Erzurum Şehir Hastanesinin yüzde 98'i tamamlandı

Sağlık Bakanlığınca yapımı sürdürülen ve tamamlandığında 400 bin metrekare alanda Türkiye'nin en büyük sağlık kuruluşlarından biri olacak Erzurum Şehir Hastanesinde sona yaklaşıldı.

Sağlık Bakanlığının Doğu Anadolu'daki en önemli sağlık projelerinden olan şehir hastanesinin yüzde 98'i tamamlandı.

İl Sağlık Müdürlü Gürsel Bedir, şehir hastanesi incelemesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanenin tüm bölgeye hitap edeceğini söyledi.

Hastanede büyük süit, özel süit, süit, tek ve ihtiyaç durumunda çift kişilik odaların bulunduğunu anlatan Bedir, şöyle konuştu:

"Şehir Hastanesindeki A, B, C ve D bloklarının toplam hasta yatağı kapasitesi 850. Bunlardan ayrı 221 yoğun bakım kapasitesi var. Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi bitince tek kişilik odalarla birlikte bizim şehir hastanesi kampüsümüzün toplam yatak sayısı 1569 oluyor. Yani bizim bir dönem sıkça telaffuz ettiğimiz 1200 dediğimiz yatak sayımız, toplam 1569 oluyor ki bu da Türkiye'de çok çok önemli bir rakam."

"Beş yıldızlı otel konforunda"



Bedir, hastanedeki çalışmaların kısa sürede bitirilmesinin planladığını belirterek, odaların beş yıldızlı otel konforunda olduğunu söyledi.

Odaların banyo, tuvalet ve her şeyiyle son derece iyi şekilde dizayn edildiğini aktaran Bedir, şunları kaydetti:

"Hastalarımızı tek başına yatırmayı düşünürsek 1377 hastayı tek başına yatırabiliriz ama 1569 olarak planlanan hastanede Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki odaları çift kişilik dizayn edersek maksimum kapasitemiz iki binlere çıkıyor. Bu oldukça büyük bir rakam. Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki çalışmaları firma temmuz ayında bitireceğini söylüyor. Dolayısıyla biz 1569 yatakla tüm bölgeye hizmet vermiş olacağız."

Doktor sayısı konusunda Türkiye'nin çok üstünde olduklarına işaret eden Bedir, hastanede çocuk ve yetişkin alerji servislerinin de hizmete gireceğini müjdeledi.

Gürsel Bedir, "Şehir Hastanesi kampüsümüz yüzde 98 tamamlandı. Yani neredeyse tamam vaziyette. Çevre peyzajı çalışmaları kaldı. Cihazlarımızın neredeyse tamamına yakınını aldık ve birçoğunu kurduk. Açılış için iyi planlama lazım. Bizim düşündüğümüz Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinin tadilatı daha da hızlı gitsin diye orayı bir an önce buraya taşımak amacıyla ocak sonu gibi ya da şubat başı gibi hastane taşınacak." bilgilerini paylaştı.

(AA)