Dördüzler Prematüre Günü'nün ilgi odağı oldu

  • Bist 100
    105380
  • Dolar
    5,7449
  • Euro
    6,3531
  • Altın
    271,8860
İstanbul
12 / 19
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Güney Kıbrıs Rum kesiminde her haneye bir silah düşüyor Güney Kıbrıs Rum kesiminde her haneye bir silah düşüyor
MSB: El Bab'da 18 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırıyı gerçekleştiren PKK/YPG'li terörist yakalandı MSB: El Bab'da 18 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırıyı gerçekleştiren PKK/YPG'li terörist yakalandı
HDP'li vekil Ayşe Sürücü kendini kaybedip polis kalkanına kafa attı HDP'li vekil Ayşe Sürücü kendini kaybedip polis kalkanına kafa attı
KOAH kamuoyu tarafından yeterince bilinmiyor KOAH kamuoyu tarafından yeterince bilinmiyor
Polise önce jilet attı sonra silahını almaya çalıştı: Vuruldu Polise önce jilet attı sonra silahını almaya çalıştı: Vuruldu
Karaköy'de başörtülü kadınlara saldıran ismin dini değerlere de doğrudan saldırıda bulunduğu ortaya çıktı Karaköy'de başörtülü kadınlara saldıran ismin dini değerlere de doğrudan saldırıda bulunduğu ortaya çıktı
Antalya'da 66 yaşındaki kadına önce motosiklet çarptı sonra üzerinden otomobil geçti Antalya'da 66 yaşındaki kadına önce motosiklet çarptı sonra üzerinden otomobil geçti
Oğuz Çetin'in babası Nihat Çetin Sakarya'da toprağa verildi Oğuz Çetin'in babası Nihat Çetin Sakarya'da toprağa verildi
12 bin yıllık Dipsiz Göl'ün eski haline dönmesi için kar yağması bekleniyor 12 bin yıllık Dipsiz Göl'ün eski haline dönmesi için kar yağması bekleniyor
Ordu'daki şenlikte 1,5 ton hamsi tüketildi Ordu'daki şenlikte 1,5 ton hamsi tüketildi
İran dini lideri Hamaney: Bu yapılanlar fitnecilerin işi İran dini lideri Hamaney: Bu yapılanlar fitnecilerin işi
Polise hem jiletle saldırıp hem de silahını almaya çalışırken vuruldu Polise hem jiletle saldırıp hem de silahını almaya çalışırken vuruldu
Isparta'da uzman çavuş ve eşi çocuklarının gözü önünde kayınbiraderi tarafından öldürüldü Isparta'da uzman çavuş ve eşi çocuklarının gözü önünde kayınbiraderi tarafından öldürüldü
Kayseri'de trafik kazası: 5 yaralı Kayseri'de trafik kazası: 5 yaralı
Aynı mağduru ikinci kez dolandırmaya kalkınca yakalandı! Aynı mağduru ikinci kez dolandırmaya kalkınca yakalandı!
TBMM Başkanı Şentop: Türkiye yeni dünya düzeninin kurucu aktörlerinden biri olacak TBMM Başkanı Şentop: Türkiye yeni dünya düzeninin kurucu aktörlerinden biri olacak
15 Temmuz darbecisi Erhan Caha'nın davayı uzatma planı ortaya çıktı 15 Temmuz darbecisi Erhan Caha'nın davayı uzatma planı ortaya çıktı
Kış geliyor Antalya'da sahiller hala dolu Kış geliyor Antalya'da sahiller hala dolu
Amatör olarak başladılar 20 yıldır birlikte şarkı söylüyorlar Amatör olarak başladılar 20 yıldır birlikte şarkı söylüyorlar
CHP'li başkandan Tunç Soyer'e tepki: Kasayı boşalttı CHP'li başkandan Tunç Soyer'e tepki: Kasayı boşalttı
Avcıların vurduğu, köpeklerin parçaladığı geyiğin muhteşem dönüşü Avcıların vurduğu, köpeklerin parçaladığı geyiğin muhteşem dönüşü
ABD ve Güney Kore Tayland'da yapacakları ortak hava tatbikatını erteledi ABD ve Güney Kore Tayland'da yapacakları ortak hava tatbikatını erteledi
Necibe Çiftçi: Türk bayrağı altında doğduk Türk bayrağı altında da öleceğiz Necibe Çiftçi: Türk bayrağı altında doğduk Türk bayrağı altında da öleceğiz
195 bin liralık vurgun yaptı, yakayı böyle ele verdi 195 bin liralık vurgun yaptı, yakayı böyle ele verdi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

17 Kasım 2019 Pazar 14:15:23 | Son Güncelleme: 17 Kasım 2019 Pazar 14:15:52

Dördüzler Prematüre Günü'nün ilgi odağı oldu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 17 Kasım Prematüre Günü nedeniyle düzenlediği etkinlikte, Zerrin-Ümit Karadavut çiftinin 6 ay önce prematüre olarak dünyaya gelen dördüz bebekleri büyük ilgi gördü.

Hastanenin Dr. Nejat Aksu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe sağlık çalışanları ile prematüre dünyaya gelen bebekler ve aileleri katıldı.

Törene Kumsal Nazik, Doruk, Kayra ve Ömer ismini verdikleri dördüzleriyle katılan anne Zerrin Karadavut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aşılama tedavisinin ardından 6 ay önce dördüzlerini kucağına almanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Çocuklarının Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde dünyaya geldiğini, tüm kontrollerinin ise SBÜ İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam ettiğini anlatan Karadavut, "Bebeklerimin 3'ü erkek biri ise kız. 6,5 aylık olarak dünyaya geldiler. Bir süre kuvözde kaldılar. Şimdi ise sağlık durumları oldukça iyi. Kilo almaya başladılar. Bebeklerimin mama, bez ve kıyafet ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyoruz. Bu konuda herkesten destek bekliyoruz." dedi.

Hastanenin yeni doğan kliniği eğitim sorumlusu Doç. Dr. Mehmet Yekta Öncel de Türkiye'de her 10 bebekten birinin prematüre olarak dünyaya geldiğini, bu rakamın yılda yaklaşık 150 bin bebeğe ulaştığını aktardı.

Karadavut çiftinin bebeklerinin kontrollerinin devam ettiğini dile getiren Öncel, "Onları doğumlarının ardından 7 gün 24 saat yoğun bakımda takip ettik. Sağlıkları çok iyi. Artık yaşıtları gibi kilo almaya başladılar. Bugün onları burada görmek çok güzel. Karadavut çiftinin dördüzleri hastanemizde prematüre olarak dünyaya gelen bebeklere umut oluyor." ifadelerini kullandı.

Başhekim Doç. Dr. Mustafa Emiroğlu ise yaptığı konuşmada hastaneleri bünyesinde 1969 yılında açılan Ege Doğum Evi sayesinde bölgede en çok prematüre bebek kabul eden hastane olduklarını vurguladı.

Etkinlik, sağlık çalışanları ile ailelerin pasta kesmesinin ardından sona erdi.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ