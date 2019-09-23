İşitme Taraması Programları çocuklara 'ses' oluyor

  • Bist 100
    100081
  • Dolar
    5,7272
  • Euro
    6,2902
  • Altın
    279,3800
İstanbul
16 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
BİM'e bu hafta neler geliyor? BİM 24 Eylül aktüel ürünler kataloğu yayında BİM'e bu hafta neler geliyor? BİM 24 Eylül aktüel ürünler kataloğu yayında
Her şeyi itiraf etti! 'Teröristlerle HDP binasında tanıştım' Her şeyi itiraf etti! 'Teröristlerle HDP binasında tanıştım'
Mario Lemina'dan dikkat çeken paylaşım Mario Lemina'dan dikkat çeken paylaşım
Abdullah Avcı için bir maçtan daha fazlası Abdullah Avcı için bir maçtan daha fazlası
Fenerbahçe'de savunma alarm veriyor Fenerbahçe'de savunma alarm veriyor
Skandal görüşme sonrası AK Parti'den son dakika açıklaması! Skandal görüşme sonrası AK Parti'den son dakika açıklaması!
İran beklenen açıklamayı yaptı: Serbest bıraktık İran beklenen açıklamayı yaptı: Serbest bıraktık
Galatasaray'ın deplasman ve Sergen Yalçın fobisi Galatasaray'ın deplasman ve Sergen Yalçın fobisi
Yüz binler akın etti... TEKNOFEST'e rekor katılım! Yüz binler akın etti... TEKNOFEST'e rekor katılım!
Florin Andone'nin pozisyonu penaltı mı? Florin Andone'nin pozisyonu penaltı mı?
MHP Genel Başkanı Bahçeli, rutin kontroller için hastanede bulunuyor MHP Genel Başkanı Bahçeli, rutin kontroller için hastanede bulunuyor
Fatih Terim'in Yeni Malatyaspor pişmanlığı Fatih Terim'in Yeni Malatyaspor pişmanlığı
Savaşçı yeni sezon tarihi belli oldu mu? Savaşçı ne zaman başlıyor 2020? Savaşçı yeni sezon tarihi belli oldu mu? Savaşçı ne zaman başlıyor 2020?
Kıvanç Tatlıtuğ ile fotoğraf çektiren hakim mazeret iznine ayrıldı Kıvanç Tatlıtuğ ile fotoğraf çektiren hakim mazeret iznine ayrıldı
Sessiz sedasız evlendi... Ünlü oyuncu nikah masasına oturdu! Sessiz sedasız evlendi... Ünlü oyuncu nikah masasına oturdu!
İŞKUR TYP personel alımı ne zaman? İŞKUR TYP personel alımı başvuru ekranı İŞKUR TYP personel alımı ne zaman? İŞKUR TYP personel alımı başvuru ekranı
Projelerde yer almıyor! Yeşilçam'ın usta oyuncusu: Teklif gelmiyor! Projelerde yer almıyor! Yeşilçam'ın usta oyuncusu: Teklif gelmiyor!
Eski eş evdeki eşyaları o yokken boşalttı! Nafaka mağduru olan talihsiz kalp hastası Başkan Erdoğan'dan yardım istedi Eski eş evdeki eşyaları o yokken boşalttı! Nafaka mağduru olan talihsiz kalp hastası Başkan Erdoğan'dan yardım istedi
'Suudi Arabistan petrolümüzü ele geçirmeye çalışıyor' 'Suudi Arabistan petrolümüzü ele geçirmeye çalışıyor'
Eğitim masrafında kullanılacak! Yardımda bulunmak için ceketini sattı! Eğitim masrafında kullanılacak! Yardımda bulunmak için ceketini sattı!
Kanseri yendi, bakıcılığını yaptığı ikizlerin koruyucu annesi oldu Kanseri yendi, bakıcılığını yaptığı ikizlerin koruyucu annesi oldu
Sevda Demirel'den zehir zemberek sözler... "Reynmen'e tokat atasım geliyor!" Sevda Demirel'den zehir zemberek sözler... "Reynmen'e tokat atasım geliyor!"
İstanbul Esenyurt'ta kapıdan atlarken demir korkuluk koluna saplandı İstanbul Esenyurt'ta kapıdan atlarken demir korkuluk koluna saplandı
AK Parti Grup Başkanvekili Muş, yargı paketini CHP Grup Başkanvekili Özkoç'a teslim etti AK Parti Grup Başkanvekili Muş, yargı paketini CHP Grup Başkanvekili Özkoç'a teslim etti

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

23 Eylül 2019 Pazartesi 10:48:52 | Son Güncelleme: 23 Eylül 2019 Pazartesi 10:49:29

İşitme Taraması Programları çocuklara 'ses' oluyor

Sağlık Bakanlığınca yürütülen İşitme Tarama Programı kapsamında, okul çağı çocuklarının yüzde 85'ine ve Yenidoğan İşitme Tarama Programı ile de yenidoğanların yüzde 95'ine ulaşıldığı belirtildi.

Sağlık Bakanlığınca yürütülen İşitme Tarama Programı kapsamında, okul çağı çocuklarının yüzde 85'ine ve Yenidoğan İşitme Tarama Programı ile de yenidoğanların yüzde 95'ine ulaşıldığı belirtildi.

AA muhabirinin Sağlık Bakanlığından edindiği bilgiye göre, işitme kayıpları, çocuğun o lisana özgü sesleri oluşturarak konuşmasını geciktiren ve bozan en önemli faktör olarak tanımlanıyor.

Yenidoğan her bin bebekten 1-3'ü ileri derecede işitme kaybı ile dünyaya geliyor. Çocukluk döneminde geçirilen hastalıklar, kulak enfeksiyonları, kazalar ve kullanılan bazı ilaçlar nedeniyle bu oran yüzde 6'ya çıkıyor. Türkiye'de yıllık ortalama 2 bin 500 bebek, işitme kaybıyla doğuyor.

İşitme engeli ile doğan bebeklerin erken dönemde tespit edilmesi amacıyla Türkiye'de Yenidoğan İşitme Tarama Programı yürütülüyor ve 2008 yılından itibaren de tüm illerde uygulanıyor.

Bu program kapsamında, 81 ilin kamu, üniversite ve özel hastanelerinin yer aldığı bin 153 tarama merkezinde işitme taraması programı, 62 tane referans merkezinde de ileri tanı tedavi uygulanıyor. Her yıl bebeklerin yüzde 95'ine ulaşılıyor.

Bakanlık olarak, 81 ilde doğumun gerçekleştiği tüm hastanelerde, doğan her yenidoğana, işitme taraması testlerinin daha taburcu olmadan, aynı hastanede uygulanabilmesi, ilk bir ayda tarama testlerinin tamamlanması, ilk 3 ayda işitme kayıplı bebeklerin tanılarının konulması ve 6 ayda da işitme kaybı tanısı almış cihaz ihtiyacı olan bebeklerin cihazlanmaları ve rehabilitasyonlarının sağlanarak topluma sağlıklı bireyler olarak kazandırılması hedefleniyor.

"İşitme taraması, 81 ilde ilköğretim 1. sınıfta yapılıyor"

İşitme kayıpları, enfeksiyonlar, incinmeler ve ilerleyici işitme kaybı yapan genetik hastalıklara bağlı olarak doğum sonrası dönemde de ortaya çıkabiliyor.

İşitme, eğitim ve iletişimin en önemli bileşeni olarak ifade ediliyor. Bir ya da her iki kulakta kalıcı veya geçici işitme kaybı okula giden çocukların yüzde 14'ten fazlasını etkiliyor. Tek taraflı işitme kayıplarında bile sınıf tekrar oranı yüzde 37 olarak bildiriliyor.

Dünyanın pek çok ülkesinde okul taramaları içerisinde, ulusal işitme tarama programları yer alıyor. Türkiye'de de işitme taraması, 81 ilde ilköğretimin birinci yılında, belirlenen protokoller çerçevesinde okul ortamında, tarama odiyometri cihazları kullanılarak sahada uygulanıyor.

Tarama sonucunda işitme kaybı şüphesi olan çocuklar, ildeki kulak burun boğaz uzmanlarına sevk ediliyor. Daha ileri tetkik ve tedavi gerektiren olgular ise kulak burun boğaz uzmanlarınca Yenidoğan İşitme Tarama Programı'nda da üst basamak olan referans merkezlere yönlendiriliyor. Program kapsamında okul çağı çocuklarının yüzde 85'ine ulaşıldı.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ