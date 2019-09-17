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17 Eylül 2019 Salı 12:46:38 | Son Güncelleme: 17 Eylül 2019 Salı 12:47:42

İnme merkezi hayat kurtarıyor

Beyin damarlarında tıkanma ya da kanamaya bağlı ortaya çıkan bazen ölüme bile yol açabilen inme, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde diğer benzer sağlık kuruluşlarına model olarak kurulan merkezde tedavi ediliyor.

Türkiye'de şehir hastaneleri arasında ilk inme merkezine sahip Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, diğerleri için model olacak.

Son model teknolojik cihazlarla donatılan uzman nörologların görev yaptığı merkezde, beyin damarlarında tıkanma ya da kanamaya bağlı olarak ortaya çıkan, bazen ölüme bile yol açabilen inme tedavi ediliyor.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnme Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Zülfikar Arlıer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, inmenin, vücudun bir tarafında kuvvetsizlik, dengesizlik, görme kaybı, konuşamama ve uyuşma gibi şikayetlerle ortaya çıkan halk arasında "felç" olarak da adlandırılan rahatsızlık olduğunu söyledi.

İnmenin toplum için ciddi bir yara olduğunu dile getiren Arlıer, bu hastaların tedavi edilmediğinde yatalak ve tekerlekli sandalyeyle yaşamaya mahkum kalabildiğini aktardı.

İnme merkezlerinin Türkiye'de hızlıca kurulması ve yaygınlaşmasının önemine değinen Arlıer, bu kapsamda Adana'da Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaklaşık 6 ay önce açılan ve hasta kabulüne başlayan merkezle şifa olmaya çalıştıklarını belirtti.

"Mucizevi bir tedavi imkanı sunuyoruz"

İnme geçiren, felç olan hastalara ilk altı saat içerisinde müdahalenin çok önemli olduğunun altını çizen Arlıer, şöyle devam etti:

"Kimi zaman özel hastalarda bu süre 24 saate de çıkabiliyor. Ama en önemlisi ilk altı saat. Burada özellikle ilk altı saat içerisinde konuşamama, görmeme, dengesizlik, işitme kaybı olan hastaları damarlarını açıp sağlığına kavuşturuyoruz. Bu merkez ülkemizde 10 yerde var. Merkez, felçle gelen ve bütün hayatları boyunca felç kalma riski olan hastalara mucizevi şekilde tedavi şansı oluyor. Daha önceden bu kişiler, fizik tedavi ünitelerine yönlendirilen ve hayatları boyunca yatalak kalabilen hastalardı. İnme merkezinde uygulanan uygun müdahale ile hastaları bazen ertesi gün ayağa kalkıp servise alıyoruz, hatta birkaç gün içerisinde taburcu edebiliyoruz."

"Ölümcül hastayı tedavi edip hayata kazandırdık"

Arlıer, kısa süre önce açılan merkez ile birçok mucizeye imza attıkları belirterek "Son altı ayda 20'ye yakın ölümcül hastayı tedavi edip hayata kazandırdık. Vatandaşların yüzde çekilme, kolda uyuşma, felç, dengesizlik, görme kaybı, dilinde tutulma gibi şikayetler olduğunda bunların 112 Acil Servis ekiplerine bildirilmesi ve hemen bu tedavileri yapabilecek kapsamlı inme merkezlerine ulaştırılmaları önemli." ifadesini kullandı.

Adana'daki merkezin diğer şehir hastanelerine model olarak kurulduğunu dile getiren Arlıer, burada başarılı operasyonlarla hastalara şifa dağıtmanın yanı sıra hekim eğitimleri de verdiklerini kaydetti.

(AA)

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