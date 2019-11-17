Dördüzler Prematüre Günü'nün ilgi odağı oldu

Hastanenin Dr. Nejat Aksu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe sağlık çalışanları ile prematüre dünyaya gelen bebekler ve aileleri katıldı.

Törene Kumsal Nazik, Doruk, Kayra ve Ömer ismini verdikleri dördüzleriyle katılan anne Zerrin Karadavut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aşılama tedavisinin ardından 6 ay önce dördüzlerini kucağına almanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Çocuklarının Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde dünyaya geldiğini, tüm kontrollerinin ise SBÜ İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam ettiğini anlatan Karadavut, "Bebeklerimin 3'ü erkek biri ise kız. 6,5 aylık olarak dünyaya geldiler. Bir süre kuvözde kaldılar. Şimdi ise sağlık durumları oldukça iyi. Kilo almaya başladılar. Bebeklerimin mama, bez ve kıyafet ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyoruz. Bu konuda herkesten destek bekliyoruz." dedi.

Hastanenin yeni doğan kliniği eğitim sorumlusu Doç. Dr. Mehmet Yekta Öncel de Türkiye'de her 10 bebekten birinin prematüre olarak dünyaya geldiğini, bu rakamın yılda yaklaşık 150 bin bebeğe ulaştığını aktardı.

Karadavut çiftinin bebeklerinin kontrollerinin devam ettiğini dile getiren Öncel, "Onları doğumlarının ardından 7 gün 24 saat yoğun bakımda takip ettik. Sağlıkları çok iyi. Artık yaşıtları gibi kilo almaya başladılar. Bugün onları burada görmek çok güzel. Karadavut çiftinin dördüzleri hastanemizde prematüre olarak dünyaya gelen bebeklere umut oluyor." ifadelerini kullandı.

Başhekim Doç. Dr. Mustafa Emiroğlu ise yaptığı konuşmada hastaneleri bünyesinde 1969 yılında açılan Ege Doğum Evi sayesinde bölgede en çok prematüre bebek kabul eden hastane olduklarını vurguladı.

Etkinlik, sağlık çalışanları ile ailelerin pasta kesmesinin ardından sona erdi.

(AA)