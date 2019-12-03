İstanbul’un en iyi açık oto pazarı hangisi?

TM Dijital Haber Merkezi / Hasan Aytekin

Eğer son anda bir değişiklik olmaz ise 2019 ile beraber ikinci el satışlarına önemli düzenlemeler gelecek. Noter’de üçüncü satıştan itibaren istenecek yetki belgesi, satışla beraber nakdin el değiştirmesi ve satış mekanlarının düzenlemesi gibi özetlenebilecek bu gelişme araba pazarlarının da havasını değiştirecektir. Bu döneme girmeden önce pazar araştırması için İstanbul’un öne çıkan çok sayıda pazarını ziyaret etmiştik. Hatta bu işi Ankara ve İzmir’de de yaptık. Bunları çeşitli haberlerimizde paylaşmışken, İstanbul açık oto pazarlarından edindiğimiz izlenimi aktarmak istiyoruz. İkinci el pazarlarıyla alakalı çalışmalarımız yeni yılla birlikte devam edecek.

RAMİ AÇIK OTO PAZARI

İstanbul’un en eski pazarlarından biri olan Rami açık oto pazarını ikinci el araştırmalarımız için iki üç defa ziyaret ettik. İlk seferinde 20 bin tl’den ucuz otomobilleriyle sayfalarımıza taşıdığımız pazarda çevresinde yer alan sokaklarda dönen satışlarla önemli bir satış hacmi ifade ediyor. Belediyenin çevre kontrolüne rağmen Bayrampaşa’ya doğru genişleyen pazar 1985’ten 2015 model yılına 10.000’den 80.000 TL’ye kadar ikinci el otomobillere hitap ediyor. Şehrin ulaşım olanaklarının çoğuna sahip olan bölge pazar günü önemli bir alım –satım döndürüyor. Aracınız 40.000 TL altındaysa bu pazarın ana kitlesine yakın olduğunuzu söyleyebiliriz.

ZEYNEP KAMİL AÇIK OTO PAZARI

Üsküdar’a çok yakın bir bölgede yer alan Zeynep Kamil Açık Oto Pazarını ikinci el fiyatları için bir sefer ziyaret ettik. Orta seviye otomobilleriyle dikkat çeken pazar Rami sonrasında daha pahalı seçenekleriyle dikkat çekti. Yeni seçeneklerin de bulunduğu pazar araç sayısı olarak düşük bir sayıda kalsa da Anadolu yakası için alımlarda gezilip görülesi bir mekan olarak öne çıkıyor. Bu pazarın mekanı çok şehir içinde olsa da Rami’ye göre ulaşımın biraz daha az olduğunu söylemek gerekiyor. Bunu dışında pazarın sabah saatlerinde yoğun olduğunu, öğleden sonraya pek seçenek kalmadığını da notlarımıza ekleyelim.

KARACA AÇIK OTO PAZARI

İkitelli bölgesinde buluna açık oto pazarı 80.000 TL’den 200.000 TL’ye kadar farklı fırsatlarıyla dikkatimizi çekti. 2019’da bu pazara fiyat araştırması için iki defa gittik. Pazar belli markalara özel bölgeleriyle farklı bir satış modeline odaklanmış. Ticari araçlar ve farklı fırsatlar için ziyareti önerilebilecek bir yer olarak öne çıkıyor. Bu pazarın ulaşımı için basın ekspress yan yolu kullanmak gerekirken, pazar girişinde otopark imkânının olduğunu belirtelim. Bu pazarın satış fiyatlarının biraz yüksek olma izlenimi verdiğini, giriş ve çıkışın dar olduğunu ve satıcı ağırlıklı hava verdiğini notlarımıza ekleyebiliriz.

KARTAL AÇIK OTO PAZARI

Geçtiğimiz yıl ikinci el otomobil fiyatları için üç-dört kez Kartal açık oto pazarını ziyaret ettik. Bu pazarı İstanbul’da ziyaret ettiğimiz en hareketli pazarı olarak dikkatimizi çekti. 2019 için ortalama 50 bin ile 80 bin TL arasında fiyatlarıyla öne çıkan pazarın yoğunluğu sabah 10:00’da başlarken, yoğun alım satım saat 15:00’e kadar devam ediyor. İkinci el satışlarından sonraki düzenlemelerde bu pazar ne olur bilinmez ama hareketliliği ve marka model çeşitliliği ile İstanbul’un en öne çıkan açık oto pazarıydı. Pazar girişinin ve çıkışının dar olduğunu, ulaşım olarak Kocaeli’ne yakın olduğunu, araçla ulaşım dışında buraya gelmenin zor olduğunu notlarımıza ekliyoruz. Bununla birlikte buraya ulaşmak için kullandığımız her aracın talep görmesi bizim için bu pazarı öne çıkardı.