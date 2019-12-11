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11 Aralık 2019 Çarşamba 16:06:30 | Son Güncelleme: 11 Aralık 2019 Çarşamba 16:07:21

Eğitime bağışlanan kadavra 8 yıl sonra törenle toprağa verildi

Bedenini kadavra olarak İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesine bağışlayan Ayşe Kızmaz'ın cenazesi vefatından 8 sene sonra düzenlenen törenle toprağa verildi.

Çapa Tıp Fakültesi Aziz Sancar Amfisinde, bundan 8 yıl önce 52 yaşında kanserden hayatını kaybeden, ancak vasiyeti gereği bedeni kadavra olarak tıp biliminin hizmetinde kullanılan Ayşe Kızmaz için düzenlenen törene, ailesi, akademisyenler ve tıp öğrencileri katıldı.

Kızmaz için saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan törende, bazı fotoğrafları gösterildi.

Çapa Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Adnan Öztürk, kadavranın bağışının çok yetersiz olduğunu söyledi.

Öztürk, bir kadavrada 10 öğrencinin çalışmasının ideal olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ülkemizde tıp fakültesi sayısı 100'e yaklaştı. Ülkemizde kadavra bağışı yok denecek kadar az. Toplumu kadavra bağışı konusunda bilgilendirmeliyiz. Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği yaklaşık 10 yıldır 24-31 Ekim Ulusal Anatomi Haftasında kadavra bağışı etkinlikleri düzenliyor. Sayın Ayşe Kızmaz ve ailesine şükranlarımızı sunuyoruz. Sayın Ayşe Kızmaz vasiyeti üzerine vefatından sonra ailesi tarafından ana bilim dalımıza kadavra olarak bağışlanmıştır. 2011-2019 yıllarında Sayın Ayşe Kızmaz'ın bedeni üzerinde eğitim ve bilimsel çalışmalar yapılmıştır. 8 yıl boyunca Sayın Ayşe Kızmaz'ın bedeni üzerinde binlerce öğrenci eğitim gördü, binlerce doktor, binlerce sağlık personeli yetişti. Bir beden binlerce doktor, binlerce sağlık personeli yetiştirdi, binlerce doktor, binlerce sağlık personeli sayısını rakamlar ile ifade edemeyeceğimiz değerde sağlık ve şifa dağıttılar. Bu değerli davranışları için Sayın Ayşe Kızmaz ve ailesine şükran ve minnetlerimizi sunuyoruz."

Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği yönetim kurulu üyesi ve Çapa Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. İlke Ali Gürses de anatomide "Burada ölüler dirileri eğitir." dendiğini ifade etti.

Ayşe Kızmaz'ın kendilerine ilham verdiğini dile getiren Gürses, Kızmaz'ın bu süre boyunca yetişen öğrencilerin yetişmesine katkı sağladığını vurguladı.

Konuşmaların ardından Tükek, Ayşe Kızmaz'ın oğlu Alican Aşçı'ya teşekkür plaketi verdi.

Törenin ardından Ayşe Kızmaz'ın cenazesi Anatomi Anabilim Dalından alınarak Bezmialem Valide Sultan Camisine getirildi. Kızmaz, burada kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığında toprağa verildi.

(AA)

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