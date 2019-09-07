Bebeklerin karışması ve kaçırılmasına teknolojik önlem

  • Bist 100
    98987.5
  • Dolar
    5,7159
  • Euro
    6,3247
  • Altın
    277,4740
İstanbul
21 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Bekçilik sınav sonuçlarına itiraz nasıl yapılır? Bekçilik sınav itirazı ne zamana kadar yapılır? Bekçilik sınav sonuçlarına itiraz nasıl yapılır? Bekçilik sınav itirazı ne zamana kadar yapılır?
Emniyet güçlerine mobil zırhlı konteyner Emniyet güçlerine mobil zırhlı konteyner
Sahte ve kaçak içki operasyonlarıyla 139 kişiye tutuklama Sahte ve kaçak içki operasyonlarıyla 139 kişiye tutuklama
Türkiye'nin ilk kadın bakanı ve rektörü: Türkan Akyol Türkiye'nin ilk kadın bakanı ve rektörü: Türkan Akyol
Karadeniz dağları lavanta kokacak Karadeniz dağları lavanta kokacak
Ormanlar 'terminatör böceklere' emanet Ormanlar 'terminatör böceklere' emanet
Sonuç ile hüsrana uğradılar... Başbakan Modi böyle teselli etti Sonuç ile hüsrana uğradılar... Başbakan Modi böyle teselli etti
Uzay aracı Ay’a inemedi, bilim insanlarını Başbakan Modi teselli etti Uzay aracı Ay’a inemedi, bilim insanlarını Başbakan Modi teselli etti
Dünyayı titreten padişah: Kanuni Sultan Süleyman Dünyayı titreten padişah: Kanuni Sultan Süleyman
Terörden temizlenen bölgelerde fıstık ağaçları yeşerecek Terörden temizlenen bölgelerde fıstık ağaçları yeşerecek
100 kaymakam adayı alınacak 100 kaymakam adayı alınacak
Samsunlu İstanbul Havalimanı'nı BBC'de anlattı Samsunlu İstanbul Havalimanı'nı BBC'de anlattı
İdlib'de saldırılardan kaçan çaresiz aile su kemerine sığındı İdlib'de saldırılardan kaçan çaresiz aile su kemerine sığındı
Yaş meyve ve sebze ihracatına 'kötü hava' freni Yaş meyve ve sebze ihracatına 'kötü hava' freni
7 ayda 1,1 milyon gayrimenkul satıldı 7 ayda 1,1 milyon gayrimenkul satıldı
Ozan Kabak, formasına kavuştu Ozan Kabak, formasına kavuştu
Şehir içi otobüs işletmecileri için hasılat esaslı vergilendirme uygulamasına geçiliyor Şehir içi otobüs işletmecileri için hasılat esaslı vergilendirme uygulamasına geçiliyor
Bebeklerin karışması ve kaçırılmasına teknolojik önlem Bebeklerin karışması ve kaçırılmasına teknolojik önlem
Çocuklara 1. sınıfa başlayacağı yıl görme taraması yapılacak Çocuklara 1. sınıfa başlayacağı yıl görme taraması yapılacak
Şanlıurfa'da Göbeklitepe'den sonra Karahantepe heyecanı Şanlıurfa'da Göbeklitepe'den sonra Karahantepe heyecanı
Abdullah Avcı: Talepte bulunmadım ama Volkan Babacan ismi önüme geldi Abdullah Avcı: Talepte bulunmadım ama Volkan Babacan ismi önüme geldi
Ali Koç: Ortaya koyduğumuz futbol hepimizi mutlu etti Ali Koç: Ortaya koyduğumuz futbol hepimizi mutlu etti
Başkan Erdoğan'dan Beşir Atalay'a: Benden randevu istiyor Başkan Erdoğan'dan Beşir Atalay'a: Benden randevu istiyor
Ek tercihler ne zaman bitiyor? YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Ek tercihler ne zaman bitiyor? YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

07 Eylül 2019 Cumartesi 12:32:03 | Son Güncelleme: 07 Eylül 2019 Cumartesi 12:33:11

Bebeklerin karışması ve kaçırılmasına teknolojik önlem

Bursa Şehir Hastanesinde, bebek kaçırma ya da karışması gibi durumların önüne geçebilmek amacıyla RFID teknolojisi kullanılıyor.

Sağlık Bakanlığı ve Rönesans Sağlık Yatırım tarafından "Kamu-Özel İş Birliği" modeliyle hayata geçirilen Bursa Şehir Hastanesinde, bebek kaçırılması ya da karışması gibi durumların önüne geçebilmek amacıyla RFID (Radyo Frekanslı Tanımlama Sistemleri) teknolojisi kullanılıyor.

Geliştirilen RFID teknolojisiyle anne ve bebek güvenliğini en üst düzeyde tutmak, bebek karışması ya da kaçırılması gibi olayların önüne geçmek amaçlanıyor.

Doğum için hastaneye gelen anne adaylarına hastaneye yattıkları andan itibaren RFID bileklikler takılıyor. Doğumun gerçekleşmesinin ardından ise annedeki bileklikle eşleştirilmiş bir başka bileklik de yine yeni doğmuş bebeğin ayak bileğine takılıyor.

Aktif veri taşıyıcısı bulunan bilekliğe bebekle ilgili tüm veriler işleniyor. Doğumdan sonra anne hasta odasına, bebek ise bakım odasına alınıyor. Kontrolleri tamamlanan bebek, annesine teslim edilirken bebeğin doğru anneye teslim edilip edilmediği aktif veri taşıyıcıları yan yana getirilerek teyit ediliyor.

Eğer bebek anneye ait değilse, aktif veri taşıyıcıları kırmızı yanarak uyarı veriyor. Bu sayede bebeğin karışması gibi bir sorunların önüne geçilmesi sağlanıyor.

Bebeğe takılı olan aktif veri taşıyıcısında herhangi bir nedenle sistemsel bir erişim problemi yaşandığında bebek kaçırılma ihtimaline karşı yine alarm oluşturularak bebeğin kontrolü sağlanıyor.

Bebeğin, sorumlu hemşiresi tarafından sistem üzerinden belirli bir süre için transfer tanımlanmadan, izinsiz bir şekilde odası dışına çıkarılması durumunda pembe kod alarmı devreye giriyor.

Aynı zamanda bebeğe takılı olan bilekliğin çıkarılması veya kopartılması gibi durumlarda da alarm veriliyor.

Tüm bu uyarılar sonrasında bölgedeki tüm kapılar otomatik olarak kilitleniyor. Ayrıca alarm durumları, yetkilendirilen kişilere mesaj, mail, hemşire çağrı sistemi veya lighthouse mobil sistemi üzerinden iletiliyor.

Alarmlar, kamera görüntüsüyle birlikte hastanenin güvenlik birimine düşüyor. Güvenlik, bu sayede bebeği hastane içerisinde aktif olarak izleyebiliyor. 

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ