  • Bist 100
    107701
  • Dolar
    5,7526
  • Euro
    6,3865
  • Altın
    273,0870
İstanbul
8 / 14
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
İngiltere Başbakanı Johnson: Türkiye'ye karşı PKK'dan gelen terör tehdidini kabul ediyoruz İngiltere Başbakanı Johnson: Türkiye'ye karşı PKK'dan gelen terör tehdidini kabul ediyoruz
Altay-Trabzonspor CANLI Altay-Trabzonspor CANLI
Nagatomo'nun yeni adresi belli oldu! Nagatomo'nun yeni adresi belli oldu!
Belhanda'dan G.Saray'a şok yanıt: Daha 29 yaşındayım, neden gideyim? Belhanda'dan G.Saray'a şok yanıt: Daha 29 yaşındayım, neden gideyim?
Sivas'ta "Beyaz kürklü gelincik" kamerayla çekildi Sivas'ta "Beyaz kürklü gelincik" kamerayla çekildi
Kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu Kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu
Savcılık Volkswagen’e baskın düzenledi Savcılık Volkswagen’e baskın düzenledi
Ceren Özdemir'in katil zanlısı kamerada Ceren Özdemir'in katil zanlısı kamerada
"Sadece Yunanistan ve Rumlar değil, 4 ülke daha durumdan rahatsız" "Sadece Yunanistan ve Rumlar değil, 4 ülke daha durumdan rahatsız"
Anadolu İmam Hatip Liseleri başarısını PISA 2018'de de gösterdi! Anadolu İmam Hatip Liseleri başarısını PISA 2018'de de gösterdi!
Kasımpaşa sahasında Van Spor’u 2-1 mağlup etti Kasımpaşa sahasında Van Spor’u 2-1 mağlup etti
Okan Buruk: Böyle bir zeminde maç oynatmak yanlıştı Okan Buruk: Böyle bir zeminde maç oynatmak yanlıştı
Devlet Bahçeli: Ceza indirim teklifi beklemeye alındı Devlet Bahçeli: Ceza indirim teklifi beklemeye alındı
Can Yaman rezilliğine magazinciler sessiz kalmadı Can Yaman rezilliğine magazinciler sessiz kalmadı
HDP'li eski vekile PKK propagandasından hapis cezası HDP'li eski vekile PKK propagandasından hapis cezası
Gülen Gözler filmi ne zaman nerede çekildi? Gülen Gözler hangi evde çekildi? Gülen Gözler filmi ne zaman nerede çekildi? Gülen Gözler hangi evde çekildi?
Son Dakika: NATO'nun Londra Deklarasyonu yayınlandı Son Dakika: NATO'nun Londra Deklarasyonu yayınlandı
Resmen yasaklandı: Irak Kürtleri artık büyü yapamayacak Resmen yasaklandı: Irak Kürtleri artık büyü yapamayacak
F.Bahçe'de büyük şok! Yıldız futbolcu ligin ilk yarısını kapattı F.Bahçe'de büyük şok! Yıldız futbolcu ligin ilk yarısını kapattı
Ordu'da öldürülen Ceren'in son anları kamerada Ordu'da öldürülen Ceren'in son anları kamerada
İki ezeli rakibin Patrick yarışı! İki ezeli rakibin Patrick yarışı!
Bakan Dönmez: Maden kazalarında yüzde 58'lik bir düşüş sağladık Bakan Dönmez: Maden kazalarında yüzde 58'lik bir düşüş sağladık
Kuruluş Osman Şeyh Edebali kimdir? İşte Osman Gazi’nin hocası Şeyh Edebali'nin hayatı Kuruluş Osman Şeyh Edebali kimdir? İşte Osman Gazi’nin hocası Şeyh Edebali'nin hayatı
Santrallere filtreyi erteleyen yasa maddesi kanun metninden çıkarıldı Santrallere filtreyi erteleyen yasa maddesi kanun metninden çıkarıldı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

04 Aralık 2019 Çarşamba 17:10:32 | Son Güncelleme: 04 Aralık 2019 Çarşamba 17:12:43

Savcılık Volkswagen’e baskın düzenledi

Alman üretici Volkswagen, dizel emisyon skandalında sıkıntılı günler yaşıyor. Savcılık dizel skandalı ile ilgili araştırmalar kapsamında Alman üreticinin Wolfsburg’daki binalarını aradı. Soruşturma hakkında konuşan VW Sözcüsü Nicolai Laude, soruşturmanın EA 288 dizel motorlarla alakalı olduğunun bilgisini verdi.

TM Dijital Haber Merkezi

Dünyanın sayılı üreticilerinden olan ve çok sayıda markayı bünyesinde bulunduran Volkswagen’in üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. Alman üreticinin dizel skandalında dün önemli bir gelişme yaşandı.

Spiegel’in haberine göre, savcılık, Alman üreticinin Wolfsburg’daki merkezinde arama yaptı. EA-189 dizel motorlarındaki yazılımlarda emisyon skandalı yaşayan Volkswagen’de bu motorun halefi olan EA-288 ile ilgili detaylı bir arama yapıldı.

AFP’ye konuşan VW Sözcüsü Nicolai Laude, soruşturmanın EA 288 dizel motorlarla alakalı olduğunu söyledi.

BÜYÜK SKANDAL 2015’TE PATLAMIŞTI

Volkswagen, 2015 yılında, dünya genelinde yaklaşık 11 milyon dizel araçta egzoz emisyonlarını manipüle etmek için yasa dışı yazılım kullandığını itiraf etmişti.

ABD’den 15 milyar dolar ceza alan Alman markanın çatısında üretim yapan Audi ve Porsche’nin de emisyon konusunda haklarında verilmiş cezalar bulunuyor.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ