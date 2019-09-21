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21 Eylül 2019 Cumartesi 07:28:28 | Son Güncelleme: 21 Eylül 2019 Cumartesi 07:29:39

'Dünyanın hastası' şifa için bu merkeze geliyor

Konya'da başarılı ve literatürlük operasyonlarıyla adından söz ettiren Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Avrupa, Afrika ve Avusturalya gibi dünyanın birçok yerinden gelen hastaya şifa dağıtıyor.

Konya'da başta onkoloji, obezite ve plastik cerrahisi olmak üzere başarılı ve literatürlük operasyonlarıyla adından söz ettiren Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Avrupa, Afrika ve Avusturalya gibi dünyanın birçok yerinden gelen hastaya şifa dağıtıyor.

Resmi açılışı 17 Aralık 2010'da gerçekleştirilen Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, kısa zamanda bölgenin gözde eğitim ve sağlık merkezi haline geldi.

İlave yatırımlar ve gelişmiş teknolojilerle donatılan hastane bin 700 kişilik sağlık çalışanıyla yılda ortama 800 bin hastaya hizmet veriyor.

Teorik ve uygulamalı tıp eğitimi ile araştırmalarıyla da adından söz ettiren merkez, 22 ameliyathane salonu ve 934 yatak kapasitesine sahip.

Yılda 55 binden fazla hastanın yatak hizmeti aldığı yerde 50 binin üzerinde ise ameliyat yapıldı. Laboratuvar ve görüntüleme merkezlerinde 6 milyondan fazla tetkik, tahlil ve görüntüleme işlemi gerçekleştirildiği hastanede 25 bin kişi de kemoterapi ve diyaliz gibi sağlık hizmeti aldı.

"Avusturalya'dan bile hastalar geliyor"

Hastanenin genel cerrahi ana bilim dalı kadrosundaki Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanenin kurucu başhekimliğini yaptığını söyledi.

Hastanede sürekli gelişen, kendini yenileyerek teknolojiyi takip eden genç ve dinamik bir ekibin çalıştığını belirten Şahin, başarılı işlerle bölgenin sağlık güvencesi haline gelen bir kurum olduklarını aktardı.

Şahin, başta onkoloji, obezite ve plastik cerrahisi olmak üzere belli alanlarda öne çıktıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Uluslararası tanınırlığı ve güvenirliği olan bir sağlık kuruluşu haline geldik. Başta onkoloji, obezite ve plastik cerrahisi olmak üç alanla ilgili yurt dışından yoğun talep alıyoruz. Başka ülkelerde yaşayan vatandaşlarımızdan duyup bize başvuran yabancı uyruklu hastalar var. Dünyanın öbür ucu Avusturalya'dan bile hastalar geliyor. Avrupa'daki Türk vatandaşlarımız, komşu ülkelerin vatandaşları yoğun şekilde hastanemize başvurmaktadır. Ortopedi ve diğer alanlarda da yoğun bir talep alıyoruz. Diş hekimliği fakültemiz, tanınırlığı, bilinirliği ve güvenirliği olan bir kurum. Buraya da çok sayıda yurt dışından hasta gelmektedir."

"Türkiye, en önemli sağlık hizmeti sunan ülkelerinden biri olacak"

Hastanenin geldiği noktanın sağlık alanında yapılan yatırımların yansıması olduğunu anlatan Şahin, şunları kaydetti:

"Anadolu'da, devletimizin imkanlarıyla otelcilik kalitesi, konforu, teknolojik altyapısı, bilimsel ve akademik kadrosuyla eksiksiz hastaneler var. Ülkemizin bir çok şehrinde çok önemli işlerle anılan hastanelerimiz var. Obezite cerrahisi, organ nakli konusunda öne çıkan yerler var. Cumhuriyetin kuruluş yıllarında, İstanbul ve Ankara'da yoğunlaşan uzman hekim ve akademisyenler, şimdi ülkenin her tarafında. Bu yetmiyor, bu hizmetin yürütülebileceği sağlık kurumlarının alt yapısının oluşturulmuş ve inşa edilmiş olması büyük önem arz ediyordu. Son dönemde ülkemiz bunu da başardı. İddiam şu, Türkiye yakın gelecekte en önemli sağlık hizmeti sunan ülkelerinden biri olacak."

(AA)

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