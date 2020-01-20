İlaç kullananlar daha fazla su içmeli

Psikiyatri Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Barış Önen Ünsalver, su içmenin tüm beden, özellikle de beyin için çok önemli olduğunu söyledi. Ünsalver, “Örneğin birçok baş ağrısının sebebi basitçe susuzluktur. Özellikle çocuk ve yaşlılar susuzluk hissetmeyebilir. Yaşlılarda susuzluk kandaki üreyi artırarak bilinç bulanıklıkları ve davranış sorunlarına sebep olabilir” uyarısında bulundu. Susuzluk hissedilmiyorsa idrar renginin koyulaşmasının vücudun su ihtiyacını gösterdiğini ifade eden Ünsalver, ”Psikiyatri ilaçlarının çoğunluğu karaciğerde parçalanır ve böbrekte çok az işlem görürler” uyarısında bulundu.