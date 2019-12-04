Mercedes’in Renault motorları sorguda

TM Dijital Haber Merkezi

Avrupa’da dizel otomobillerin emisyon sorunları, otomobil devlerinin başını ağrıtmaya devam ediyor. Renault’un çok kullanılan dizel motorunu küçük otomobillerine alan Alman üretici Mercedes, emisyon yazılımlarının sorgulanmasıyla karşı karşıya kaldı. Daha önce emisyon nedeniyle 870 milyon avro ceza alan Mercedes’in Renault’tan aldığı dizel motorlarının yazılım incelemesine devam ediliyor.

ÇEVRE DUYARLILIĞI DİZELİ BİTİRDİ

Alman otomobil devi Mercedes’in üreticisi Daimler, dizel emisyon verilerini manipüle ettiği gerekçesiyle geçtiğimiz aylarda 870 milyon avro para cezasına çarptırılmıştı. Federal Motorlu Araçlar Ofisi’nden (KBA) bir kötü haber daha geldi.

Der Spiegel’in haberine göre ofis, Alman üreticinin Renault’tan aldığı motoru mercek altına almış durumda.

MARKALARA EMİSYON CEZASI YAĞIYOR

Almanya’da daha önce de Audi ve Porsche benzer gerekçelerle iki milyar avroyu aşan para cezasına çarptırılmıştı. Yine Alman üretici Volkswagen hakkında ABD’de açılan emisyon davasında ise 15 milyar dolar ceza verilmişti.