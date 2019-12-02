Otomobil devleri işçi kıyımına gidiyor

TM Dijital Haber Merkezi /Hasan Aytekin

Yeni elektrikli dönemin hızla yaklaştığı günlerde satışların düşeceğini, elektrikli otomobillerin daha az işçiye ihtiyaç duyacağını hesap eden dev otomobil markaları işçi çıkarma planlarını açıklamaya başladı. Mercedes’in 10.000, Audi’nin 9.500, Volkswagen’in 7.500 işçiyi çıkartması konuşulurken, Ford’un 2022’ye kadar Avrupa’da yüzde 50 tasarruf yapması, General Motors’un 5 fabrika kapatması, sektörde yeniden yapılanmanın önemli bir işçi çıkarmaya neden olacağını gösteriyor. Opel’in işçi maliyetlerinden yakınması ve BMW’nin tasarruf planları, elektrikli otomobil döneminin işçiler için zorlu bir dönüşüme neden olacağını ifade ediyor.

VOLKSWAGEN’DE PLAN, 7 BİN İŞÇİ ÇIKARMAK

Alman üretici Volkswagen, Golf’ün yerine üretime geçeceği elektrikli ID3’ün seri üretimine başlarken, Almanya’daki fabrikalarında 7.000 işçinin çıkarmayı da gündemine aldı. Elektrikli otomobile önemli kaynak ayıran Alman üretici, işçi çıkartma gibi tedbirlerle 2020 sonuna kadar 3 milyar Euro tasarruf etmeyi hesap ediyor. Yine Volkswagen çatısı altında üretim yapan başka bir Alman markası olan Audi de işçi çıkartacak markalar arasında. 2022 yılına kadar elektrikli otomobile 15 milyar Euro ayıracak olan marka, tasarruf için 9.500 işçiyle yollarını ayıracağını duyurdu. Markanın 2029’a kadar tasarruf politikası güdeceğini bildirmesi, işçi çıkarmaya devam edeceği şeklinde yorumladı.

TASARRUF TEDBİRLERİ DEVREDE

ABD’li üretici Ford’un 25,5 milyar dolar, Alman üretici Mercedes’in 4 milyar euro, yine Alman üretici BMW’nin 12 milyar euro tasarruf planı açıklamalarında da işçi çıkarmalar dikkat çekiyor. Almanya’da 178 bin çalışanı bulunan Mercedes’in 2022 sonuna kadar 10.000 çalışanının işine son vereceği açıklandı. Amerikalı üretici Ford’un Avrupa’da çalışan 12.000 işçisinin yarısını gözden çıkardığı belirtiliyor. Opel’den gelen işçilik maliyetlerinin çok yüksek olduğu, yüzde 25 kısıntıya gidileceğinin açıklanması işçi çıkartacağının mesajını veriyor.

DEVİR ELEKTRİKLİ OTOMOBİL DEVRİ

Bu gelen olumsuz haberlerin yanında, dünyada elektrikli otomobil yatırımlarından gelen olumlu haberler de var. ABD’li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, yeni modeli CyberTruck tanıtımı sonrası 4 milyar euroluk yatırımla Berlin’de fabrika kuracağını açıkladı. Yine önümüzdeki dönemde TOGG’un (Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu) yerli otomobili tanıtılırken, muhtemelen Gebze’de ilk fabrikanın temeli atılacak. Aralık ayında Türkiye’nin otomobilini sunacaklarını açıklayan CEO Gürcan Karakaş, geçtiğimiz günlerde MÜSİAD’ın düzenlediği Vizyoner19 konferansında üretim ve otomobil konusunda iddialı bir hazırlık yaptıklarını ifade etti.