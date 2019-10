Kestane ye grip olma

Kestane mevsimi geldi. Lif, mineral ve vitamin açısından zengin kestanenin sağlık için çok faydalı olduğunu vurgulayan beslenme uzmanları, “Kestane stresi azaltır, kan basıncı ve kolesterolü dengeler, bağışıklığı güçlendirir ve kalbi korur” açıklamasında bulundu. Kestanenin 100 gramında 170 kalori bulunduğunu, 3 orta boy kestanenin bir dilim ekmeğe eşdeğer olduğunu söyleyen uzmanlar, “B ve C grubu vitaminleri, potasyum, magnezyum, demir açısından zengin olan kestane, öğünlerde tercih edilebilir. Diyet lifi açısından 100 gram kestane günlük ihtiyacın yüzde 21’ini karşılayabilir” dedi. 100 gram kestane günlük C vitamini ihtiyacının yüzde 72’sini karşılar. İçerdiği antioksidan bileşenler ve C vitamini sayesinde vücudu koruyarak bağışıklığı güçlendirir. B kompleks vitaminleri açısından zengin olmasından dolayı da büyüme ve gelişmeyi destekler, kırmızı kan hücreleri oluşumuna yardımcı olur. Ayrıca gribe karşı da koruyucudur. Tekli ve çoklu doymamış yağ asitleri içerdiğinden, hastalıklar için koruyucu olan kestane, kolesterolü dengeleme ve koroner kalp hastalıkları riskini azaltmaya yardımcı olur.

KEMİKLERİ GÜÇLENDİRİR

■ Kestanenin bir diğer önemli faydası da, kemik mineral yoğunluğunu artırmasıdır. Kemik sağlığı denilince aklımıza bakır ve magnezyum gelmez. Ancak bakır demiri absorbe eder, üstelik kemik büyümesi ve gelişiminde de önemli rol oynar. Magnezyum da kemik mineral yoğunluğunu artırır. Kestanede bolca bulunabilen bu 2 mineral sayesinde, yaşlanmanın kemikler üzerindeki osteoporoz benzeri etkilerini önlemek ya da yavaşlatmak mümkündür.

KONSANTRASYONU ARTIRIR

Kestane, lif içeriği sayesinde bağırsak hareketlerini düzenler. Lifler ayrıca yediğimiz besleyici malzemelerin mümkün olduğunca fazla emilmesini de sağlar. Kestanenin bir diğer faydası ise beyin fonksiyonlarını iyileştirmesidir. İçinde bulunan B vitaminleri, nörolojik gelişim ve fonksiyonla doğrudan bağlantılıdır. Dahası kestanede bulunan potasyum, beyne kan akışını artırır, sinir sisteminin sağlığını korur, konsantrasyonu ve hafızayı güçlendirir. Alzheimer'a karşı kalkan oluşturur.

KABUĞU DA FAYDALI

■ Vitamin açısından zengin olan kestanenin kabuğu da içi kadar faydalıdır. Protein, potasyum, fosfor, kalsiyum, magnezyum gibi madde ve mineraller içeren kabukları haşlayarak elde edeceğiniz suyu, her gün bir bardak tükettiğinizde birçok hastalığa şifa bulabilirsiniz. Bitkisel tedavi uzmanları, kestane kabuğundan elde edilen suyun faydalarını şu şekilde sıralıyor: Kas sisteminde su seviyesini düzenleyip, kansızlığa iyi gelir ve kan dolaşımını hızlandırıp, varis oluşumunu engeller. Beyinsel ve fiziksel yorgunluğu önler. Her 100 gramında yeteri kadar C vitamini barındırır. Ateş düşürücü özelliği vardır. Kabuklar püre haline getirilip, balla karıştırılırsa çocukların iştahını açar.

VÜCUDA ZİNDELİK VERİYOR

■ Kestanenin içeriğinde bulunan potasyumun kas yorgunluğunu gidererek vücuda zindelik verdiğini belirten uzmanlar, “Kestane, stresin zararlı etkilerini azaltıyor. Kestanede gluten bulunmadığından çölyak hastaları, gluten intoleransı ve alerjisi olanlar da rahatlıkla tüketebilir” dedi.

DİYABET VE BÖBREK HASTALARI DİKKAT

■ Kestanenin yüksek karbonhidrat içermesi sebebiyle sağlık için faydalı olmasının yanı sıra kontrollü tüketilmesi gerektiğini belirten uzmanlar, “Yüksek potasyum içeriği nedeniyle böbrek hastaları, hekimine danışmadan kestane yememeli. Diyabet hastaları ve zayıflama diyeti yapanlar kestane porsiyonuna dikkat etmeli” uyarısında bulundu.