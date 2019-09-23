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23 Eylül 2019 Pazartesi 10:49:38 | Son Güncelleme: 23 Eylül 2019 Pazartesi 10:50:28

Aşı gribe bağlı ölümlere kalkan oluyor

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Ceyhan, "Aşı ile gribi yüzde 50 önlüyor, yüzde 80'in üzerinde de hastalığın ağırlaşmasını engelleyerek ölümleri önleyebiliyoruz." dedi.

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte grip vakalarının görülmeye başlanacağını söyledi.

Gribin mutlaka tedavi edilmesi gereken ve kronik hastalıkları bulunan risk grubundakilerde hayatı tehlikeye sokabilen bir hastalık olduğunu vurgulayan Ceyhan, "Dünyada her yıl yaklaşık 500 bin kişi grip nedeniyle hayatını kaybediyor. Bu rakam, salgın yıllarında çok daha yüksek sayılara çıkabiliyor. Ölümlerin yaklaşık yüzde 5-10'unu ise çocuklar oluşturuyor. Aşı ile gribi yüzde 50 önlüyor, yüzde 80’in üzerinde de hastalığın ağırlaşmasını engelleyerek ölümleri önleyebiliyoruz." dedi.

"Grip aşısı her yıl yapılmalı"

Gribe bağlı sorunların yaşanmaması için her yıl aşı yaptırılması gerektiğinin altını çizen Ceyhan, grip aşısının etkinliğinin dünya genelinde kabul gördüğüne ve yıllardır uygulandığına işaret etti. Prof. Dr. Ceyhan, özellikle risk grubundaki kişilerin aşı yaptırmasını tavsiye ettiklerini ifade etti.

Gribin, genellikle yüzde 1 ancak salgın durumunda yüzde 3 oranında ölüme yol açtığını belirten Ceyhan, şunları kaydetti:

"Grip; kalp, kronik akciğer hastalığı olanlarda solunum yetmezliğine, şeker hastası olanlarda şeker komasına, kronik böbrek yetmezliği olanlarda akut böbrek yetmezliğine yol açarak kişinin ölümüne neden olabiliyor. Bundan ötürü, özellikle 65 yaş üstündekilerin, bağışıklık sistemi yetmezliği bulunanların, şeker, böbrek, kalp, kanser, yüksek tansiyon ile daha önce zatürre geçmişi bulunanların, gebe kadınların ve 5 yaş ve altındaki çocukların (6 ay-6 yaş) grip aşısı yaptırmaları önem taşıyor." uyarısında bulundu.

"Aşının koruyucu etkinliği yaklaşık 6 ayı buluyor"

Prof. Dr. Ceyhan, "aşı yaptırıldıktan sonra hastalanma" durumu ileri sürülerek aşı yaptırılmamasının yanlış olduğunu belirterek, grip virüsü dışında başka virüslerin de gribe benzer hastalık tablosu oluşturabileceğine dikkati çekti.

Her yıl farklı grip virüsü türünün sorun yarattığını anlatan Ceyhan, "Bu nedenle her yıl aşının içeriği Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenerek değiştiriliyor. Bu nedenle grip aşısı her yıl tekrarlanmalı" dedi.

Gribin en sık görüldüğü dönemin, sonbaharın ortaları olduğunu ve bu dönemin ilkbaharın ortalarına kadar sürdüğünü dile getiren Ceyhan, şu bilgileri verdi:

"Aşının koruyucu etkinliği yaklaşık 6 ayı buluyor. Başta risk grubundakiler olmak üzere çocuklar ve erişkinlerin de aşı yaptırmasını öneriyoruz. Unutulmamalı ki grip aşısıyla, hastalığın görülmemesi değil vücudun söz konusu virüsle karşılaştığında mikrobun yaratacağı şiddetin etkisini azaltarak ölümün engellenmesini amaçlıyoruz."

(AA)

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