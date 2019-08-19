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19 Ağustos 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 01:23:02

Yeni teknolojiler üretmeye odaklanacak

Küresel bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Türkiye’nin yerli üreticisi Karsan, kuruluşunun ardından geçen yarım asırlık zaman zarfında yeni teknolojilerin yakından takip edilmesine ve bu alanda çalışmalar yürütülmesine yönelik misyonuyla önemli bir başarıya daha imza attı.

Sevdi ÇAVUŞOĞLU

Bursa’da yer alan iki fabrikasında çağın mobilite ihtiyaçlarına uygun modern toplu taşıma ve ticari araç üretimi gerçekleştiren Karsan, tüm faaliyetlerinde kendisine misyon edindiği yeni teknolojilerin yakından takip edilmesi ve bu alanda çalışmalar yürütülmesine yönelik yaklaşımlarıyla önemli bir başarı daha elde etti. Bu çerçevede 5746 sayılı “Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun” kapsamında Karsan’ın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na yaptığı Ar-Ge Merkezi belgesi ile ilgili başvuru kabul edildi. Bakanlığın Değerlendirme ve Denetim Komisyonu tarafından yapılan incelemelerin ardından verilen kararla Karsan, Ar-Ge Merkezleri’ne tanınan teşvik ve muafiyetlerden yararlanma hakkını elde etti.

STRATEJİ DEĞİŞTİRDİK

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Karsan CEO’su Okan Baş, önümüzdeki 10 yılın teknolojisinin elektrikli ve otonom araçlar üzerine gelişeceğini vurguladı. Karsan’ın da özellikle bu teknolojiler kapsamında çalışmalar yürüteceğinin altını çizen Baş, “Bu hedefimiz doğrultusundaki kararlılığımızın ilk sonuçlarını Jest Electric ve Atak Electric ile de görüyoruz.  Karsan olarak, söz konusu teknolojilere odaklanmak üzere strateji değiştirerek; yeni bir organizasyonel yapılanmaya gittik. Yenilikçi teknolojiler üzerine Ar-Ge faaliyetlerini yürütüp; önümüzdeki 10-15 yılın ürünlerini geliştirmek üzere yeniden yapılandık.  Hedeflerimiz doğrultusunda da Ar-Ge merkezimizi kurduk. Bu kapsamda almaya hak kazandığımız Ar-Ge Merkezi belgesinin ilerleyen dönemlerdeki çalışmalarımızda da bizi teşvik etmesi adına son derece önemli olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.

YAN SANAYİYE BÜYÜK DESTEK

Ar-Ge Merkezi unvanıyla birlikte Karsan, yeni projeler ile teknolojiler üretmeye, hayata geçirdiği yeniliklerin patentini alarak bu yenilikleri ürünlerinde kullanmaya yönelik yürüttüğü çalışmalara ağırlık verecek. Bir yıl içerisinde iki elektrikli araç üreterek, bu konudaki inovatif yetkinliğini tüm dünyada tekrar gözler önüne süren Karsan, bu kapsamda özellikle elektrikli araçlar konusunda hayata geçirdiği yenilikçi teknolojilere odaklanacak. Üniversite-sanayi işbirliğine yönelik çalışmalara da son derece önem veren Karsan, bununla birlikte ilerleyen dönemlerde yan sanayi ve diğer Ar-Ge merkezleriyle yürüttüğü çalışmaları da artırarak katma değeri daha yüksek ürün ve çalışmalara ağırlık verecek. Birlikte çalıştığı yan sanayi firmalarının yeni teknolojiler geliştirmesine de katkılar sunmayı amaçlayan Karsan, bu hedefiyla birlikte yan sanayi firmalarının teknoloji alanında ilerlemesine de destek olacak.

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