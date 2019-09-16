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16 Eylül 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 16 Eylül 2019 Pazartesi 01:19:44

Doğal ağrı kesiciler

Başınız her ağrıdığında ilaçlara sarılmak yerine bitkilerle kısa sürede bu dertlerden kurtulabilirsiniz.

Pek çoğumuzun sıklıkla karşılaştığı bir durumdur baş ağrısı. Kimi zaman dayanılamayacak kadar şiddetli, kimi zaman “İlaç alsam mı, almasam mı” ikileminde bırakacak kadar da dengesiz olur. Bitkisel tedavi uzmanları, hiç ilaç almadan sadece doğal yöntemlerle baş ağrısını geçirmenin mümkün olduğunu söylüyor. İşte uzmanların önerisi bitkiler:   

1. LAVANTA: Çiçeği yağ formunda kullanıldığında orta ve hafif dereceli baş ağrılarına iyi gelir. Bu yağı badem yağıyla karıştırarak alnınıza ve şakaklarınıza masaj yaparak uygulayabilir ya da kaynamış suya 5-6 damla damlatarak buharını soluyabilirsiniz. 
2. KEDİOTU: Kediotu kökünün kişiyi sakinleştirdiğine, beyni yatıştırdığına, uykusuzluğa karşı yararlı olduğu anksiyeteyi azalttığı, stresi giderdiği ve kasları gevşettiğine yönelik birçok kanıt bulunmaktadır. Kediotu kökünü kaynar suda 10-20 dakika arasında bekletip sonrasında içerseniz ağrıdan kurtulabilirsiniz.
3. NANE: Nane çay olarak değil, yağ olarak kullanıldığında baş ağrısı için daha etkilidir. Boyun, baş, alın ve şakak bölgelerine masaj yapılarak uygulandığında kan dolaşımını ve kan akışını hızlandırır. Böylece baş ağrısını hafifletir. Ayrıca kaynamış bir suyun içine 3-4 damla nane yağı damlatıp, buharını soluyarak sinüzit nedeniyle tıkanmış burnunuzu açabilirsiniz. 
4. MELİSA OTU: Sakinleştirici ve yatıştırıcı etkisi olan melisa otunu çay şeklinde içebilirsiniz. Bunun için bir bardak suyu kaynatın ve içine melisa otunu ilave ederek, tekrar kaynatın. İyice kaynadıktan sonra biraz demlenmesi ve ılık bir kıvama gelmesi için bekletin. Ilık bir forma gelince için. 
5. ZENCEFİL: Zencefil çay olarak tüketildiğinde baş ağrılarına ve mide sorunlarına iyi gelir. Bu nedenle mide bulantıları yaratan migren ağrılarında kullanılır. Ayrıca zencefilin içinde bulunan bileşenlerden bazıları ağrıya neden olan enzimlerin üretimini engeller. Bu yüzden gerilim tipi baş ağrısının ve kadınlarda regl döneminde ortaya çıkan baş ağrılarının önlenmesinde etkili bir bitkidir. Ancak günde en fazla 3 fincan içilmelidir.

6. PAPATYA: Papatya rahatlatıcı özelliği olan ve stres, gerginlik, sinir ya da kaygı nedeniyle ortaya çıkan baş ağrılarının hafifletilmesinde kullanılan bir bitkidir. Çay olarak içilmeli ve tüketildikten sonra dikkat gerektiren işler yapılmamalıdır. 
7. YOĞURTOTU: Baş ağrısını azaltmak için yoğurtotunu düzenli bir şekilde tüketebilirsiniz. Aynı zamanda lenf bezi rahatsızlıkları ve sinir sistemini destekleyerek, yatıştırıcı bir etki gösterir. Bir bardak suyu kaynatın ve içine bir tutam yoğurtotunu ilave edin. Bir süre kaynattıktan sonra ılık bir kıvama gelinceye kadar bekletin. 
8. MERCANKÖŞK: Antiviral ve antienflamatuvar etkisi sayesinde, üst solunum yollarını rahatlatarak, beyne daha fazla oksijen akışı sağlar. Bu sayede şiddetli baş ağrısı hafifler ve bir süre sonra tamamen geçer. Mercanköşkü bitkisini çay formunda demleyerek, düzenli bir şekilde içebilirsiniz. Bir bardak suyu kaynatın ve içerisine bir tutam mercanköşkü ilave edin. Bir süre demlendikten sonra ılık bir forma gelince içebilirsiniz. 
9. ASLANPENÇESİ: Çayını hazırlamak için, bir bardak sıcak suyu kaynatın ve içine bir tutam aslanpençesi bitkisini ilave edin. Bir süre daha kaynattıktan sonra süzün. Ilık bir kıvama gelince, tatlandırıcı kullanmadan içebilirsiniz. Çayını düzenli olarak içtikten sonra ağrı tamamen geçer.
10. SARI KANTARON: Papatya gibi rahatlatıcı özelliği olan ve aynı zamanda doğal anti-depresan olarak bilinen sarı kantaron, çay olarak tüketildiğinde vücudu gevşetir ve kan dolaşımını hızlandırarak baş ağrısına iyi gelir. Ancak bazı ilaçlarla etkileşime girebilen bu bitki, ilaç kullanıldığı takdirde doktora danışılarak tüketilmelidir.

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