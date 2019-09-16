Küçük dokunuş büyük değişim

Kendine has kişiliği ve eğlenceli karakteriyle kompakt crossover araç sınıfında çığır açan yeni nesil Juke, ilk çıkışından yaklaşık 10 yıl sonra, crossover araç kategorisini baştan yaratmak üzere piyasaya çıkıyor. Yeni nesil Juke, keyifli sürüş özelliklerini korurken, çarpıcı ve yüksek hacimli coupe gövdesiyle performans ve teknoloji alanında devrim yaratıyor. Avrupa'da bir milyon adetten fazla satılan ve 5 farklı şehirde görücüye çıkan yeni nesil Juke; tasarım, teknoloji ve performansa değer verirken, pratik detayları da gözden kaçırmayan sürücüler için tasarlandı.

YENİ TASARIM HEYECAN VERİCİ

Nissan Avrupa Ürün Planlama Başkan Yardımcısı Ponz Pandikuthira yaptığı konuşmada, Juke’un kendine has kimliği, karakterli duruşu, gelişmiş performans ve sürücülerin ihtiyaçlarına tepki veren teknolojisiyle geri döndüğünü vurgularken, “Yeni tasarım ve heyecanlı sürüş deneyimi, kompakt crossover sınıfını tercih eden ve sayıları artan müşteri kitlemizin dikkatini çekecek. Juke büyüdü, ama ilgi çeken özellikleri ve eğlenceli sürüş deneyimi hiç değişmedi” dedi.