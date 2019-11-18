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18 Kasım 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 17 Kasım 2019 Pazar 22:04:25

Badem kürüyle sağlıklı kalpler

Zeytinyağı, badem ve ceviz karıştırılarak hazırlayacağınız kürü sabahları aç karnına tüketin. Bu sayede kan şekeriniz dengelenecek, kalp hastalıklarına yakalanma riski azalacak.

Sağlıksız beslenme ve düzensiz hareket etme gibi faktörler, vücut sağlığını olumsuz etkiler. Özellikle obezite ve kalp rahatsızlıklarının ortaya çıkmasında temel etken olan bu iki faktörü önleyerek daha sağlıklı bir yaşam sürdürülebilir. Zeytinyağı, ceviz ve badem gibi omega- 3 yağ asidi bakımından zengin besinlerden hazırlanan kürle güne başladığınızda birçok faydasını göreceksiniz.  

OMEGA 3 ZENGİNİ 

Ceviz, içerdiği yüksek omega 3 yağlarıyla kalp ritmini düzenler ve kalp krizi riskini yüksek seviyede engeller. Günlük ortalama 3 ile 4 adet ceviz yiyen kişi omega 3 yağının büyük bir çoğunluğunu almış olur. Öte yandan bademde bulunan doymamış yağlar, protein ve potasyum, kalp sağlığı için önemlidir. Bademin içerdiği E vitamini ayrıca etkili bir antioksidandır. 

MAGNEZYUM ETKİSİ 

Bademde bol miktarda bulunan magnezyum kalp krizini önlemeye yardımcı olurken, aynı zamanda kalp hastalıkları riskini azaltır. Badem, arter inflamasyonuna neden olan sorunların etkisini azaltır. Folik asit açısından da iyi bir kaynaktır. Bu nedenle arterlerde yağ leke oluşumuna neden olan homosistein seviyesini azaltmaya yardımcı olur. Ayrıca badem, arter duvar hasarına karşı güçlü bir kalkan oluşturmak için E vitaminiyle destek olur. İşte beslenme uzmanlarının önerdiği zeytinyağı, ceviz ve badem karışımının faydaları: 

NASIL HAZIRLANIR?  

- İki yemek kaşığı zeytinyağı

- 4 adet badem

- 2 adet ceviz 

Bir kaba zeytinyağını koyun. Ceviz ve bademi iyice ezdikten sonra içine ekleyip karıştırın. Streçle üzerini kapatıp bir gün buzdolabında bekletin. Ertesi sabah aç karnına iki kaşık tüketin. Her gün taze yapılarak tüketilmesi daha faydalıdır. 

FAYDALARI

- Gün boyu vücudun enerji seviyesinin yüksek olmasını sağlar.

- Damar sağlığını olumlu etkilediğinden, kalbin daha iyi çalışmasını destekler. Kalp krizi riskini en aza indirir. 

- Üç besin de antioksidan bakımından zengin olduğundan yemek borusu, mide ve bağırsaklardaki toksinleri vücuttan atar. Böylece kabızlık, ishal, reflü gibi rahatsızlıkların yanı sıra kanser gibi ciddi hastalığı da önler.

- Kötü kolesterol seviyesini düşürür aynı zamanda kana doğal şeker ilave ederek diyabeti önler. 

- Ceviz ve badem lif bakımından zengin olduğundan, gün boyu tokluk hissi vererek kilo vermenize de yardımcı olur. 

- Vücuttaki serbest radikalleri azalttığından stres ve depresyon gibi rahatsızlıklara iyi gelir. 

- Zeytinyağı vücuttaki genç hücre sayısını çoğaltarak yaşlanmayı geciktirir. Ceviz ve badem ise dermis tabakasının hasara uğramış hücrelerini onararak kırışıklığı, sivilce ve akne oluşumunu önler.

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