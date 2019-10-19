Kestane ye grip olma

  • Bist 100
    98415.3
  • Dolar
    5,7971
  • Euro
    6,4953
  • Altın
    277,4200
İstanbul
16 / 21
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Zarar verdikleri aracın sahibine bıraktıkları not şaşırttı! Zarar verdikleri aracın sahibine bıraktıkları not şaşırttı!
Trabzonspor Gazişehir FK'yı konuk ediyor Trabzonspor Gazişehir FK'yı konuk ediyor
Alman vekil Sonneborn'den küstah çıkış: Biz de Türkleri geri göndeririz Alman vekil Sonneborn'den küstah çıkış: Biz de Türkleri geri göndeririz
19 Ekim Muhtarlar Günü nedir? Muhtarlar Günü kutlama mesajları 19 Ekim Muhtarlar Günü nedir? Muhtarlar Günü kutlama mesajları
Rejim ve PKK yan yana! Halk Mehmetçiği bekliyor Rejim ve PKK yan yana! Halk Mehmetçiği bekliyor
Bu zafer ekonomide etkisini gösterecek Bu zafer ekonomide etkisini gösterecek
Katalonya'da bağımsızlık yanlısı protestocular Barcelona'da toplandı Katalonya'da bağımsızlık yanlısı protestocular Barcelona'da toplandı
'Boeing 737 Max test pilotları arızayı biliyordu' iddiası 'Boeing 737 Max test pilotları arızayı biliyordu' iddiası
9 çocuğu vuran zanlı savunması çıldırttı: Gürültü yapıyorlardı, cezalandırdım 9 çocuğu vuran zanlı savunması çıldırttı: Gürültü yapıyorlardı, cezalandırdım
İzmir'de 173 düzensiz göçmen yakalandı İzmir'de 173 düzensiz göçmen yakalandı
İstanbul'da ulaşıma sis engeli! İstanbul'da ulaşıma sis engeli!
Bütçeden en yüksek pay 'Hazine ve Maliye'ye Bütçeden en yüksek pay 'Hazine ve Maliye'ye
Düzenleyici ve denetleyici kurumlara 7,6 milyar liralık bütçe Düzenleyici ve denetleyici kurumlara 7,6 milyar liralık bütçe
Aşırı kiloluların akciğerlerinde astıma yol açan yağ dokusu tespit edildi Aşırı kiloluların akciğerlerinde astıma yol açan yağ dokusu tespit edildi
Beyin ve Sinir Cerrahı Doç. Dr. Ersoy Kocabıçak: Beyin pili tedavisiyle parkinson hastalarında iyi sonuç alıyoruz Beyin ve Sinir Cerrahı Doç. Dr. Ersoy Kocabıçak: Beyin pili tedavisiyle parkinson hastalarında iyi sonuç alıyoruz
Anadolu Üniversitesi Uluslararası Tiyatro Festivali başladı Anadolu Üniversitesi Uluslararası Tiyatro Festivali başladı
Ankara Kitap Fuarı açıldı Ankara Kitap Fuarı açıldı
'Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu' 22 Kasım'da vizyona girecek 'Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu' 22 Kasım'da vizyona girecek
İstanbul’da vapur seferleri iptal mi son dakika 2019? 19 Ekim bugün iptal edilen vapur seferleri İstanbul’da vapur seferleri iptal mi son dakika 2019? 19 Ekim bugün iptal edilen vapur seferleri
FETÖ'nün Meksika imamı Osman Karaca yakalandı FETÖ'nün Meksika imamı Osman Karaca yakalandı
Sis neden oluşur, sis nedir? Sis ile ilgili sözler haberimizde Sis neden oluşur, sis nedir? Sis ile ilgili sözler haberimizde
Magnum Maserati çekiliş sonuçları: Magnum çekilişi kim kazandı? Magnum 2019 kazanan isimler burada Magnum Maserati çekiliş sonuçları: Magnum çekilişi kim kazandı? Magnum 2019 kazanan isimler burada
Sezin Erbil kaç yaşında? Sezin Erbil'in kızının adı ne olacak? Sezin Erbil kaç yaşında? Sezin Erbil'in kızının adı ne olacak?
ŞOK'a bugün neler geliyor? 19 Ekim ŞOK haftanın fırsatları aktüel ürünler kataloğu yayında ŞOK'a bugün neler geliyor? 19 Ekim ŞOK haftanın fırsatları aktüel ürünler kataloğu yayında

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

19 Ekim 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 19 Ekim 2019 Cumartesi 01:15:01

Kestane ye grip olma

Lif, mineral ve vitamin açısından zengin olan kestane, bağışıklığı güçlendiriyor, soğuk algınlığı ve gribi önlüyor.

Kestane mevsimi geldi. Lif, mineral ve vitamin açısından zengin kestanenin sağlık için çok faydalı olduğunu vurgulayan beslenme uzmanları, “Kestane stresi azaltır, kan basıncı ve kolesterolü dengeler, bağışıklığı güçlendirir ve kalbi korur” açıklamasında bulundu. Kestanenin 100 gramında 170 kalori bulunduğunu, 3 orta boy kestanenin bir dilim ekmeğe eşdeğer olduğunu söyleyen uzmanlar, “B ve C grubu vitaminleri, potasyum, magnezyum, demir açısından zengin olan kestane, öğünlerde tercih edilebilir. Diyet lifi açısından 100 gram kestane günlük ihtiyacın yüzde 21’ini karşılayabilir” dedi. 100 gram kestane günlük C vitamini ihtiyacının yüzde 72’sini karşılar. İçerdiği antioksidan bileşenler ve C vitamini sayesinde vücudu koruyarak bağışıklığı güçlendirir. B kompleks vitaminleri açısından zengin olmasından dolayı da büyüme ve gelişmeyi destekler, kırmızı kan hücreleri oluşumuna yardımcı olur. Ayrıca gribe karşı da koruyucudur. Tekli ve çoklu doymamış yağ asitleri içerdiğinden, hastalıklar için koruyucu olan kestane, kolesterolü dengeleme ve koroner kalp hastalıkları riskini azaltmaya yardımcı olur.

KEMİKLERİ GÜÇLENDİRİR

■ Kestanenin bir diğer önemli faydası da, kemik mineral yoğunluğunu artırmasıdır. Kemik sağlığı denilince aklımıza bakır ve magnezyum gelmez. Ancak bakır demiri absorbe eder, üstelik kemik büyümesi ve gelişiminde de önemli rol oynar. Magnezyum da kemik mineral yoğunluğunu artırır. Kestanede bolca bulunabilen bu 2 mineral sayesinde, yaşlanmanın kemikler üzerindeki osteoporoz benzeri etkilerini önlemek ya da yavaşlatmak mümkündür.

KONSANTRASYONU ARTIRIR

Kestane, lif içeriği sayesinde bağırsak hareketlerini düzenler. Lifler ayrıca yediğimiz besleyici malzemelerin mümkün olduğunca fazla emilmesini de sağlar. Kestanenin bir diğer faydası ise beyin fonksiyonlarını iyileştirmesidir. İçinde bulunan B vitaminleri, nörolojik gelişim ve fonksiyonla doğrudan bağlantılıdır. Dahası kestanede bulunan potasyum, beyne kan akışını artırır, sinir sisteminin sağlığını korur, konsantrasyonu ve hafızayı güçlendirir. Alzheimer'a karşı kalkan oluşturur.

KABUĞU DA FAYDALI

■ Vitamin açısından zengin olan kestanenin kabuğu da içi kadar faydalıdır. Protein, potasyum, fosfor, kalsiyum, magnezyum gibi madde ve mineraller içeren kabukları haşlayarak elde edeceğiniz suyu, her gün bir bardak tükettiğinizde birçok hastalığa şifa bulabilirsiniz. Bitkisel tedavi uzmanları, kestane kabuğundan elde edilen suyun faydalarını şu şekilde sıralıyor: Kas sisteminde su seviyesini düzenleyip, kansızlığa iyi gelir ve kan dolaşımını hızlandırıp, varis oluşumunu engeller. Beyinsel ve fiziksel yorgunluğu önler. Her 100 gramında yeteri kadar C vitamini barındırır. Ateş düşürücü özelliği vardır. Kabuklar püre haline getirilip, balla karıştırılırsa çocukların iştahını açar.

VÜCUDA ZİNDELİK VERİYOR

■ Kestanenin içeriğinde bulunan potasyumun kas yorgunluğunu gidererek vücuda zindelik verdiğini belirten uzmanlar, “Kestane, stresin zararlı etkilerini azaltıyor. Kestanede gluten bulunmadığından çölyak hastaları, gluten intoleransı ve alerjisi olanlar da rahatlıkla tüketebilir” dedi.

DİYABET VE BÖBREK HASTALARI DİKKAT 

■ Kestanenin yüksek karbonhidrat içermesi sebebiyle sağlık için faydalı olmasının yanı sıra kontrollü tüketilmesi gerektiğini belirten uzmanlar, “Yüksek potasyum içeriği nedeniyle böbrek hastaları, hekimine danışmadan kestane yememeli. Diyabet hastaları ve zayıflama diyeti yapanlar kestane porsiyonuna dikkat etmeli” uyarısında bulundu.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ