeze götürüldüğünü, buradaki taramaların ardından tekrar evine bırakıldığını kaydetti.

Gündoğdu, 2020'de evde muayene yapılabilmesi için de proje hazırladıklarını belirterek, "Bütün vatandaşlarımıza kanser taraması yapılması için yoğun bir gayret sarf etmekteyiz. Amacımız herkesin kanser yönünden taramasını yapıp, erken evrede olanları tespit etmek, ileri evre varsa da tedavilerini sağlamak." dedi.

Bu noktada birimlerin büyük gayret gösterdiğini dile getiren Gündoğdu, vatandaşların da KETEM birimi ile hastanelere başvurarak bu hizmetten yararlanabileceğini vurguladı.

Gündoğdu, "2020'de yürüteceğimiz bir proje mevcut. Bu sayede kendi aracımız olacak. Bu araçla yerinde, köylerde aracın içinde mamografi cihazı ile ve rahim ağzı kanserine karşı vatandaşlarımızı merkeze getirmeden yaşadıkları yerde bu hizmeti vereceğiz." diye konuştu.

(AA)

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