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23 Temmuz 2019 Salı 00:54:13 | Son Güncelleme: 23 Temmuz 2019 Salı 00:56:22

Akut inmeye müdahale edecek hekimleri Bakanlık belirleyecek

Sağlık Bakanı Koca, akut inmeli hastalara verilecek sağlık hizmetlerine ilişkin yönergeye göre, bu hastalığa müdahale edecek hekimleri Bakanlığın yetkilendireceğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, akut inmeli hastalara verilecek sağlık hizmetleri hakkında yönergenin yayımlandığını duyurdu. 

Vatandaşlara sağlık hizmet sunumunda çok önemli bir düzenlemeyi daha hayata geçirdiklerini ifade eden Koca, yönergenin, inme vakalarına en hızlı ve en etkin müdahale edebilmek üzere koordinasyonun sağlanması, inme birimlerinin Bakanlık tescili ve hekimlerin yetkilendirilmesi gibi düzenlemeleri içerdiğini belirtti.

Kalp hastalıkları ve kanserden sonra dünya genelinde en sık üçüncü ölüm sebebi inmenin, aynı zamanda erişkin yaş grubunda en önemli engellilik kaynağı olduğuna işaret eden Koca, Türkiye'de inme sıklığının erişkin nüfusta binde 1-2 kişi seviyesinde bulunduğunu ve yılda ortalama 50 ila 100 bin yeni inme vakası yaşandığını kaydetti.

Beyin ana damarlarının kan pıhtısı ve ani tıkanmasıyla ortaya çıkan akut inmede tedavi başarısının, beyin hücreleri tamamen ölmeden damar açıcı yöntemlere başlanabilmesine bağlı olduğunu bildiren Koca, bu hassas sürecin yönetilmesinin ve hastaların en kısa zamanda damar açıcı tedaviye ulaştırılmasının, kapsamlı bir organizasyonu ve koordinasyonu gerektirdiğini vurguladı.

"İnmeye bağlı ölüm ve sakatlıkları azaltmayı hedefliyoruz"

Bakan Koca, akut inmeli hastalara verilecek sağlık hizmetleri hakkındaki yönergeyle, Türkiye'de inme hastalığına bağlı ölüm ve sakatlıkları önemli ölçüde azaltmayı ve hastalık sonrası yaşam kalitesinin yüksek seviyede tutulabilmesini hedeflediklerini ifade etti.

Buna göre, nöroloji kliniği, bilgisayarlı tomografi, yoğun bakım yatağı gibi kaynaklara sahip kamu, üniversite ve özel hastanelerde inme birimlerinin yapılandırılarak tescil işlemi başlatılacağını belirten Koca, şunları kaydetti:

"Bilimsel komisyon tarafından izlenecek merkezlerden idealin altında klinik sonuçları olanlar denetim altına alınacak. Akut inmeye müdahale edecek hekimler, Bakanlığımız tarafından yetkilendirilecek ve insan kaynağının geliştirilmesi için eğitim faaliyetleri zorunlu olacak. Yönergeyle ayrıca hastaların hızla uygun merkezlere sevk edilmesi için hükümler ve algoritmalar belirlendi ve il sağlık müdürlükleri bünyesinde koordinasyon komisyonları kurulması zorunluluğu da getirildi. Türkiye'de ilk kez yapılan bu düzenlemenin hayırlı olmasını diliyorum."

AA

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